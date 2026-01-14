Csúnyán lebukott a Medián, a HVG pedig új szintre „emelte” az újságírást

Ahogy azt korábban megírtuk, szerdán is előkerült a szokásos forgatókönyv a Tisza Pártnál, a Medián közvéleménye-kutatása igyekezett kihúzni ismét a csávából Magyar Péteréket.

A baloldali kutatócég legfrissebb felmérése szerint a tavaly novemberi megtorpanását követően január első felére újból erősödött a Tisza Párt.

Adok-kapok alakult ki a friss számok miatt

Azonban nem várt következménye is lett a friss felmérésnek. A DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője, Molnár Csaba az adatok láttán nekiesett a Mediánnak. Posztjában leírta, hogy szintet lépett az „egyszemélyes kutatásgyár”, amely korábban több alkalommal is személyes találkozón kérte a DK-tól, hogy rendeljenek tőlük sokmillió forintért felméréseket. Miután a baloldali párt erre nem volt hajlandó, „egyszázalékos DK-t próbál elhitetni az országgal ez a pénzéhes kamuizé” – fogalmazott a politikus.