Bedurvultak az ukránok: Zelenszkij külügyminisztere megzsarolta Orbán Viktort

Éles szóváltás alakult ki a magyar és az ukrán vezetés között Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésében, miután Orbán Viktor miniszterelnök a davosi világgazdasági fórumot követő sajtótájékoztatóján ismételten világossá tette: Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-tagságát.

A magyar kormányfő kijelentette, hogy álláspontja hosszú távon sem fog változni, és úgy fogalmazott: „Szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely megszavazza Ukrajna uniós csatlakozását.”