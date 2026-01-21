Ft
Óriási siker: Győztek a gazdák az Európai Parlamentben!

2026. január 21. 13:19

Fontos döntést hozott az Európai Parlament a vitatott Mercosur-megállapodás ügyében. A képviselők többsége amellett szavazott, hogy jogi útra tereljék az egyezményt, amely súlyos következményekkel járna az európai, köztük a magyar gazdák számára.

2026. január 21. 13:19
null

Az Európai Parlament szerdai ülésén döntött arról, hogy az EU és a dél-amerikai országok közötti Mercosur-megállapodást az Európai Unió Bírósága elé vigyék. A szavazás egyértelmű eredményt hozott: 334 képviselő támogatta az indítványt, 324-en ellene voksoltak, míg 11-en tartózkodtak, így a gazdák érdekeit védő álláspont győzedelmeskedett.

A gazdák fellélegezhetnek: az Európai Parlament megszavazta a Mercosur-megállapodás jogi megtámadását, ami elakadhatja az egyezményt.
A gazdák fellélegezhetnek: az Európai Parlament megszavazta a Mercosur-megállapodás jogi megtámadását, ami elakadhatja az egyezményt.
Forrás: Romeo BOETZLE / AFP

A gazdák érdekében léptek jogi útra

A döntés értelmében a bíróságnak kell állást foglalnia arról, hogy a Mercosur-megállapodás alkalmazható-e a tagállamok teljes ratifikációja előtt, illetve hogy az egyezmény korlátozza-e az Európai Unió környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi politikáit. 

Egy ilyen eljárás jellemzően másfél-két évig is eltarthat, ami jelentősen késleltetheti, de akár teljesen meg is akadályozhatja az egyezmény életbe lépését.

Az ellenzők szerint a megállapodás olcsó, ellenőrizetlen latin-amerikai mezőgazdasági termékek beáramlását eredményezné, ami lenyomná az árakat és ellehetetlenítené az európai termelőket. A kritikusok úgy látják, mindez tönkretenné az európai, köztük a magyar gazdákat is.

A jogi lépést elsősorban azok az országok támogatták, amelyek régóta bírálják a megállapodást, köztük Magyarország és Franciaország. 

Ezzel szemben Németország és Spanyolország az egyezmény mellett érvelt, hangsúlyozva annak geopolitikai és kereskedelmi jelentőségét, valamint azt, hogy az EU így ellensúlyozhatná az Egyesült Államok globális kereskedelemre gyakorolt hatásait, miközben csökkentené Kínától való függőségét. A döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottság ne próbálkozhatna az úgynevezett ideiglenes alkalmazással

Ez azonban súlyos politikai feszültségeket okozhat az uniós intézmények között, és akár újabb, széles körű bizalmatlansági indítványhoz is vezethet.

Megszavazta a Tisza is

A szavazás politikai szempontból is figyelemre méltó volt. A Tisza Párt hét európai parlamenti képviselője ugyanis kénytelen volt a magyar gazdák érdekeit képviselő álláspont mellé állni. Magyar Péter a közösségi médiában így fogalmazott: 

A TISZA hét EP képviselőjének szavazatával sikerült megvédeni a magyar gazdákat a Mercosur egyezmény káros hatásaitól!

 

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

auditorium
2026. január 21. 17:03
Ma 14:OO-kor megérkezett Tr. elnök. UvdL nem utazik ma Davosba, igy megspórolja magának Tr. szemrehányását: "Europe is not going in the right direction." Holnap lehet, h. megérkezik Ursula is. A trumpi "Board of Peace for Gaza " mellőzné az ENSZ-t (UNO-t) és ezt holnap, jan.22-én fogják aláirni valószinűleg OV, Fico, Meloni-Salvini, Macron (?) Tusk (?), a többi aláiró majd kiderül pl. h. Katar és Töröko. is aláirja (?), ez utóbbi nem tetszik Netany-nak. Az ENSZ főtitkárát Tr. nem hivta meg.
Válasz erre
0
0
Hohokam
2026. január 21. 16:36
A két pofáraesett Európa-tönkretevő ostoba picsa....
Válasz erre
8
0
pandalala
2026. január 21. 16:32
nagyon "komolyan" néztek, csajok!! féltitek a gigátokat?? :-D
Válasz erre
4
0
iphone-13
2026. január 21. 16:27
KÉT ALJAS RIBANC A KÉPEN AKIK TÖNKRETETTÉK AZ EU-T
Válasz erre
7
0
