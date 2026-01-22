Ilyen közel még sosem volt a béke: Witkoff szerint egyetlen kérdésen múlik, meg tud-e egyezni Moszkva és Kijev

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás
Már a helyszín is ismert.
Az amerikai elnök békeügyi különmegbízottja hatalmas reményeket támasztott Davosban.
Jelentős előrelépésről beszélt az ukrajnai béketárgyalások kapcsán Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja, aki a davosi Világgazdasági Fórumon nyilatkozott a folyamat állásáról. Witkoff szerint a tárgyalások „már csak egyetlen kérdésre” szűkültek, miután Washington külön-külön egyeztetett Oroszországgal, Ukrajnával, valamint európai vezetőkkel a háború lezárásáról szóló tervezetekről – írja a Reuters.
Ha mindkét fél valóban meg akarja oldani ezt, akkor meg is fogjuk oldani”
– fogalmazott Witkoff, hozzátéve: meglátása szerint „sok előrelépés történt”. A megbízott elmondta azt is, hogy még aznap Moszkvába utazik további egyeztetésekre.
Azóta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már be is jelentette, hogy az orosz–ukrán háború kapcsán a hétvégén sor kerül az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalásra az Egyeüslt Arab Emírségekben.
