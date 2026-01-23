Ft
Ukrajna Oroszország ukrajnai háború

„Ez beteges!” – kiborult az ukrán politikus Zelenszkij kulcsembere miatt

2026. január 23. 15:54

Anna Szkorohod élesen tiltakozott az új védelmi miniszter kijelentése ellen, miszerint havi 50 ezer orosz katonát kellene megölniük a győzelemhez.

2026. január 23. 15:54
A Kárpáti Igaz Szó beszámolt Anna Szkorohod ukrán parlamenti képviselő felszólalásáról. Szkorohod „betegesnek” nevezte azt a stratégiai célt, amelyet nemrég Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter fogalmazott meg Ukrajna számára: havonta 50 ezer orosz katonát megölni.

„Mihajlo Fedorov – az új védelmi miniszter – kijelentette, hogy Ukrajna és a Védelmi Minisztérium stratégiai célja havonta 50 ezer orosz megölése. Nem tűnik önöknek úgy, hogy ez a stratégiánk beteges? Nem gondolják, hogy a stratégiának a háború befejezésének kellene lennie, valamennyi hadifoglyunk kicserélésének, az összes eltűnt felkutatásának és hazahozatalának, valamint azoknak a fiúknek a visszahozatalának a frontról, akik már egyszerűen morálisan és fizikailag kimerültek? A most zajló terror befejezésének? Miért ülünk mindannyian áram, víz és fűtés nélkül, miközben a stratégiánk az, hogy 50 ezer oroszt öljünk meg?!” – tette fel a kérdéseket a képviselő a Kárpáti Igaz Szó szerint.

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Szkorohod ugyanakkor kétségbe vonta azt is, 

hogy az Ukrán Fegyveres Erők havonta 35 ezer orosz katonát semmisítenének meg, ahogyan azt Fedorov állította.

„És mondják csak, ezek a számok – hogy havonta 35 ezer ellenséget semmisítünk meg – nem tűnnek önöknek túlzónak? Ha ez valóban így lenne, az orosz hadsereg már nem is létezne. Egyszerűen elfogyna. Beszél valaki arról, hogy nekünk mekkorák a veszteségeink? És meddig fog ez még tartani? Beszél valaki arról, hogy nem hozzuk el a holttesteket? Nem gondoljuk mindannyian, hogy más stratégiákra és prioritásokra lenne szükségünk?” – sorolta kérdéseit.

Szkorohod szerint Ukrajna célja a béke és a nemzet megőrzése kellene, hogy legyen.

Fotó: Facebook / az ukrán hadsereg 108. területvédelmi dandárja

Nasi12
2026. január 23. 23:35
Ilyen magasztos célokért ukrajna bevétele az EU ba minden pénzt megér. Az egyszerü kérdést senki sem válaszolja meg, miért kell támogatni és miért kell felvenni!?
Laszlo63
2026. január 23. 22:00
És mibe kerülne ez? 150e ukrán életbe havonta? Azt értem én hogy a duplapluszjo működik azzal hogy a magyar roman lengyel kissebséget küldik a frontra meghalni, de ezzel valamikor valahol el kell számolni. A rögeszmém hogy ez egy “City of London Corporation”-projekt, de abban reménykedem hogy az elsö orosz rakéta nekik lesz címezve, "csók a család" felirattal. :-(
Treeoflife
2026. január 23. 19:06
" ... havonta 50 ezer orosz katonát megölni." Belegondolni is rossz, milyen mentalitással vannak megáldva ezek az ukránok. Hogy egy nő ezen fölháborodik, azt pedig az ukrán nácik nem értik. Egy ilyen társadalomban vajon mire lehet majd a háború után számítani? Attól tartok, hogy Európa ezt még föl sem mérte - mármint a nyugati lakosságra gondolva. Ma még azt fontolgatják egyesek, hogy talán mégis csak kellene katonát küldeni Ukrajnába. A poszttraumás stresszt biztosan nem vették számításba. A háborúk túl régen zajlottak. Akik valamilyen csatatérről élve hazaértek, a kis létszámot képes volt az eü. ellátni - kevés poszttraumás emberrel találkozott a lakosság. A legfélelmetesebb, hogy olyan emberek fognak döntéseket hozni (EU-s női vezetők), akik még puskaport sem szagoltak. Nem azért mondom, mert nekem volt ilyen tapasztalatom, de ha valaki elég tájékozott, akkor azért erről van fogalma. Az agymosott nyugati átlagpolgár pedig úgysem fontos - gondolják a kormányaik ... félelmetes
NokiNokedli
2026. január 23. 17:22 Szerkesztve
Ukrajnában ideje egy új pártot alapítani"Független Ébredés" néven. Talán kimatekolták, ha minél több oroszt akarnak megölni, akkor annál sokkal, de sokkal több fuckrán huullik el, és végül nem az oroszok, hanem az ukránok fogynak el.
