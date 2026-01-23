„Akkora az agya, mint egy mogyoró” – alaposan kiosztották a Trumpot bíráló balos kormányzót

Davosban Newsom a világ vezetőivel találkozott, ahogy Bessent és Trump is. Érkezésükkor Newsom arra kérte az európai vezetőket, hogy ne engedjenek Trump követeléseinek számos külpolitikai kérdésben. A konferencián egy panelbeszélgetésen a kaliforniai kormányzó egy pár Trump aláírásával ellátott térdvédőt mutatott be, hogy gúnyolódjon a világ vezetőin, akik véleménye szerint túlságosan is alkalmazkodtak az elnökhöz.

Bessent elutasította a Newsom által Trump elleni támadásként mondott „furcsa dolgokat”, beleértve a térdvédő mutatványt és egy megjegyzést, amelyben Newsom Trumpot egy dinoszauruszhoz hasonlította.

„Azt mondani, hogy furcsa dolgokat mond, mint hogy Trump elnök egy tyrannosaurus rex, mit jelent ez, a fenébe is? Azt mondhatom, hogy Gavin Newsom egy brontosaurus, amelynek diónyi agya van”

– mondta Bessent. „És ha elhozta a térdvédőket, az talán az Alex Sorosszal folytatott találkozójára vonatkozott.”