„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

Ennél durvább kritika nem létezik: még Hegyi Iván is korrektebb a Mediánnál és Török Gábornál
Nem kerteltek a szakértők.
Nem köntörfalaztak a szakértők.
A DK-s Molnár Csaba által közzétett levél nagy port kavart a hazai közéletben. A botrány még a Tisza Párt baloldali mérésekben taglalt, állítólagos előnye kapcsán is vetett fel kérdéseket. A Mesterterv legutóbbi adásában ezt is körüljártuk.
A fent említett levél kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott, hogy
amikor ezeket a nem túl reális Fidesz-Tisza versenyállásokat közvetíti a Medián, lehet, hogy mögötte az van, hogy a Fidesz-szavazók táborát mondjuk egy kicsit lereszelik
azzal, hogy az elkötelezettség mértékét ott is megkérdezik. És ha nem száz százalékig biztos valaki, hogy Fidesz-szavazó, akkor azt kidobják a Fidesz-szavazók táborából.”
Mint kifejtette: „ebben a félmondatban számomra lehet, hogy egy leleplezését láttuk a Mediánnak, és annak a módszernek, hogy hogyan lehet azt kimutatni, hogy a teljes népességben 19 százalék a Mediánnál pártnélküli. Ez valójában a mi méréseink szerint 10-12 százalék csupán. És a Fidesznek az állítólagos támogatottsága az sokkal kisebb, mint amennyit mi látunk. Úgy lehet ezt elérni, hogyha a Fidesz szavazóknak az elkötelezettségi mértékét megvizsgáljuk – ahogy mondtam –, és a nem száz százalékosan elkötelezetteket a „nem tudja”, „nem válaszol” kategóriába áttesszük. És nekem ez a levél ezt az érzést alakította ki. Sajnos Hann Endrével nem lehet vitatkozni, ezért nem lehet ezeket a kérdéseket feltenni számára.”
Nekem csak egy kérdésem van: az árfolyam kérdése, hogy mennyibe kerül egy százalék?”
– egészítette ki humorosan G. Fodor Gábor, hozzátéve, hogy „bennem ezt az érzetet alakította ki és akkor rögtön egy másik szférában vagyunk, nem a valóság megismerését célzó közvélemény-kutatások világában”.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitóképen: Magyar Péter. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP