Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
orbán balázs magyar péter brüsszel ukrajna

Magyar katona NEM menni Ukrajna – Orbán Balázs a Klubesten ÜZENT! (VIDEÓ)

2026. január 23. 07:00

Ne hagyjuk, hogy a háború elvigye a pénzünket és józan eszünket! – figyelmeztetett a Mandiner Klubestjén a Várkert Bazárban Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója – akit Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese kérdezett – beszélt arról is: ha a „háborúzni hajlandók” koalícióján múlik, akkor „ingünk-gatyánk” rámegy Ukrajnára.

2026. január 23. 07:00
null
Mandiner
Mandiner

Orbán Balázs a Fidesz „derűs” kampányával kapcsolatban a Klubesten kifejtette: még nem nagyon látott olyan győztes pártot, amelyik „befeszüléssel” aratott volna sikert. Mint fogalmazott, az ellenzék mostani viselkedése „Brüsszel irányából érthető meg”, ahol azt gondolták, hogy képesek lesznek Magyarország élére „egy brüsszeli miniszterelnököt állítani”. 

Csakhogy – szögezte le –

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

már az ellenzékhez köthető közvéleménykutatók számai sem ezt a törekvést tükrözik, azok egyre nehezebben tudják tartani „a hazugság falát”. 

Kitért arra is: ha Magyar Péter közelmúltbéli megnyilvánulásait nézzük, úgy tűnhet, hogy „pro-Fidesz” álláspontra helyezkedett, megpróbál ugyanis „potyázni”, most éppen azt akarja elhitetni, hogy az elhíresült Mercosur-egyezmény tárgyában a magyar gazdák oldalán áll. 

Csakhogy a gazdák átlátnak a szitán

– hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, utalva arra: Magyar Péter már az ukrán gabona ügyében is elbukott, amikor tulajdonképpen engedélyt adott annak dömpingszerű EU-s behozatalára.

Hosszú távon a magyar agráriumot és az európai mezőgazdaságot is egy dolog fogja megmenteni: az, hogy „sikerül-e leváltanunk a mostani brüsszeli vezetést”. 

Felhívta a figyelmet, hogy a Mercosur-egyezmény aláíróját, Ursula von der Leyent „már rég le tudták volna szedni” bizalmatlansági indítvánnyal, ha nem védi meg minden alkalommal a DK, a Tisza és a mögöttük álló Európai Néppárt, valamint az európai szocialisták.

A rezsicsökkentés kérdésére áttérve elmondta: a Tisza egyfelől eltörölné azt, másfelől pedig „nem is értik a helyzetet”. Ezzel kapcsolatban leszögezte: 

mi, magyarok egy szelíd nép vagyunk, de nem vagyunk birkák”,

látjuk, hogy mi történik a színfalak mögött.

Kacsoh Dánielnek azon felvetésével kapcsolatban, hogy Orbán Viktor a Klubest idején a davosi Béketanács résztvevőjeként gyakorolta „az elszigetelődés régi hagyományát”, Orbán Balázs kifejtette: az egyes számú nemzetstrategiai prioritásunk kell legyen, hogy az orosz-ukrán háború véget érjen, és 

nekünk érdekünk Trumpot az orosz-ukrán háború lezárásában támogatni a magunk eszközeivel”.

Ezt is ajánljuk a témában

A hajdanvolt európai diplomácia legnagyobb szégyenének nevezte egyúttal, hogy az egyes európai vezetők háború és béke kérdésében tulajdonképpen „az ukránok ügynökeiként járnak el”.

Orbán Balázs és Kacsoh Dániel beszélgetése a Mandiner YouTube-csatornáján itt, vagy az alábbakban tekinthető meg:

Nyitókép: Mandiner

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalmanok
2026. január 23. 10:02
Miért, ki megy?
Válasz erre
0
1
figyellek-4
2026. január 23. 09:43
Magyar katona nem,de a tiszásoknak segítünk,hogy harcoljanak ukrajnába utolsó vérükig.
Válasz erre
1
0
jump-ing
•••
2026. január 23. 09:18 Szerkesztve
Magyar katona NEM menni Ukrajna --- instead of ülni szuvenir politikai izgatgató székbe potom 6 milla havivérzésenként.
Válasz erre
3
1
24fokos32
2026. január 23. 08:34
Amióta a korrupt, tolvaj szélsőbaloldali maffiabandát 2010-ben elzavartuk, Magyarországnak nemzeti kormánya van, amelyik a magyar érdekekért áll ki akkor is, ha egyeseknek ez nem tetszik. Hódmezővásárhely szégyene, a Makimajompéter már 2022 februárjában, még a háború kitörése előtt azt mondta az ATV-ben, hogy katonákat KELL küldenünk Ukrajnába, ha háború lesz. Hát egy sorosista élősködő szarházi csak ne pofázzon a mi nevünkben. Mi nem vagyunk nagyhatalom. Magyarország egy kicsi, de erős ország. Egy kicsi, de erős és büszke nép lakja, mi magyarok. A saját országunkat megvédjük (vele védjük Európát is, mint ahogy a röszkei muzulmánverésnél), de nem hagyjuk, hogy mások ugráltassanak minket a háborúikba. Én a civil munkám mellett tartalékos katona is vagyok. Az alapkiképzéskor megesküdtem, hogy hazámat és népemet megvédem a támadó ellenség élete árán is, Isten engem úgy segéljen. De nem megyek el egy náci diktátor magánháborújába egy korrupt latorállamért egy háborúba, ahhoz semmi közöm.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!