01. 23.
péntek
01. 23.
péntek
jaroszlava hartyáni Magyarország európai unió nato Orbán Viktor ukrajna oroszország

„Látni akarom Orbán arcát Ukrajna diadala után” – az elszabadult ukránok megüzenték, mit tesznek a következő hetekben

2026. január 23. 12:12

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke szerint az áprilisi választásokat és az Oroszország elleni győzelmet követően szabad útja lesz Ukrajnának az Európai Unió mellett a NATO-ba is. Jaroszlava Hartyáni azt állítja, hogy a kárpátaljai magyarok kérték az ukrán kormánytól, hogy biztosítsanak nekik ukrán nyelvű tankönyveket.

2026. január 23. 12:12
null

„Ukrajna győzelme után szeretném látni azoknak a magyar kormányzati tisztviselőknek az arcát, akik nem hittek benne” – jelentette ki egy ukrán lapnak adott interjúban Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője.

Az áprilisi parlamenti választásokat követően megszűnhet az ukránellenes retorika Magyarországon. Budapest főpolgármestere és a politikához értő többség támogatja Ukrajnát. De ha az Európai Unió 26 országa nem képes meggyőzni Orbán Viktort, akkor mi mit tehetünk?

– tette fel a kérdést. Ez az álláspont persze nem meglepő: Ukrajna már hónapok óta nyílt lapokkal játszik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tisza Párt kerüljön hatalomra, hogy aztán akadály nélkül csatlakozhasson az Európai Unióhoz.

Hartyáni sokatmondóan hozzátette, hogy „mi sem tétlenkedünk, folyamatosan dolgozunk a magyar társadalommal, hogy egyre több magyar támogassa Ukrajnát”, és úgy véli, Ukrajna győzelme Oroszország ellen segít majd megtörni a Kijevvel ellenséges narratívákat.

Akkor kevesebb érv lesz Magyarországon Ukrajna EU- és NATO-csatlakozása ellen

– jelentette ki a politikus, aki tehát nem csupán EU-, hanem NATO-tagságot is remél a közeljövőben.

Hartyáninak ezen kívül is akadtak meghökkentő kijelentései az interjúban: azt állította például, hogy a kárpátaljai magyarok kérték (!) az ukrán kormánytól, hogy biztosítsanak nekik ukrán nyelvű tankönyveket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Genya Savilov

angie1
2026. január 23. 12:58
Ezt a tyúkot melyik cilinderből húzták elő?! Ilyeneknek megengedjük, hogy itt éljenek köztünk?! Miért nincs a hazájában és védi a hont?! Partvonalról beugatni persze őis qva jól tud!
Válasz erre
0
0
Trüpéma
2026. január 23. 12:58
Isten óvjon minket Ukrajnától! Ha belülre kerülnek mindent leuralnak, és mindenkit semmibe vesznek majd, hiszen látjátok a természetüket!
Válasz erre
0
0
wadcutter
2026. január 23. 12:58
Csak a hazaárulók fognak áprilisban poloskára szavazni.
Válasz erre
0
0
reakcio1969
2026. január 23. 12:57
Vidéki Prókátor: "Vajon, mi, magyarok, mit gondolnánk arról a külföldi vezetőről, aki annak idején a hazáját a túlerővel szemben megvédeni próbáló IV. Bélának, II. Lajosnak, Zrínyi Miklósnak, Bocskainak, Rákóczinak, Kossuthnak, Apponyi Albertnek, vagy Nagy Imrének a saját biztonságos országából azt kiáltotta volna oda nagy bátran, hogy "te egy szorult helyzetben lévő ember vagy"? Na, pontosan ugyanezt kell gondolnunk Orbán Viktorról."
Válasz erre
0
0
