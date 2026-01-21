Totális megsemmisülés: a magyar gazdák pofonja után Puskás-díjas öngólt lőtt Magyar Péter (VIDEÓ)

Kedden beszámoltunk róla, hogy Magyar Péter megjelent a strasbourgi gazdatüntetésen, ahol magyar gazdák kérték számon a Tisza-vezért. A helyzet azért is pikáns, mert Magyar Péter pártja korábban kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU-Mercosur megállapodást. Ezt pedig a gazdák nem felejtették el neki. Az ellenzék vezérének annyira kellemetlen lett a szituáció, hogy azonnal menekülőre fogta.