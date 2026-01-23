Megtörtént az áttörés? Egy asztalnál ülnek az oroszok és az ukránok – először a háború kitörése óta

A területi vitapontok között szerepel Oroszország azon követelése, hogy Ukrajna adja át a donyecki régió Kijev által még mindig ellenőrzött 25%-át.

Zelenszkij Davosban viccelődött, hogy reméli, az Egyesült Arab Emírségek tud a péntekre tervezett találkozóról, de a tárgyalások komolyságának mértékére való tekintettel néhány magas rangú tisztviselőjét is megnevezte az ukrán tárgyalócsoport tagjaként. Zelenszkij a múlt hónapban azt nyilatkozta, hogy a háború lezárására irányuló 20 pontos amerikai terv 90%-ban készen áll, és hogy Ukrajna álláspontja a kelet-ukrajnai Donbászról eltér az orosz állásponttól.

Felajánlotta, hogy akár 40 km-re (25 mérföldre) is kivonja csapatait a régióból, hogy gazdasági övezetet hozzon létre Donbászban, ha Oroszország is ugyanezt teszi.

Az Egyesült Államok javaslata Ukrajna ipari központjára, Donbászra vonatkozóan egy demilitarizált és szabad gazdasági övezet létrehozásáról szól, Kijev biztonsági garanciáiért cserébe.

Zelenszkij Davosban azt is elmondta újságíróknak, hogy megállapodásra jutott Trumppal az Ukrajna számára nyújtott jövőbeni amerikai biztonsági garanciákról egy esetleges megállapodás esetén. Nem közölt részleteket, de azt mondta, hogy az aláírás előtt az amerikai Kongresszus és az ukrán parlament elé kell terjeszteni. Zelenszkij kezdetben azért mondta le davosi útját, hogy kezelje a kijevi energiainfrastruktúrára mért orosz csapások következményeit, amelyek a főváros nagy részeit fűtés, víz és áram nélkül hagyták az oroszországi teljes körű háború közel négy évének eddigi legkeményebb telén. Zelenszkij másik vitapontja Ukrajna hatalmas zaporizzsjai atomerőművének jövőbeli ellenőrzése, amelyet Oroszország 2022 márciusában foglalt le.