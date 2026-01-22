Ilyen közel még sosem volt a béke: Witkoff szerint egyetlen kérdésen múlik, meg tud-e egyezni Moszkva és Kijev

Jelentős előrelépésről beszélt az ukrajnai béketárgyalások kapcsán Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja, aki a davosi Világgazdasági Fórumon nyilatkozott a folyamat állásáról. Witkoff szerint a tárgyalások „már csak egyetlen kérdésre” szűkültek, miután Washington külön-külön egyeztetett Oroszországgal, Ukrajnával, valamint európai vezetőkkel a háború lezárásáról szóló tervezetekről – írja a Reuters.