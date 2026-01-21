Totális megsemmisülés: a magyar gazdák pofonja után Puskás-díjas öngólt lőtt Magyar Péter (VIDEÓ)

Köpni-nyelni nem tudott Magyar Péter Strasbourgban: úgy megijedt, hogy azonnal menekülőre fogta (VIDEÓ)
Szembesítették az igazsággal a magyar gazdák.
Kedden beszámoltunk róla, hogy Magyar Péter megjelent a strasbourgi gazdatüntetésen, ahol magyar gazdák kérték számon a Tisza-vezért. A helyzet azért is pikáns, mert Magyar Péter pártja korábban kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU-Mercosur megállapodást. Ezt pedig a gazdák nem felejtették el neki. Az ellenzék vezérének annyira kellemetlen lett a szituáció, hogy azonnal menekülőre fogta.
Ezt követően Magyar Péter a saját videójában arról beszélt:
Itt vannak a Nemzeti Agrárkamara által kiválasztott digitális harcososok. Rajta a gazdákon a DPK-sál”
Ezzel csupán annyi a probléma, hogy a DPK helyett DRK (azaz Dorko) felirat van a sálon. Rémeket lát a Tisza-vezér.
Így nézte be Magyar Péter:
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert