„Ez beteges!” – kiborult az ukrán politikus Zelenszkij kulcsembere miatt

A Kárpáti Igaz Szó beszámolt Anna Szkorohod ukrán parlamenti képviselő felszólalásáról. Szkorohod „betegesnek” nevezte azt a stratégiai célt, amelyet nemrég Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter fogalmazott meg Ukrajna számára: havonta 50 ezer orosz katonát megölni.

„Mihajlo Fedorov – az új védelmi miniszter – kijelentette, hogy Ukrajna és a Védelmi Minisztérium stratégiai célja havonta 50 ezer orosz megölése. Nem tűnik önöknek úgy, hogy ez a stratégiánk beteges? Nem gondolják, hogy a stratégiának a háború befejezésének kellene lennie, valamennyi hadifoglyunk kicserélésének, az összes eltűnt felkutatásának és hazahozatalának, valamint azoknak a fiúknek a visszahozatalának a frontról, akik már egyszerűen morálisan és fizikailag kimerültek? A most zajló terror befejezésének? Miért ülünk mindannyian áram, víz és fűtés nélkül, miközben a stratégiánk az, hogy 50 ezer oroszt öljünk meg?!” – tette fel a kérdéseket a képviselő a Kárpáti Igaz Szó szerint.