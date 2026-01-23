„Látni akarom Orbán arcát Ukrajna diadala után” – az elszabadult ukránok megüzenték, mit tesznek a következő hetekben

Ukrajna mától nyílt lapokkal játszik: ez a terve Magyarországon, a kárpátaljaikat is beveti
Orbán Viktor győzelmére készülve egy B-tervet is felvillantottak.
A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke szerint az áprilisi választásokat és az Oroszország elleni győzelmet követően szabad útja lesz Ukrajnának az Európai Unió mellett a NATO-ba is. Jaroszlava Hartyáni azt állítja, hogy a kárpátaljai magyarok kérték az ukrán kormánytól, hogy biztosítsanak nekik ukrán nyelvű tankönyveket.
„Ukrajna győzelme után szeretném látni azoknak a magyar kormányzati tisztviselőknek az arcát, akik nem hittek benne” – jelentette ki egy ukrán lapnak adott interjúban Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője.
Az áprilisi parlamenti választásokat követően megszűnhet az ukránellenes retorika Magyarországon. Budapest főpolgármestere és a politikához értő többség támogatja Ukrajnát. De ha az Európai Unió 26 országa nem képes meggyőzni Orbán Viktort, akkor mi mit tehetünk?
– tette fel a kérdést. Ez az álláspont persze nem meglepő: Ukrajna már hónapok óta nyílt lapokkal játszik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tisza Párt kerüljön hatalomra, hogy aztán akadály nélkül csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
Hartyáni sokatmondóan hozzátette, hogy „mi sem tétlenkedünk, folyamatosan dolgozunk a magyar társadalommal, hogy egyre több magyar támogassa Ukrajnát”, és úgy véli, Ukrajna győzelme Oroszország ellen segít majd megtörni a Kijevvel ellenséges narratívákat.
Akkor kevesebb érv lesz Magyarországon Ukrajna EU- és NATO-csatlakozása ellen
– jelentette ki a politikus, aki tehát nem csupán EU-, hanem NATO-tagságot is remél a közeljövőben.
Hartyáninak ezen kívül is akadtak meghökkentő kijelentései az interjúban: azt állította például, hogy a kárpátaljai magyarok kérték (!) az ukrán kormánytól, hogy biztosítsanak nekik ukrán nyelvű tankönyveket.
