mercosur európai unió geopolitika magyarország egyezmény élelmiszer

Agrárrealitás kontra geopolitikai ábránd: miért ellenzi Magyarország az EU–Mercosur megállapodást

2026. január 23. 15:01

Ki engedheti meg magának, hogy az élelmezés sorsa mások kezében legyen? A válasz egyszerű: csak az, aki már nem akarja komolyan venni saját függetlenségét.

2026. január 23. 15:01
null
Csapó Márton
Transzparens Újságírásért

„Hazánk ezért nem csupán agrárérdekből, hanem stratégiai megfontolásból ellenzi a ratifikációt. Egy olyan világban, ahol az élelmiszer, az energia és a technológia egyaránt geopolitikai fegyverré vált, az élelmiszer-önrendelkezés nem idejétmúlt fogalom, hanem a 21. század önvédelmi mechanizmusa. Magyarország  és sok más európai állam számára nem megengedhető, hogy a kontinens külső szereplők jóindulatára bízza magát.

Az Európai Unió hosszú ideje geopolitikai ambíciókat dédelget, de a geopolitika nem helyettesíti az agropolitikát. Az EU–Mercosur megállapodásban az optimizmus és a globalizációs ábránd felülírta a mezőgazdasági realitásokat és a történelmi tapasztalatokat. Márpedig a történelem, különösen Európa történelme nem hagy kétséget afelől, hogy az élelmiszer-biztonság nem a 20. századi múlt, hanem a 21. századi jövő egyik legkeményebb geopolitikai kérdése. Jogosan vetődik fel a kérdés: Ki engedheti meg magának, hogy az élelmezés sorsa mások kezében legyen? A válasz egyszerű: csak az, aki már nem akarja komolyan venni saját függetlenségét.”

Nyitókép: Sebastien Salom-Gomis / AFP

