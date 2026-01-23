Magyar katona NEM menni Ukrajna – Orbán Balázs a Klubesten ÜZENT! (VIDEÓ)

„Kemény fickó” – így jellemezte Trump Orbán Viktort a Béketanács alapokmányának aláírásakor (VIDEÓ)
Videón a pillanat.
Ne hagyjuk, hogy a háború elvigye a pénzünket és józan eszünket! – figyelmeztetett a Mandiner Klubestjén a Várkert Bazárban Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója – akit Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese kérdezett – beszélt arról is: ha a „háborúzni hajlandók” koalícióján múlik, akkor „ingünk-gatyánk” rámegy Ukrajnára.
Orbán Balázs a Fidesz „derűs” kampányával kapcsolatban a Klubesten kifejtette: még nem nagyon látott olyan győztes pártot, amelyik „befeszüléssel” aratott volna sikert. Mint fogalmazott, az ellenzék mostani viselkedése „Brüsszel irányából érthető meg”, ahol azt gondolták, hogy képesek lesznek Magyarország élére „egy brüsszeli miniszterelnököt állítani”.
Csakhogy – szögezte le –
már az ellenzékhez köthető közvéleménykutatók számai sem ezt a törekvést tükrözik, azok egyre nehezebben tudják tartani „a hazugság falát”.
Kitért arra is: ha Magyar Péter közelmúltbéli megnyilvánulásait nézzük, úgy tűnhet, hogy „pro-Fidesz” álláspontra helyezkedett, megpróbál ugyanis „potyázni”, most éppen azt akarja elhitetni, hogy az elhíresült Mercosur-egyezmény tárgyában a magyar gazdák oldalán áll.
Csakhogy a gazdák átlátnak a szitán
– hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, utalva arra: Magyar Péter már az ukrán gabona ügyében is elbukott, amikor tulajdonképpen engedélyt adott annak dömpingszerű EU-s behozatalára.
Hosszú távon a magyar agráriumot és az európai mezőgazdaságot is egy dolog fogja megmenteni: az, hogy „sikerül-e leváltanunk a mostani brüsszeli vezetést”.
Felhívta a figyelmet, hogy a Mercosur-egyezmény aláíróját, Ursula von der Leyent „már rég le tudták volna szedni” bizalmatlansági indítvánnyal, ha nem védi meg minden alkalommal a DK, a Tisza és a mögöttük álló Európai Néppárt, valamint az európai szocialisták.
A rezsicsökkentés kérdésére áttérve elmondta: a Tisza egyfelől eltörölné azt, másfelől pedig „nem is értik a helyzetet”. Ezzel kapcsolatban leszögezte:
mi, magyarok egy szelíd nép vagyunk, de nem vagyunk birkák”,
látjuk, hogy mi történik a színfalak mögött.
Kacsoh Dánielnek azon felvetésével kapcsolatban, hogy Orbán Viktor a Klubest idején a davosi Béketanács résztvevőjeként gyakorolta „az elszigetelődés régi hagyományát”, Orbán Balázs kifejtette: az egyes számú nemzetstrategiai prioritásunk kell legyen, hogy az orosz-ukrán háború véget érjen, és
nekünk érdekünk Trumpot az orosz-ukrán háború lezárásában támogatni a magunk eszközeivel”.
A hajdanvolt európai diplomácia legnagyobb szégyenének nevezte egyúttal, hogy az egyes európai vezetők háború és béke kérdésében tulajdonképpen „az ukránok ügynökeiként járnak el”.
Orbán Balázs és Kacsoh Dániel beszélgetése a Mandiner YouTube-csatornáján itt, vagy az alábbakban tekinthető meg:
