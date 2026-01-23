Az oroszok átlépték a határt: azonnal riasztották a vadászgépeket

Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)
A svédek két orosz vadászgépre csaptak le.
A svéd légierő két orosz vadászgépet fogott el a Balti-tenger térségében – számolt be az RBK.
A történtekről a svéd fegyveres erők közleményét adtak ki, mely szerint
a két Szu–35Sz típusú vadászgép egy Tu–22M bombázót kísért,
amikor a svéd vadászgépek felszálltak és elfogták őket.
A kommünikében kiemelték: „Svédország éjjel-nappal légi őrjáratokkal védi a NATO-t”. Légtérsértésről ugyanakkor nem érkezett hír – írta a lap.
A Portfolio az incidens kapcsán felidézte, hogy az elmúlt időszakban több hasonló eset is történt a térségben. A lengyel légierő nemrég egy orosz felderítő repülőgépet fogott el, amely a lengyel légtér határához repült közel.
Míg Nagy-Britannia felett Tu–95MSz bombázókat azonosítottak és fogtak el, amelyeket Szu–33-as vadászgépek kísértek. Lengyelország emellett MiG–29-es vadászgépeit is bevetette egy orosz Il–20-as felderítőgép elfogására. A portál felhívta rá a figyelmet, hogy a három felsorolt eset egy hét leforgása alatt történt.
Nyitókép illusztráció. Fotó: HANDOUT / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / AFP