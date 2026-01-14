Csúnyán lebukott a Medián, a HVG pedig új szintre „emelte” az újságírást

Elolvasva a HVG cikkét Molnárnak feltűnt, hogy a levelezés fontosabb része hiányzik. Ezért a DK pártigazgatója, Sebián-Petrovszki László felhívta a cikket jegyző újságírót, hogy szívesen elküldi neki a teljes levelezést, mert akkor látszódna, hogy teljesen más a helyzet, mint amit Hann állít.
„És most jön a szürreál.
A HVG újságírója azt válaszolta, hogy neki megvan a teljes levelezés, nem kell neki elküldeni, ő maga döntött úgy, hogy csak néhány részt hoz nyilvánosságra. Mondván a többi szerinte nem fontos”.
Sőt, mint Molnár Csaba posztjából kiderült, a HVG munkatársa még Sebián-Petrovszki kérését is elutasította, hogy lehozza a teljes szöveget. „Azt mondta, hogy ha nem tetszik a cikk, küldjön sajtóhelyreigazítási kérelmet”.
Molnár Csaba ezért egy részletet közölt a levelezésből, melyben a következők állnak: „Durván minden negyedik ember olyan, aki magát baloldalinak mondta, és/vagy állítása szerint a közepesnél nagyobb valószínűséggel szavazna a DK-ra. Ezzel az almintával érdemes lenne kezdeni valamit”.