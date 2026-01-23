Ft
Balti-tenger térség légierő svédország oroszország

Az oroszok átlépték a határt: azonnal riasztották a vadászgépeket

2026. január 23. 17:02

A svédek két orosz vadászgépre csaptak le.

2026. január 23. 17:02
A svéd légierő két orosz vadászgépet fogott el a Balti-tenger térségében – számolt be az RBK

A történtekről a svéd fegyveres erők közleményét adtak ki, mely szerint 

a két Szu–35Sz típusú vadászgép egy Tu–22M bombázót kísért, 

amikor a svéd vadászgépek felszálltak és elfogták őket.

A kommünikében kiemelték: „Svédország éjjel-nappal légi őrjáratokkal védi a NATO-t”. Légtérsértésről ugyanakkor nem érkezett hír – írta a lap.

Egy hét alatt három hasonló eset is történt

A Portfolio az incidens kapcsán felidézte, hogy az elmúlt időszakban több hasonló eset is történt a térségben. A lengyel légierő nemrég egy orosz felderítő repülőgépet fogott el, amely a lengyel légtér határához repült közel.

Míg Nagy-Britannia felett Tu–95MSz bombázókat azonosítottak és fogtak el, amelyeket Szu–33-as vadászgépek kísértek. Lengyelország emellett MiG–29-es vadászgépeit is bevetette egy orosz Il–20-as felderítőgép elfogására. A portál felhívta rá a figyelmet, hogy a három felsorolt eset egy hét leforgása alatt történt.

Nyitókép illusztráció. Fotó: HANDOUT / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / AFP

 

logoff-mihaly
2026. január 23. 23:40
Ha jól értem jogilag nem volt légtérinzultus. A többi meg military, verbális zsebhoki a fogalmakkal. Gondolom az orosz hajózószemélyzet, no meg a parancsnokaik is ismerik, hogy mitől döglik a légy. Ha jól tudom még a békebeli szovjet időkben le kellet pár NATO / USA gépet puffantani a CA-nak mert igencsak pofátlanok voltak. Fordítva hány ilyen volt?
akitiosz
2026. január 23. 20:25
Az ilyen cikkek MINDIG hazugságok. Hoppá hazug disznó. "Az oroszok átlépték a határt: Légtérsértésről ugyanakkor nem érkezett hír."
masikhozzaszolo
2026. január 23. 19:22
/Légtérsértésről ugyanakkor nem érkezett hír/ Mindenki figyelmébe ajánlanám hogy többféle világ van. Az is van, és létezik, amiről nincs hír, az is van, hogy van hír valamiről, de nem történt meg, hiába híresztelik, lásd. fojtogatás, inzultus olyannal szemben, aki ott se volt, olyan is van, hogy tudósítást adnak egy eseményről de az sajnos elmaradt. És olyan is van, hogy megírják, hogy hűha, borzasztó, előtte meg az volt hogy dejó. Pl. Győri Enikő és a Mercazsúr.
bekeev-2025
2026. január 23. 19:08
Kiszámítható reakció. A hülye magyarok az orosz uraikat szolgálják.
