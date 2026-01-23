Ft
01. 23.
péntek
Ukrajna Oroszország ukrajnai háború Egyesült Államok

Megtörtént az áttörés? Egy asztalnál ülnek az oroszok és az ukránok – először a háború kitörése óta

2026. január 23. 08:27

Orosz, ukrán és amerikai tárgyalók pénteken az Egyesült Arab Emírségekben folytatnak tárgyalásokat. Ez az első találkozó, amelyen mindhárom ország részt vesz, mióta Moszkva közel négy évvel ezelőtt elindította teljes körű invázióját.

2026. január 23. 08:27
null

A davosi Világgazdasági Fórumon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bírálta az európai szövetségeseket, amiért hiányzik a „politikai akarat” az Oroszország elleni fellépésben. A Kreml megerősítette, hogy orosz tisztviselők is részt vesznek a tárgyalásokon, miután Vlagyimir Putyin elnök és az amerikai küldöttek találkoztak Moszkvában – írja a BBC

Oroszország „minden szempontból hasznosnak” nevezte a tárgyalásokat, de kijelentette, hogy hosszú távú békemegállapodás nem köthető meg, amíg a területi kérdéseket nem rendezik. 

A csütörtök esti találkozón Putyinnal és két másik orosz tisztviselővel jelen volt három amerikai képviselő, köztük Steve Witkoff, valamint Donald Trump veje, Jared Kushner.

A Kreml illetékese, Jurij Usakov azt mondta, hogy a tárgyalások „tartalmasak, konstruktívak és nagyon őszinték” voltak, de megismételte, hogy a tartós békére vonatkozó megállapodás nem lehetséges a területi kérdések megoldása nélkül. „Amíg ezt el nem érik, Oroszország továbbra is következetesen követni fogja a különleges katonai művelet céljait” – mondta. Usakov hozzátette: Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország „őszintén érdekelt” a diplomáciai megoldásban. „A területi kérdés Anchorage-ban megállapodott képlet szerinti megoldása nélkül nincs remény hosszú távú rendezés elérésére” – mondta, utalva Trump és Putyin tavalyi alaszkai csúcstalálkozójára.

Witkoff tavaly azt mondta, hogy Oroszország beleegyezett abba, hogy az Egyesült Államok és Európa „szilárd” biztonsági garanciákat adjon Ukrajnának egy lehetséges békemegállapodás részeként.

Miután Davosban találkozott Trumppal, Zelenszkij világossá tette azt is, hogy Kelet-Ukrajna területeinek jövőbeli státusza továbbra is megoldatlan kérdés az Abu Dhabiban tartandó tárgyalások előtt. 

„Minden a földről szól. Ez az a kérdés, amely még nincs megoldva” – mondta Zelenszkij újságíróknak Davosban, 

hozzátéve, hogy „az oroszoknak is készen kell állniuk a kompromisszumokra, nem csak Ukrajnának”.

A területi vitapontok között szerepel Oroszország azon követelése, hogy Ukrajna adja át a donyecki régió Kijev által még mindig ellenőrzött 25%-át.

Zelenszkij Davosban viccelődött, hogy reméli, az Egyesült Arab Emírségek tud a péntekre tervezett találkozóról, de a tárgyalások komolyságának mértékére való tekintettel néhány magas rangú tisztviselőjét is megnevezte az ukrán tárgyalócsoport tagjaként. Zelenszkij a múlt hónapban azt nyilatkozta, hogy a háború lezárására irányuló 20 pontos amerikai terv 90%-ban készen áll, és hogy Ukrajna álláspontja a kelet-ukrajnai Donbászról eltér az orosz állásponttól.

Felajánlotta, hogy akár 40 km-re (25 mérföldre) is kivonja csapatait a régióból, hogy gazdasági övezetet hozzon létre Donbászban, ha Oroszország is ugyanezt teszi.

Az Egyesült Államok javaslata Ukrajna ipari központjára, Donbászra vonatkozóan egy demilitarizált és szabad gazdasági övezet létrehozásáról szól, Kijev biztonsági garanciáiért cserébe.

Zelenszkij Davosban azt is elmondta újságíróknak, hogy megállapodásra jutott Trumppal az Ukrajna számára nyújtott jövőbeni amerikai biztonsági garanciákról egy esetleges megállapodás esetén. Nem közölt részleteket, de azt mondta, hogy az aláírás előtt az amerikai Kongresszus és az ukrán parlament elé kell terjeszteni. Zelenszkij kezdetben azért mondta le davosi útját, hogy kezelje a kijevi energiainfrastruktúrára mért orosz csapások következményeit, amelyek a főváros nagy részeit fűtés, víz és áram nélkül hagyták az oroszországi teljes körű háború közel négy évének eddigi legkeményebb telén. Zelenszkij másik vitapontja Ukrajna hatalmas zaporizzsjai atomerőművének jövőbeli ellenőrzése, amelyet Oroszország 2022 márciusában foglalt le.

Rusztem Umerov, Ukrajna nemzetbiztonsági és védelmi tanácsának vezetője már tárgyalt amerikai tisztviselőkkel Davosban, Kirilo Budanovval, Zelenszkij irodájának vezetőjével és David Arakhamia tárgyalóval együtt. Az Egyesült Arab Emírségekben csatlakozik hozzájuk Andrij Hnatov, a vezérkari főnök.

Orosz oldalon az Abu-Dzabiban tartózkodó küldöttséget Igor Kosztyukov tábornok, az orosz GRU katonai hírszerző ügynökség igazgatója vezeti, míg Kirill Dmitrijev befektetési megbízott külön találkozik Witkoff-fal, hogy gazdasági kérdéseket vitassanak meg.

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

