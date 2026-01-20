Köpni-nyelni nem tudott Magyar Péter Strasbourgban: úgy megijedt, hogy azonnal menekülőre fogta (VIDEÓ)

Ennél kínosabb helyzetbe aligha került eddigi politikai karrierje során Magyar Péter. Egy felvétel került elő arról, hogy fogadták a Tisza Párt elnökét a magyar gazdák Strasbourgban.

A helyzet azért is pikáns, mert Magyar Péter korábban kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU-Mercosur megállapodást. Ezt pedig a gazdák nem felejtették el neki. Sőt „Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek.