„Kész lenne belerángatni az országot a háborúba” – Szijjártó alaposan helyretette az ukrán külügyminisztert

Szijjártó Péter szerint Ukrajna beavatkozna a magyar politikába

Szijjártó Péter válaszában úgy értékelte, hogy az ukrán külügyminiszter megszólalása már a magyar belpolitikát érinti. A külügyminiszter szerint Ukrajna olyan kormányt szeretne Magyarország élén látni, amely igent mondana Brüsszelnek, és kész lenne belerángatni az országot a háborúba.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezt a magyar kormány nem fogja hagyni, és továbbra is megvédi Magyarországot és a magyar embereket a háborútól.

Bejegyzésében kiemelte a magyar szuverenitás védelmét, és világossá tette, hogy a kormány álláspontja nem változik. A szóváltás előzménye, hogy Orbán Viktor a davosi világgazdasági fórumot követően ismét egyértelművé tette: Magyarország hosszú távon sem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását.