„Ukrajna győzelme után szeretném látni azoknak a magyar kormányzati tisztviselőknek az arcát, akik nem hittek benne” – jelentette ki egy ukrán lapnak adott interjúban Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője.

Az áprilisi parlamenti választásokat követően megszűnhet az ukránellenes retorika Magyarországon. Budapest főpolgármestere és a politikához értő többség támogatja Ukrajnát. De ha az Európai Unió 26 országa nem képes meggyőzni Orbán Viktort, akkor mi mit tehetünk?

– tette fel a kérdést. Ez az álláspont persze nem meglepő: Ukrajna már hónapok óta nyílt lapokkal játszik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tisza Párt kerüljön hatalomra, hogy aztán akadály nélkül csatlakozhasson az Európai Unióhoz.