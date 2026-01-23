Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza medián publicus intézet tordai bence

Egymásnak is estek az ellenzék szereplői: Tordai Bence beletörölte a lábát a Tiszába

2026. január 23. 15:59

Harmadannyian szavaznának Budapest 4-es választókerületében Tordai Bencére, mint a Tisza „politikaszűz” jelöltjére – írta meg a Publicus Intézet friss mérésére hivatkozva a HVG. Tordai azt állítja, hogy a felmérés tiszás megrendelésre született, és ő maga inkább a Medián számaiból indul ki.

2026. január 23. 15:59
null

A Publicus Intézet mérése szerint Budapest 4-es választókerületében 13 százalékos szavazataránnyal csak a 3. helyen végezne a régóta politizáló Tordai Bence, és hozzá képest háromszor annyian szavaznának a Tisza „politikaszűz” jelöltjére, Koncz Áronra. A második helyen a Publicus szerint jelenleg a Fidesz jelöltje, Fülöp Attila áll.

Tordai Bence a HVG-nek azzal reagált: nem ismeri a kérdéssort és a kutatás módszertanát sem, ezért nem kommentálja azt. Úgy gondolja, hogy a Publicus „egy ismeretlen magánszemély megbízásából előállított” számait közölte a lap, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

ő maga viszont a Medián és a 21 Kutatóintézet 2025-ös választókerületi méréseiből indul ki. 

Ezek számai alapján 10-ből 9 budai választó ismeri őt, és a kormányváltást akarók 63 százaléka látná Tordait fontos politikai szerepben.

Facebook-oldalán az ex-párbeszédes képviselő ennél tovább megy, 

azzal vádolja a HVG-t, hogy egy tiszás stábtag megrendelése alapján készült Publicus-mérést közöltek. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Meglepő, hogy egy tiszás kampánystáb az általuk óbaloldali propagandistának nevezett Pulai Andrással végeztet kutatást, de biztos mindenre van magyarázat…” – próbált odaszúrni.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. január 23. 18:50
"Tordai Bence a HVG-nek azzal reagált: nem ismeri a kérdéssort és a kutatás módszertanát sem, ezért nem kommentálja azt" Biztosan "oka" van rá, hogy a kutatás elemzéséről ne nyilatkozzon. Ezek mély szinten ismerik és sokat láttak már hasonló felméréseket ahhoz, hogy ne üljenek neki föl. Öröm látni, amikor egymás torkának esnek .... Viszont annyi eredménye mindenképpen van, hogy ilyenkor mindig betekintést kapunk arról, hogyan is kell értelmezni a kutatásaikat. A Fidesz ahhoz szokott, hogy választásokat nyer, és nem közvéleménykutatást.
Válasz erre
5
0
H3NY3_B-Oroszlan
2026. január 23. 18:07
Persze, hogy csak annak a közvélemény manipulálásnak hisz, amit a haverjai rendeltek meg. Amúgy a Párbeszéd mint közéleti jelenség egyáltalán értelmezhető statisztikailag?
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2026. január 23. 17:44
Lebontotta már az engedély nélkül túlépített házát ez a kis geci? Azzal foglalkozna inkább!
Válasz erre
4
0
Nagyhuba1
2026. január 23. 17:27
Tordai Bencénél még a szomszédom kutyája is erősebb ,csak neki több esze van,nem indul.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!