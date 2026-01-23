Magyar katona NEM menni Ukrajna – Orbán Balázs a Klubesten ÜZENT! (VIDEÓ)

– hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, utalva arra: Magyar Péter már az ukrán gabona ügyében is elbukott, amikor tulajdonképpen engedélyt adott annak dömpingszerű EU-s behozatalára.

Hosszú távon a magyar agráriumot és az európai mezőgazdaságot is egy dolog fogja megmenteni: az, hogy „sikerül-e leváltanunk a mostani brüsszeli vezetést”.

Felhívta a figyelmet, hogy a Mercosur-egyezmény aláíróját, Ursula von der Leyent „már rég le tudták volna szedni” bizalmatlansági indítvánnyal, ha nem védi meg minden alkalommal a DK, a Tisza és a mögöttük álló Európai Néppárt, valamint az európai szocialisták.

A rezsicsökkentés kérdésére áttérve elmondta: a Tisza egyfelől eltörölné azt, másfelől pedig „nem is értik a helyzetet”. Ezzel kapcsolatban leszögezte: