01. 23.
péntek
01. 23.
péntek
G. Fodor Gábor Mesterterv országgyűlési választás 2026 Mráz Ágoston Sámuel

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

2026. január 22. 21:55

Nem köntörfalaztak a szakértők.

2026. január 22. 21:55
null

A DK-s Molnár Csaba által közzétett levél nagy port kavart a hazai közéletben. A botrány még a Tisza Párt baloldali mérésekben taglalt, állítólagos előnye kapcsán is vetett fel kérdéseket. A Mesterterv legutóbbi adásában ezt is körüljártuk.

Mráz: Lehet, hogy egy leleplezését láttuk a Mediánnak

A fent említett levél kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott, hogy

amikor ezeket a nem túl reális Fidesz-Tisza versenyállásokat közvetíti a Medián, lehet, hogy mögötte az van, hogy a Fidesz-szavazók táborát mondjuk egy kicsit lereszelik

azzal, hogy az elkötelezettség mértékét ott is megkérdezik. És ha nem száz százalékig biztos valaki, hogy Fidesz-szavazó, akkor azt kidobják a Fidesz-szavazók táborából.”

Mint kifejtette: „ebben a félmondatban számomra lehet, hogy egy leleplezését láttuk a Mediánnak, és annak a módszernek, hogy hogyan lehet azt kimutatni, hogy a teljes népességben 19 százalék a Mediánnál pártnélküli. Ez valójában a mi méréseink szerint 10-12 százalék csupán. És a Fidesznek az állítólagos támogatottsága az sokkal kisebb, mint amennyit mi látunk. Úgy lehet ezt elérni, hogyha a Fidesz szavazóknak az elkötelezettségi mértékét megvizsgáljuk – ahogy mondtam –, és a nem száz százalékosan elkötelezetteket a „nem tudja”, „nem válaszol” kategóriába áttesszük. És nekem ez a levél ezt az érzést alakította ki. Sajnos Hann Endrével nem lehet vitatkozni, ezért nem lehet ezeket a kérdéseket feltenni számára.”

Nekem csak egy kérdésem van: az árfolyam kérdése, hogy mennyibe kerül egy százalék?”

– egészítette ki humorosan G. Fodor Gábor, hozzátéve, hogy „bennem ezt az érzetet alakította ki és akkor rögtön egy másik szférában vagyunk, nem a valóság megismerését célzó közvélemény-kutatások világában”.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitóképen: Magyar Péter. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

jump-ing
2026. január 23. 10:50
A roller nem jármű. (húzzon az úttestről)
google-2
2026. január 23. 10:45
Ezt az eszelős fejet meglátom, rémálmaim lesznek.
NokiNokedli
2026. január 23. 10:35 Szerkesztve
Közvéleménykutatás = birkák terelése a nyájba Ha a felmosórongyot hoznák ki elsőnek, akkor arra fog szavazni a balga a nép. Ezért van jelentősége a százalékoknak. A birka ránéz a kamu adatra, és hozzácsapódik a legtöbbre kihozottra. Még az sem baj, ha az a nyáj a szakadék felé tart, mint Ukrajnában. (Megjegyzem, kellett az ukránoknak megválasztani egy külföldet képviselő zsidót. Csak nehogy így járjon Magyarorzság is. MP hogy zsidó-e azt nem tdom, de a külföld képviselője.) A másik effektus a törzsszavazók. Ha a FIDESZ törzsszavazó bázisát, a CIGÁNYOKAT elhappolja a MiHazánk, - ja, az nem fogja, - MP, akkor van esélye a TISZA(r)-nak (alias FIDESZ 2.0, alias Ti-CIA) a Vajdát leváltani, - egy láthatóan debilis majomra (akit kitermelt a FIDESZ, de a NER kilökött magából). Előre a cigányokkal egy úton!
szantofer
2026. január 23. 09:11
"Nem köntörfalaztak a szakértők." Ezek nem szoktak. vagy mégis?
