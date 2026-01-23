Ft
Botka László szorgalmasan tolja a Tisza szekerét, kollégája alaposan helyretette

2026. január 23. 16:14

„Sokkal felkészültebbnek ismerlek ennél” – üzente Cser-Palkovics András Szeged polgármesterének.

2026. január 23. 16:14
null

Szeged polgármestere csütörtökön a Városházán találkozott a Tisza Párt képviselőjelöltjeivel. Botka László ezzel kapcsolatban Facebook-oldalán azt állította: „A TISZA Párt politikusai arról biztosítottak, hogy pártjuknak fontos célja az önkormányzati rendszer megerősítése, és a Fidesz által elvont források, jogkörök és intézmények visszaadása”.

Szeged baloldali polgármesterének állítása nem maradt válasz nélkül. Bohár Dániel Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra Cser-Palkovics András Botka Lászlónak küldött válaszát.

Székesfehérvár polgármestere emlékeztette kollégáját, hogy a kormány nélkül nehezen ért volna el bármilyen sikert Szegeden.

Mint fogalmazott:

Szeged sikerei nem lettek volna elérhetőek a kormány támogatása nélkül, elég a lézerközpontra, a BYD-ra, a tramtrainre gondolni, vagy a mindannyiunknak létfontosságú adósságkonszolidációra és a Modern Városok Programra.”

Hozzátette: „Értem, hogy baloldali érzelmű emberként nem szimpatizálsz a Fidesszel, de polgármesterként a kritika mellett 

ne feledkezz meg kérlek mindarról, amit Szeged és az adminisztrációd a Fidesz kormányzásának köszönhet. 

Tartozunk azzal a polgárainknak, hogy polgármesterként a néha jogos kritika mellett a pozitívumokat is elmondjuk, te a jobboldali polgáraidnak, én a baloldali érzelműeknek.”

Cser-Palkovics András kifejtette: 

Abban is biztos vagyok, hogy a Tisza önkormányzati »»»programját«««« (mind a 2 mondatát) Te sem tartod egy szakmailag megalapozott, érdemi szakpolitikai alapnak. Sokkal felkészültebbnek ismerlek ennél.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Treeoflife
•••
2026. január 23. 18:27 Szerkesztve
Botkát már rég lehúzták volna a budin, ha a jobboldali kormány nem nyújt neki segédkezet. Emlékszem, amikor párton belül pozícionálta magát vezető jelöltként. Nem sokon múlt, hogy akkor nem "temetik" el. Túlélte, és nem is akárhogy - felszínen maradt. Ezek szerint ez nem felel meg, most éppen "nyelvessel" akar elindulni? A Tisza nem a Fidesz, azok eltemethetik.
nyúlgerinc
2026. január 23. 18:19
Ez a nagypofájú kommunista a Fidesznek köszönheti, hogy a városa felkerült a világ tudományos térképére. Mit akar még?
csapláros
2026. január 23. 18:00
Jogos a lebaszás Cser-Palkovics részéről. Az önkormányzati, azaz a HELYI politizálás MÁS (gyökeresen másabb) mint az ORSZÁGOS politizálás. Helyben már nincs helye a pártfegyelemnek, a párt és az ideológiák melletti PÓZOLÁSNAK a helyi érdek, a józan paraszti ész ellenében. Bár ezt sokan nem akarják tudomásul venni, és ezért azután szenvednek is tőle a polgárok eleget. Pedig ezt maga Botka is jól tudja, elvégre nem regnálna ilyen sokáig Szeged élénannak fejlődésében részt vállalva, a fejlődéssel járó feladatokat koordinálva, lényegesen meghaladva a városüzemeltetés-fenntartás feladatait.
Nagyhuba1
•••
2026. január 23. 17:54 Szerkesztve
Ha Szegednek jó akkor nekem is.
