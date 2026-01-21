Totális megsemmisülés: a magyar gazdák pofonja után Puskás-díjas öngólt lőtt Magyar Péter (VIDEÓ)
„Itt vannak a Nemzeti Agrárkamara által kiválasztott digitális harcososok. Rajta a gazdákon a DPK-sál” – ordibálta Magyar Péter.
A Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át. Manfred Weber még tegnap is a megállapodás mellett érvelt.
„Az Európai Parlament ma megszavazta, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodást.
A Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át.
A Mercosur-megállapodás elleni tiltakozás fő motorja mindvégig a Patrióta-frakció volt.
Az egészet a neppárti-baloldali nagykoalíció tolta ezerrel, Manfred Weber még tegnap is a megállapodás mellett érvelt.
Az igazság pillanata holnap jön el. Akkor szavazunk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, amelynek kiváltó oka, hogy ő hozta tető alá a gazdák számára káros megállapodást.”
Fotó: Facebook