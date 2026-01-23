„Ez beteges!” – kiborult az ukrán politikus Zelenszkij kulcsembere miatt

Megtörtént az áttörés? Egy asztalnál ülnek az oroszok és az ukránok – először a háború kitörése óta
Orosz, ukrán és amerikai tárgyalók pénteken az Egyesült Arab Emírségekben folytatnak tárgyalásokat.
Anna Szkorohod élesen tiltakozott az új védelmi miniszter kijelentése ellen, miszerint havi 50 ezer orosz katonát kellene megölniük a győzelemhez.
A Kárpáti Igaz Szó beszámolt Anna Szkorohod ukrán parlamenti képviselő felszólalásáról. Szkorohod „betegesnek” nevezte azt a stratégiai célt, amelyet nemrég Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter fogalmazott meg Ukrajna számára: havonta 50 ezer orosz katonát megölni.
„Mihajlo Fedorov – az új védelmi miniszter – kijelentette, hogy Ukrajna és a Védelmi Minisztérium stratégiai célja havonta 50 ezer orosz megölése. Nem tűnik önöknek úgy, hogy ez a stratégiánk beteges? Nem gondolják, hogy a stratégiának a háború befejezésének kellene lennie, valamennyi hadifoglyunk kicserélésének, az összes eltűnt felkutatásának és hazahozatalának, valamint azoknak a fiúknek a visszahozatalának a frontról, akik már egyszerűen morálisan és fizikailag kimerültek? A most zajló terror befejezésének? Miért ülünk mindannyian áram, víz és fűtés nélkül, miközben a stratégiánk az, hogy 50 ezer oroszt öljünk meg?!” – tette fel a kérdéseket a képviselő a Kárpáti Igaz Szó szerint.
Szkorohod ugyanakkor kétségbe vonta azt is,
hogy az Ukrán Fegyveres Erők havonta 35 ezer orosz katonát semmisítenének meg, ahogyan azt Fedorov állította.
„És mondják csak, ezek a számok – hogy havonta 35 ezer ellenséget semmisítünk meg – nem tűnnek önöknek túlzónak? Ha ez valóban így lenne, az orosz hadsereg már nem is létezne. Egyszerűen elfogyna. Beszél valaki arról, hogy nekünk mekkorák a veszteségeink? És meddig fog ez még tartani? Beszél valaki arról, hogy nem hozzuk el a holttesteket? Nem gondoljuk mindannyian, hogy más stratégiákra és prioritásokra lenne szükségünk?” – sorolta kérdéseit.
Szkorohod szerint Ukrajna célja a béke és a nemzet megőrzése kellene, hogy legyen.
Ezt is ajánljuk a témában
Orosz, ukrán és amerikai tárgyalók pénteken az Egyesült Arab Emírségekben folytatnak tárgyalásokat.
Fotó: Facebook / az ukrán hadsereg 108. területvédelmi dandárja