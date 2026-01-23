Ft
Figyelmeztet az agárkamara elnöke: olcsó, hitvány tömegáru öntené el a piacot a Mercosur-megállapodással

2026. január 23. 09:51

A Mercosur-egyezmény kettős mérce az európai gazdákkal szemben – jelentette ki az agrárkamara elnöke, Papp Zsolt az InfoRádióban. Arról is beszélt, annak révén „olcsó, de hitvány tömegtermékekkel kell szembesülnie a magyar agráriumnak és feldolgozóiparnak.”

2026. január 23. 09:51
null

A Mercosur-megállapodás kettős mércét alkalmaz az uniós tagországokkal szemben – nyilatkozta az Inforádiónak Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárkamara elnöke. Mint kifejtette: az egyezményben érintett dél-amerikai országokból érkező termékeknek lényegesen könnyebb az előállításuk, az ottani gazdáknak enyhébbek az adminisztratív terhei, illetve olyan növényvédő szereket is alkalmazhatnak, amelyeket az Európai Unióban, így Magyarországon is évek óta tilos.

Az agrárkamara elnöke rávilágított: a magyar gazdálkodóknak olyan növény- és állategészségügyi, állatjóléti, higiéniai előírásoknak kell megfelelniük, amilyenek a Mercosur-országokban nem léteznek. Így – figyelmeztetett –

 „olcsó, de hitvány tömegtermékekkel” kell szembesülnie a magyar agráriumnak és feldolgozóiparnak.

A szabadkereskedelmi megállapodást a múlt héten írták alá az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piaci Szövetség képviselői. Az európai parlamenti képviselők 334:324 arányban úgy döntöttek, hogy az EP az Európai Unió Bíróságához fordul a megállapodás miatt: 

a jogi eljárásnak azt kell megítélnie, hogy az Európai Bizottság jogszerűen járt-e el az aláírással, illetve, hogy van-e szükség a nemzeti parlamentek ratifikációjára.

Papp Zsolt nagyon furcsa jogi helyzetnek nevezte ezt és arra számít: „jogi csűrcsavarok sokasága” fog következni, hiszen 

„az Európai Bizottság elnökasszonya a parlament felhatalmazása nélkül” írta alá az egyezményt, „figyelmen kívül hagyva a gazdák kérését vagy az agrárminiszterek egyöntetű döntését”. 

A Nemzeti Agrárkamara elnöke abban bízik, hogy az Európai Bíróság megsemmisíti a megállapodást; szerinte védőmechanizmusok híján a megállapodásnak ebben a formában nincs létjogosultsága, és a dokumentum tagállami hatásköröket is érint. 

Nyitókép: Hans Lucas/AFP

