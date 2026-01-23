Egymásnak is estek az ellenzék szereplői: Tordai Bence beletörölte a lábát a Tiszába

A Publicus Intézet mérése szerint Budapest 4-es választókerületében 13 százalékos szavazataránnyal csak a 3. helyen végezne a régóta politizáló Tordai Bence, és hozzá képest háromszor annyian szavaznának a Tisza „politikaszűz” jelöltjére, Koncz Áronra. A második helyen a Publicus szerint jelenleg a Fidesz jelöltje, Fülöp Attila áll.

Tordai Bence a HVG-nek azzal reagált: nem ismeri a kérdéssort és a kutatás módszertanát sem, ezért nem kommentálja azt. Úgy gondolja, hogy a Publicus „egy ismeretlen magánszemély megbízásából előállított” számait közölte a lap,