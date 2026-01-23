„Kész lenne belerángatni az országot a háborúba” – Szijjártó alaposan helyretette az ukrán külügyminisztert

Bedurvultak az ukránok: Zelenszkij külügyminisztere megzsarolta Orbán Viktort
Éles szóváltás alakult ki a magyar és az ukrán vezetés között Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésében.
Az ukrán külügyminiszter éles hangvételű bejegyzésben támadta Orbán Viktort Ukrajna uniós csatlakozásával összefüggésben. Szijjártó Péter erre reagálva azt írta, Ukrajna beavatkozna a magyar választásokba, és háborúba sodorná Magyarországot.
Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha közösségi oldalon közzétett bejegyzése után reagált Szijjártó Péter, miután Szibiha élesen bírálta Orbán Viktor Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatos kijelentéseit.
Szibiha bejegyzésében azt állította, hogy Orbán Viktor álláspontja kudarcra van ítélve, és személyeskedő, fenyegető hangnemben utalt az orosz–magyar kapcsolatokra is.
Az ukrán külügyminiszter azt is kilátásba helyezte, hogy Ukrajna uniós csatlakozása esetén Orbán Viktor mostani kijelentéseit példaként állítanák az ukrán parlamentben.
Ezt is ajánljuk a témában
Éles szóváltás alakult ki a magyar és az ukrán vezetés között Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésében.
Szijjártó Péter válaszában úgy értékelte, hogy az ukrán külügyminiszter megszólalása már a magyar belpolitikát érinti. A külügyminiszter szerint Ukrajna olyan kormányt szeretne Magyarország élén látni, amely igent mondana Brüsszelnek, és kész lenne belerángatni az országot a háborúba.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezt a magyar kormány nem fogja hagyni, és továbbra is megvédi Magyarországot és a magyar embereket a háborútól.
Bejegyzésében kiemelte a magyar szuverenitás védelmét, és világossá tette, hogy a kormány álláspontja nem változik. A szóváltás előzménye, hogy Orbán Viktor a davosi világgazdasági fórumot követően ismét egyértelművé tette: Magyarország hosszú távon sem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP