„Davosban tegnap Zelenszkij elnök elvetette a sulykot. Abban nincs sok újdonság, hogy a magyarországi választások közeledtével újra szájára vette a magyar kormányt, és személy szerint engem. Az már meglepő, hogy beszédében kiosztott minden más európai vezetőt is. Kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét.

Nem is kellett sokat várni a brüsszeliek válaszára: Ursula von der Leyen tegnap este bemutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó útitervet. Ebben minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek. 800 milliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások, egészen 2040-ig.