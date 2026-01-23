Bedurvultak az ukránok: Zelenszkij külügyminisztere megzsarolta Orbán Viktort

Árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Zelenszkij Davosban – a miniszterelnök nem maradt adós a válasszal
A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.
Éles szóváltás alakult ki a magyar és az ukrán vezetés között Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésében.
Éles szóváltás alakult ki a magyar és az ukrán vezetés között Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésében, miután Orbán Viktor miniszterelnök a davosi világgazdasági fórumot követő sajtótájékoztatóján ismételten világossá tette: Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-tagságát.
A magyar kormányfő kijelentette, hogy álláspontja hosszú távon sem fog változni, és úgy fogalmazott: „Szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely megszavazza Ukrajna uniós csatlakozását.”
A nyilatkozatra élesen reagált Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki az X közösségi oldalon:
„Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr.
A moszkvai ura nem fogja megélni a 100 évet, még akkor sem, ha ön hajlandó lenne nekiadni az összes szervét.
És aznap, amikor Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, az ön mondatát bekeretezzük és kiteszünk az ukrán parlamentben, hogy az elkövetkező 100 évben emlékezzünk a hazugságára.”
A feszült helyzetnek az adott alapot, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök davosi felszólalásában több európai vezetőt is élesen bírált, köztük Orbán Viktort is. Zelenszkij arra figyelmeztette az európai országokat, hogy ne engedjék fővárosaikat „kis Moszkvákká” válni, vagyis ne hagyják, hogy Oroszország politikai befolyása erősödjön az Európai Unión belül.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.
„Minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbe kólintást, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak” – fogalmazott az ukrán elnök.
Ukrajna ezzel párhuzamosan összesen 1500 milliárd dollárnyi támogatást követelne az Uniótól és azzal együtt célul tűzte ki, hogy 2027-ig a szervezet tagjává váljon – számolt be Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcsot követően.
Kapcsolódó vélemény
Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP