Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Brüsszel liberális Magyarország Ursula von der Leyen ellenzék Európai Unió baloldal

Köpni-nyelni nem tudott Magyar Péter Strasbourgban: úgy megijedt, hogy azonnal menekülőre fogta (VIDEÓ)

2026. január 20. 12:06

Szembesítették az igazsággal a magyar gazdák.

2026. január 20. 12:06
null

Ennél kínosabb helyzetbe aligha került eddigi politikai karrierje során Magyar Péter. Egy felvétel került elő arról, hogy fogadták a Tisza Párt elnökét a magyar gazdák Strasbourgban.

A helyzet azért is pikáns, mert Magyar Péter korábban kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU-Mercosur megállapodást. Ezt pedig a gazdák nem felejtették el neki. Sőt „Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Te pedig kiállsz mellette. Köszönjük szépen ezt a segítséget”

– mondta a Tisza Párt megszeppent elnökének az egyik gazda.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

Nyitókép: Szentgallay Bálint / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 238 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
coyote-0
2026. január 21. 11:29
Végre hozzá hasonlóan agresszív emberrel találkozott. Alul is maradt.
Válasz erre
3
0
DE JÓ
2026. január 20. 20:23
>>the-ugly-truth-10robertdenyiro 2026. január 20. 13:44 Tudod cáfolni ? Eladtatok mindent a ruszkiknak / kínaiaknak ? El hát. Eltusoltátok a pedoügyeket ? El hát. 2-0 és még meg se erőltettem magam. << Az oroszoktól visszavásároltuk a MOL-t, a németektől a gáztárolókat, a németektől, franciáktól, olaszoktól az áram- és gázszolgáltatókat, a törököktől(?) a repteret, stb. Szerinted hogy kerültek hozzájuk?????? A cukor, papír, növényolaj, cement, stb. gyárakat nem tudtuk, mert a külföldi tulajok már felszámolták mindet. A kínaiak meg gyárakat hoztak. Mélysötét, ostoba, demagóg, vicsorgó seggfejek vagytok, mint a gazdákkal kötekedő idióta főnökötök. :PPPP
Válasz erre
8
0
nyafika
2026. január 20. 19:55
nyolcadikutasagyozo 2026. január 20. 14:23 • Szerkesztve Krumli kilója 2400 ért valaki?Magyar termés. - Kannásbor literje? Fingod sincs, fizetni nem szoktál, a Blahán tarhálod össze nejlonszatyorba öntve...
Válasz erre
5
0
nyafika
2026. január 20. 19:51
Nyúlszájú szardarab most baszott el közel 1 millió szavazót...
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!