„Hazánk ezért nem csupán agrárérdekből, hanem stratégiai megfontolásból ellenzi a ratifikációt. Egy olyan világban, ahol az élelmiszer, az energia és a technológia egyaránt geopolitikai fegyverré vált, az élelmiszer-önrendelkezés nem idejétmúlt fogalom, hanem a 21. század önvédelmi mechanizmusa. Magyarország és sok más európai állam számára nem megengedhető, hogy a kontinens külső szereplők jóindulatára bízza magát.

Az Európai Unió hosszú ideje geopolitikai ambíciókat dédelget, de a geopolitika nem helyettesíti az agropolitikát. Az EU–Mercosur megállapodásban az optimizmus és a globalizációs ábránd felülírta a mezőgazdasági realitásokat és a történelmi tapasztalatokat. Márpedig a történelem, különösen Európa történelme nem hagy kétséget afelől, hogy az élelmiszer-biztonság nem a 20. századi múlt, hanem a 21. századi jövő egyik legkeményebb geopolitikai kérdése. Jogosan vetődik fel a kérdés: Ki engedheti meg magának, hogy az élelmezés sorsa mások kezében legyen? A válasz egyszerű: csak az, aki már nem akarja komolyan venni saját függetlenségét.”