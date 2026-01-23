Botka László szorgalmasan tolja a Tisza szekerét, kollégája alaposan helyretette

Újabb régi baloldali politikus állt be Magyar Péter mögé
Botka László MSZP-s képviselőként megszavazta a 13. havi nyugdíj beszüntetését.
„Sokkal felkészültebbnek ismerlek ennél” – üzente Cser-Palkovics András Szeged polgármesterének.
Szeged polgármestere csütörtökön a Városházán találkozott a Tisza Párt képviselőjelöltjeivel. Botka László ezzel kapcsolatban Facebook-oldalán azt állította: „A TISZA Párt politikusai arról biztosítottak, hogy pártjuknak fontos célja az önkormányzati rendszer megerősítése, és a Fidesz által elvont források, jogkörök és intézmények visszaadása”.
Szeged baloldali polgármesterének állítása nem maradt válasz nélkül. Bohár Dániel Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra Cser-Palkovics András Botka Lászlónak küldött válaszát.
Székesfehérvár polgármestere emlékeztette kollégáját, hogy a kormány nélkül nehezen ért volna el bármilyen sikert Szegeden.
Mint fogalmazott:
Szeged sikerei nem lettek volna elérhetőek a kormány támogatása nélkül, elég a lézerközpontra, a BYD-ra, a tramtrainre gondolni, vagy a mindannyiunknak létfontosságú adósságkonszolidációra és a Modern Városok Programra.”
Hozzátette: „Értem, hogy baloldali érzelmű emberként nem szimpatizálsz a Fidesszel, de polgármesterként a kritika mellett
ne feledkezz meg kérlek mindarról, amit Szeged és az adminisztrációd a Fidesz kormányzásának köszönhet.
Tartozunk azzal a polgárainknak, hogy polgármesterként a néha jogos kritika mellett a pozitívumokat is elmondjuk, te a jobboldali polgáraidnak, én a baloldali érzelműeknek.”
Cser-Palkovics András kifejtette:
Abban is biztos vagyok, hogy a Tisza önkormányzati »»»programját«««« (mind a 2 mondatát) Te sem tartod egy szakmailag megalapozott, érdemi szakpolitikai alapnak. Sokkal felkészültebbnek ismerlek ennél.”
