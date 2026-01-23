Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij davos ursula von der leyen orosz-ukrán háború Orbán Viktor európa ukrajna

Zelenszkij elnök elvetette a sulykot

2026. január 23. 07:15

Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

2026. január 23. 07:15
null
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„Davosban tegnap Zelenszkij elnök elvetette a sulykot. Abban nincs sok újdonság, hogy a magyarországi választások közeledtével újra szájára vette a magyar kormányt, és személy szerint engem. Az már meglepő, hogy beszédében kiosztott minden más európai vezetőt is. Kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét.

Nem is kellett sokat várni a brüsszeliek válaszára: Ursula von der Leyen tegnap este bemutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó útitervet. Ebben minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek. 800 milliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások, egészen 2040-ig. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Idáig jutottunk. Miközben Zelenszkij elnök fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt. 

Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk. Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 23. 11:52
Április 12-én lesz rólad lesz nemzeti petíció, dagi.
Válasz erre
0
1
jump-ing
2026. január 23. 11:33
Nálunk meg lett belőle kt. elnök. (ejj cigán)
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 23. 10:25
barmi penz ukrajnanak csak onkentesen mehet ! NEM kotelezoen ! erre nincs joga Bruszelnek !
Válasz erre
4
0
Tegnap
2026. január 23. 09:44
Rasputin 2026. január 23. 08:11 A jó hír az, hogy a hoholok “betoborozzák“ az egész tiszafos listát, amit a poloska nekik megszervezett. Te is mehetsz a hohol hullahegyet díszíteni.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!