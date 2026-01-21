Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter ursula von der leyen drk gazda magyar dorko

Totális megsemmisülés: a magyar gazdák pofonja után Puskás-díjas öngólt lőtt Magyar Péter (VIDEÓ)

2026. január 21. 10:49

„Itt vannak a Nemzeti Agrárkamara által kiválasztott digitális harcososok. Rajta a gazdákon a DPK-sál” – ordibálta Magyar Péter.

2026. január 21. 10:49
null

Kedden beszámoltunk róla, hogy Magyar Péter megjelent a strasbourgi gazdatüntetésen, ahol magyar gazdák kérték számon a Tisza-vezért. A helyzet azért is pikáns, mert Magyar Péter pártja korábban kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU-Mercosur megállapodást. Ezt pedig a gazdák nem felejtették el neki. Az ellenzék vezérének annyira kellemetlen lett a szituáció, hogy azonnal menekülőre fogta. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt követően Magyar Péter a saját videójában arról beszélt:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Itt vannak a Nemzeti Agrárkamara által kiválasztott digitális harcososok. Rajta a gazdákon a DPK-sál”

Ezzel csupán annyi a probléma, hogy a DPK helyett DRK (azaz Dorko) felirat van a sálon. Rémeket lát a Tisza-vezér.

Kép forrása: Dorko

Így nézte be Magyar Péter:

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
arpadan
2026. január 21. 16:43
Manfred Weber közölte, hogy a Néppártba való belépés föltételei: 1. Ukrajna mindenben való feltétel nélküli támogatása. 2. A migráció feltétel nélküli támogatása. 3. Jogállamiság, európai értékek ( ez nyilván a gender, stb. leánykori neve ). Ezeket a témákat a magyar nép nem díjazza. Az EU mindenképp el akarja takarítani a magyar kormányt ( amúgy már 2010 óta ). Ezért a választásokig a Néppárt megengedi a képességtelen kis pojácának, hogy látszólag kibeszéljen, adott esetben kiszavazzon a nyájból ( úgyse számít semmit a 7 szavazatuk ). A gazdatüntetésen való "részvétele" is kampányfogás, parasztvakítás. Viszont ne legyen szemernyi kétségünk sem: a kibeszélés/kiszavazás CSAK a magyar választásokig tart! Lásd: "meg kell nyerni a választást, utána mindent lehet".
Válasz erre
2
0
google-2
2026. január 21. 16:28
Észkombájn is feltűnt a gazdatüntetésen. De jó!
Válasz erre
1
0
Amerigo
2026. január 21. 15:35
Szerintem a dorko fizet a magyar gazdának, mert ez egy brutális ingyenreklám!
Válasz erre
2
0
Ekrü123
2026. január 21. 14:57
kalmanok 2026. január 21. 13:09 "Figyejjél. Schauer Viktor László (Megafon), Veres Zsolt (Megafon, Digitális Polgári Kör alapító), Szarvas Szilveszter (Megafon, főszerkesztő). Az EP-képviselő a „gazdák” közé sorolta Soltész Andrást, Tiszaszőlős fideszes polgármesterét is, "- És mi ebben a meglepő? A magyar gazdák és a Fidesz között egyrészt jó a viszony, másrészt a gazdák érzik és tudják, hogy számíthatnak a kormányra. A meglepő az, hogy nincs ott a Telex, a 444 és az összes ellenzéki újság, hogy kiálljanak a gazdák mellett, továbbá nem látom a gazdák melletti cikkeket az ellenzéki médiumokban. Azt meg végképp nem értem, hogy miért ne lehetne egy polgármester maga is gazdálkodó? Talán ha az ellenzékiek is kimozdulnának a belpesti világukból, és nem néznék le a vidéket, akkor talán nem zavarta volna el a vezetőjüket( MP) a gazdák többsége a jó büdös fenébe.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!