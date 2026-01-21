Ft
európai bíróság manfred weber mercosur ursula von der leyen európai parlament győzelem

Fontos időközi győzelem a gazdák számára a holnapi nagy szavazás előtt

2026. január 21. 13:17

A Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át. Manfred Weber még tegnap is a megállapodás mellett érvelt.

2026. január 21. 13:17
null
Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
Facebook

„Az Európai Parlament ma megszavazta, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodást.

A Fidesz szavazatai nélkül az indítvány nem ment volna át. 

A Mercosur-megállapodás elleni tiltakozás fő motorja mindvégig a Patrióta-frakció volt. 

Az egészet a neppárti-baloldali nagykoalíció tolta ezerrel, Manfred Weber még tegnap is a megállapodás mellett érvelt. 

Az igazság pillanata holnap jön el. Akkor szavazunk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, amelynek kiváltó oka, hogy ő hozta tető alá a gazdák számára káros megállapodást.”

24fokos32
2026. január 21. 16:05
Nemcsak a magyar és az európai gazdák győztek, hanem a környezetvédelem is. mennyi energiafelhasználással és szennyezéssel jár a világ túlsó feléről idehozni azt, ami itt is megterem, tenyésztődik? De van más is. A más kontinensekről való ész nélküli árubehozatall, fuvarozgatás miatt van tele Európa mindenféle invazív betolakodóval, idegenhonos fajjal, amelyeknek semmi keresnivalójuk nem lenne a mi kontinensünkön, ellenben tetemes kárt okoznak és nem győzzük irtani. Márványpoloska, amerikai szőlőkabóca (meg régebbena filoxéria), foltosszárnyú muslica, diófúró légy, ázsiai lódarázs, vörös iszaprák, medvetalpkaktusz, mirigyes bálványfa, csak úgy első nekifutásra. A kártételüket, veszélyüket 1000 karakterben nem részletezném, ki lehet guglizni, de pl. Franciaország egyes részein az ázsiai lódarázs tönkrevágta a méhészetet. Nálunk 2023-ban megjelent, de monitorozzuk, irtjuk, innen sikerült kitessékelni. Sok invazív árufuvarozásal lett behurcolva és nem győzzük irtani.
csulak
2026. január 21. 16:03
ez csak porhintes a zEP reszerol, hisz az EBirosag ursulaek zsebebol eszik, ugyhogy az erdemeny elore boritekolhato
google-2
2026. január 21. 16:02
Manfred Weber szeret döglött lovakon lovagolni, lásd Magyart is.
Majdmegmondom
2026. január 21. 14:02
Tényleg, mondja már el nekem valaki - mert erről soha senki nem beszél -, hogy ha beengednék az ukrán és dél amerikai szemetet, akkor a versenyképesség szempontjából Európában is megszűnne a túlzottan magas elvárás? Mi is gyárthatnánk szemetet olcsón? Mert, ha nem, akkor felkötni az összes rohadékot, akik némi lóvéért tönkre teszik saját népük gazdaságát, ha meg nem, akkor meg ugyanolyan olcsó lesz a hazai, mint a kinti szar és megint csak nem kell a távolból beszerezni...
