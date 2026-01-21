Óriási siker: Győztek a gazdák az Európai Parlamentben!

Egy ilyen eljárás jellemzően másfél-két évig is eltarthat, ami jelentősen késleltetheti, de akár teljesen meg is akadályozhatja az egyezmény életbe lépését.

Az ellenzők szerint a megállapodás olcsó, ellenőrizetlen latin-amerikai mezőgazdasági termékek beáramlását eredményezné, ami lenyomná az árakat és ellehetetlenítené az európai termelőket. A kritikusok úgy látják, mindez tönkretenné az európai, köztük a magyar gazdákat is.

A jogi lépést elsősorban azok az országok támogatták, amelyek régóta bírálják a megállapodást, köztük Magyarország és Franciaország.

Ezzel szemben Németország és Spanyolország az egyezmény mellett érvelt, hangsúlyozva annak geopolitikai és kereskedelmi jelentőségét, valamint azt, hogy az EU így ellensúlyozhatná az Egyesült Államok globális kereskedelemre gyakorolt hatásait, miközben csökkentené Kínától való függőségét. A döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottság ne próbálkozhatna az úgynevezett ideiglenes alkalmazással.