01. 23.
péntek
Steve Witkoff béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Egyesült Arab Emírségek Egyesült Államok

Ilyen közel még sosem volt a béke: Witkoff szerint egyetlen kérdésen múlik, meg tud-e egyezni Moszkva és Kijev

2026. január 22. 20:42

Az amerikai elnök békeügyi különmegbízottja hatalmas reményeket támasztott Davosban.

2026. január 22. 20:42

Jelentős előrelépésről beszélt az ukrajnai béketárgyalások kapcsán Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja, aki a davosi Világgazdasági Fórumon nyilatkozott a folyamat állásáról. Witkoff szerint a tárgyalások „már csak egyetlen kérdésre” szűkültek, miután Washington külön-külön egyeztetett Oroszországgal, Ukrajnával, valamint európai vezetőkkel a háború lezárásáról szóló tervezetekről – írja a Reuters.

 

Ha mindkét fél valóban meg akarja oldani ezt, akkor meg is fogjuk oldani”

– fogalmazott Witkoff, hozzátéve: meglátása szerint „sok előrelépés történt”. A megbízott elmondta azt is, hogy még aznap Moszkvába utazik további egyeztetésekre.

Azóta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már be is jelentette, hogy az orosz–ukrán háború kapcsán a hétvégén sor kerül az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalásra az Egyeüslt Arab Emírségekben.

***

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP

Összesen 10 komment

csulak
2026. január 23. 10:47
amig a bruszelitak nem akarnak beket, addig nem lesz beke
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. január 23. 00:27
24 óra, plusz egy fél ....
Válasz erre
0
0
Csigorin
2026. január 23. 00:18
zelenszki meg nem tudja kitol sirja ki a feherzaszlo szallitmanyt?
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. január 23. 00:08
A háború elején írtam, hogy az egyetlen kérdés Odessza. Aztán sok kérdés lett. De a vége lehet oda konkludál majd :)
Válasz erre
1
0
