01. 14.
szerda
medián hann endre tisza párt magyar péter molnár csaba hvg közvélemény-kutatás dk

Csúnyán lebukott a Medián, a HVG pedig új szintre „emelte" az újságírást

2026. január 14. 20:43

„Hogyan lesz 25 százaléknyi olyan emberből, aki »közepesnél nagyobb valószínűséggel« szavazna a DK-ra, hirtelen egy százaléknyi biztos szavazó!?” – tette fel a kérdést Molnár Csaba.

2026. január 14. 20:43
null

Ahogy azt korábban megírtuk, szerdán is előkerült a szokásos forgatókönyv a Tisza Pártnál, a Medián közvéleménye-kutatása igyekezett kihúzni ismét a csávából Magyar Péteréket. 

A baloldali kutatócég legfrissebb felmérése szerint a tavaly novemberi megtorpanását követően január első felére újból erősödött a Tisza Párt. 

Adok-kapok alakult ki a friss számok miatt

Azonban nem várt következménye is lett a friss felmérésnek. A DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője, Molnár Csaba az adatok láttán nekiesett a Mediánnak. Posztjában leírta, hogy szintet lépett az „egyszemélyes kutatásgyár”, amely korábban több alkalommal is személyes találkozón kérte a DK-tól, hogy rendeljenek tőlük sokmillió forintért felméréseket. Miután a baloldali párt erre nem volt hajlandó, „egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – fogalmazott a politikus.

Molnár bejegyzését azzal zárta Hannak üzenve:

Nyugodtan perelj be, Bandi, azt szoktad csinálni!”

Azonban itt még nem ért véget a történet, beszállt a HVG is, mint ahogy arra a DK ügyvezető alelnöke felhívta a figyelmet egy másik bejegyzésében

Molnár Csaba arról írt, hogy „Medián-kutatásról” szóló posztja után, „Hann »húdehitelesvagyok« Bandi a HVG-hez menekült, hogy egy, a DK pártigazgatójával való tavaly nyári levélváltását bemutassa”

Új szintre „emelte” az újságírást a HVG

Elolvasva a HVG cikkét Molnárnak feltűnt, hogy a levelezés fontosabb része hiányzik. Ezért a DK pártigazgatója, Sebián-Petrovszki László felhívta a cikket jegyző újságírót, hogy szívesen elküldi neki a teljes levelezést, mert akkor látszódna, hogy teljesen más a helyzet, mint amit Hann állít. 

„És most jön a szürreál. 

A HVG újságírója azt válaszolta, hogy neki megvan a teljes levelezés, nem kell neki elküldeni, ő maga döntött úgy, hogy csak néhány részt hoz nyilvánosságra. Mondván a többi szerinte nem fontos”.

Sőt, mint Molnár Csaba posztjából kiderült, a HVG munkatársa még Sebián-Petrovszki kérését is elutasította, hogy lehozza a teljes szöveget. „Azt mondta, hogy ha nem tetszik a cikk, küldjön sajtóhelyreigazítási kérelmet”

Molnár Csaba ezért egy részletet közölt a levelezésből, melyben a következők állnak: „Durván minden negyedik ember olyan, aki magát baloldalinak mondta, és/vagy állítása szerint a közepesnél nagyobb valószínűséggel szavazna a DK-ra. Ezzel az almintával érdemes lenne kezdeni valamit”.

Hogyan lesz 25 százaléknyi olyan emberből, aki »közepesnél nagyobb valószínűséggel« szavazna a DK-ra, hirtelen egy százaléknyi biztos szavazó?! Ilyen matek egészen egyszerűen nem létezik!

Akkor a 35 százalékos Fidesznek 700 százalékos a potenciális tábora? Ne vicceljünk már! És ugye ott van a záró mondat, hogy »kezdjünk ezzel valamit”. Erről beszéltem az eredeti posztomban, ugye…«” – húzta alá a DK-s politikus.

Sőt, a levelezésben van utalás „árajánlatra” is, ami szóban érkezett, és Molnár Csaba állítása szerint „kiverte a DK-nál a biztosítékot”. Az pedig csak „hab volt a tortán”, hogy a teljes levelezés bemutatását elutasító újságíró hazugsággal vádolta meg a DK ügyvezető alelnökét.

A szóban forgó levelezést alább olvashatja:

Forrás: Facebook

Hann már korábban elszólta magát

Többször foglalkoztunk már vele, hogy Hann Endre korábban már többször leleplezte önmagát. A Klubrádióban is beszélt arról, hogy „olyan amerikai szakemberek által alkalmazott módszertant használnak a mérésekhez a 90-es évek óta, akiknek nagy rutinjuk van a kampányok támogatásában”.

2022-ben a választásokat követően, – miután a Márki-Zay Péter vezette baloldal történelmi vereséget szenvedett – baloldali kutatóintézetek vezetőivel készített 444-es interjúban, pedig ugyancsak elismerte, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 12 komment

scorpicores
2026. január 14. 22:06
Ezek a kamucégek remélem, h eltűnnek egy életre a közéletből a választás után... !!!!!
regi-nyarakon21
2026. január 14. 22:02
Úgy látszik, most a Dk is útban van. Most legalább megtapasztalhatják, milyen a gátlástalan globslista úthenger elé kerülni. Dezső Andrásnak sem véletlen, hogy távoznia kellett a Hvg-től, mikor megírta, hogy nyomozásának eredménye az , hogy Varga Judit mindenben igazat mondott, amikor ki kellett menekíteni a lakásukból, mert peti bezárta és abuzálta. A Hvg peti egyik fő propagandistája, se a függetlenséghez, se az objektivitáshoz nincs semmi köze
optimista-2
•••
2026. január 14. 22:02 Szerkesztve
Összenő ami összetartozik:Hann-hvg-MP
tekeva
•••
2026. január 14. 21:55 Szerkesztve
A "mit látunk a képen" kérdésre azt tudom mondani, hogy egy olyan embert látunk, aki szemmel láthatóan magyarázza meg a nyilvánvaló csúsztatást. (milyen szépen mondtam) Van egy tudásuk, ami csak nagyon keveseknek van. És sokan áhítattal isszák a szavait. "Mondjad mester! Neked elhisszük! És mindenki mást ledorongolunk, aki feltétel nélkül nem hisz neked!". Ez a Data storytelling - ez valóban létező fogalom - magasszintű gyakorlati alkalmazása.
