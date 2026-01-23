Botka László szorgalmasan tolja a Tisza szekerét, kollégája alaposan helyretette

Szeged sikerei nem lettek volna elérhetőek a kormány támogatása nélkül, elég a lézerközpontra, a BYD-ra, a tramtrainre gondolni, vagy a mindannyiunknak létfontosságú adósságkonszolidációra és a Modern Városok Programra.”

Hozzátette: „Értem, hogy baloldali érzelmű emberként nem szimpatizálsz a Fidesszel, de polgármesterként a kritika mellett

ne feledkezz meg kérlek mindarról, amit Szeged és az adminisztrációd a Fidesz kormányzásának köszönhet.

Tartozunk azzal a polgárainknak, hogy polgármesterként a néha jogos kritika mellett a pozitívumokat is elmondjuk, te a jobboldali polgáraidnak, én a baloldali érzelműeknek.”

Cser-Palkovics András kifejtette: