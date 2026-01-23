Figyelmeztet az agárkamara elnöke: olcsó, hitvány tömegáru öntené el a piacot a Mercosur-megállapodással

A Mercosur-megállapodás kettős mércét alkalmaz az uniós tagországokkal szemben – nyilatkozta az Inforádiónak Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárkamara elnöke. Mint kifejtette: az egyezményben érintett dél-amerikai országokból érkező termékeknek lényegesen könnyebb az előállításuk, az ottani gazdáknak enyhébbek az adminisztratív terhei, illetve olyan növényvédő szereket is alkalmazhatnak, amelyeket az Európai Unióban, így Magyarországon is évek óta tilos.

Az agrárkamara elnöke rávilágított: a magyar gazdálkodóknak olyan növény- és állategészségügyi, állatjóléti, higiéniai előírásoknak kell megfelelniük, amilyenek a Mercosur-országokban nem léteznek. Így – figyelmeztetett –