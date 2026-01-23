Ft
gavin newsom Davos Donald Trump Egyesült Államok

„Akkora az agya, mint egy mogyoró” – alaposan kiosztották a Trumpot bíráló balos kormányzót

2026. január 23. 13:06

Gavin Newsom rendszeresen beleszáll Trump elnökbe, most az amerikai pénzügyminiszter rakta helyre, aki szerint Newsom még Kamala Harrisnél is hülyébb a gazdasághoz, pedig ez nagy szó.

2026. január 23. 13:06
null

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó Donald Trump elnök egyik leghangosabb kritikusa, amióta tavaly visszatért hivatalába. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint ez Newsom gyengeségének jele – írja a Politico.

„Azt hiszem, Gavin Newsom talán megőrült, ezek közül a dolgok közül néhányat mond. Azt hiszem, talán túl van a frizuráján” – mondta Bessent a Politico Dasha Burns nevű újságírójával csütörtökön adott interjújában a „The Conversation” című műsorban. Trump legfőbb gazdasági tanácsadója azt mondta, hogy Newsomnak, a potenciális 2028-as elnökjelöltnek és Trump régi ellenségének „diónyi agya” van, és hogy 

„kevesebbet tud a közgazdaságtanról, mint Kamala Harris volt alelnök, ami szörnyű helyzet”.

A támadások a legújabbak Trump és Newsom között fortyogó viszályban, amely a hét folyamán eszkalálódott a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon. Newsomnak szerdán kellett volna felszólalnia az USA House-ban a konferencia részeként, de a megjelenését az utolsó pillanatban lemondták. Newsom a Trump-adminisztrációt hibáztatta, de egy szervező azt mondta, hogy úgy döntöttek, az üzleti vezetőkkel való programra összpontosítanak.

Davosban Newsom a világ vezetőivel találkozott, ahogy Bessent és Trump is. Érkezésükkor Newsom arra kérte az európai vezetőket, hogy ne engedjenek Trump követeléseinek számos külpolitikai kérdésben. A konferencián egy panelbeszélgetésen a kaliforniai kormányzó egy pár Trump aláírásával ellátott térdvédőt mutatott be, hogy gúnyolódjon a világ vezetőin, akik véleménye szerint túlságosan is alkalmazkodtak az elnökhöz.

Bessent elutasította a Newsom által Trump elleni támadásként mondott „furcsa dolgokat”, beleértve a térdvédő mutatványt és egy megjegyzést, amelyben Newsom Trumpot egy dinoszauruszhoz hasonlította. 

„Azt mondani, hogy furcsa dolgokat mond, mint hogy Trump elnök egy tyrannosaurus rex, mit jelent ez, a fenébe is? Azt mondhatom, hogy Gavin Newsom egy brontosaurus, amelynek diónyi agya van” 

– mondta Bessent. „És ha elhozta a térdvédőket, az talán az Alex Sorosszal folytatott találkozójára vonatkozott.”

Scott Bessent megvédte a Trump-adminisztrációt azokkal a kritikákkal szemben is, miszerint nincsenek tisztában az amerikaiak gazdasági aggályaival. Egy davosi panelbeszélgetésen Bessent azt mondta, hogy a kormányzat meg akarja védeni a nyugdíjasok befektetéseit.

„Valójában azt hiszem, hogy kevesebbet tud a közgazdaságtanról, mint Kamala Harris, ami szörnyű helyzet” – kommentálta végül a pénzügyminiszter a demokrata kormányzó munkásságát.

 

Nyitóképen: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter gesztikulál, miközben Donald Trump amerikai elnök egy kerekasztal-megbeszélésen a mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatásról beszél a Fehér Ház kabinettermében, Washingtonban, 2025. december 8-án. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

