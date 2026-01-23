Ft
Működésben a virtuális guillotine – most épp a belga miniszterelnökre csapott le

2026. január 23. 17:57

Ki lehet a következő?

2026. január 23. 17:57
null
Ugrósdy Márton
Ugrósdy Márton

A számos emlékezetes pillanatot hozó évzáró uniós csúcson a kedvencem az a jelenet volt, amikor az Európai Tanács ülése utáni sajtótájékoztatóján Bart De Wever belga kormányfő ritkán látott eleganciával küldte el a búsba a Politico újságíróját.

Ez érthető is, hiszen az uniós fősodor szócsöve az utóbbi hetekben minden erejével a belga miniszterelnök lejáratásán dolgozott, hogy ezzel is kicsikarja a beleegyezését az orosz vagyon ellopásába. De Wever az utolsó pillanatig védte a hazája érdekeit, és győzött is –

sorsa azonban tökéletes példája annak, mi vár ma mindenkire, aki a józan ész jegyében szembe mer szegülni az aktuális napi őrülettel.

Közhelynek számít, hogy a közösségi média alapvetően változtatja meg az emberi viselkedést. Mivel a politikacsinálás is alapvetően az emberek közötti interakciók eredménye, a közösségi média értelemszerűen a politika világát is alapjaiban változtatta meg. Ennek egyik jele az online lincselés alakította közhangulat-változás és csoportnyomás, amely ma már gyengébb szívű kormányfőket is meg tud ingatni. De ezeknek a műveleteknek a NAFO-tól a Z-bloggerekig pont ez is a céljuk, Clausewitzet parafrazeálva mondhatnánk:

a twittelés a politika folytatása más eszközökkel. Szegény belga miniszterelnök is majdnem ennek vált az áldozatává.

A virtuális guillotine nem kérdez, csak vág: a penge alá pedig az aktuális forradalmárok sorra vezetik oda a „nép ellenségeit”, miközben a tömegek ujjongva tapsolnak a guruló fejek láttán. És mint minden forradalomban, az online lincselésnél is az a gond, hogy nem lehet tudni, ki lesz a következő.

Hogy miért veszélyes ez a demokráciára? A válaszért, mint oly sok esetben, érdemes az ókori Görögországig visszamennünk. Platón már az Állam című művében leírja, mi lesz a demokráciából, ha a szabadság szabadossággá válik, és a polgárokat nem a tekintély és a szakértelem tisztelete, hanem saját önző érdekeik, a pillanatnyi hangulat és a demagógok vezetik.

Platón ezt az államformát ochlokráciának, a csőcselék uralmának nevezi, amely nála egyben a zsarnokság előszobája.

Bart De Wever esete figyelmeztetés mindenkinek: a felhergelt csőcselék bárkit, még a legjobb pedigréjű politikusokat is egy perc alatt meglincselheti, ha a pillanatnyi érdek úgy kívánja. Mi, magyarok persze nem lepődünk meg ezen a módin, mégis egészen hihetetlen volt látni, hogy azt a kormányfőt, aki amúgy Ukrajna feltétlen támogatására tette fel külpolitikáját, hogyan dobták volna egy pillanat alatt a vonat elé, amiért nem ért egyet az aktuális EU-s őrülettel. Pedig De Wever csak annyit akart, hogy hazája, az ország, amelynek szolgálatára felesküdött, ne menjen tönkre egy elkapkodott és hibás döntés következtében.

A tágabb tanulság pedig talán még ennél is rémisztőbb: ma ugyanis Ukrajna az aktuális téma, amellyel kettéosztják a világot jóra és rosszra, de mi lesz a téma jövőre és utána?

A guillotine alá küldött szerencsétleneket pedig utólag már hiába rehabilitáljuk, mert a fejüket az már nem fogja visszaragasztani.

Az európai fősodor relativizmusával két gond van. Az egyik az, hogy kiszámíthatatlansága miatt soha nem tudni, a következő évben mi lesz a divat, amely a most még ártatlannak és erősnek tűnő vezetők politikai végzetét okozhatja. A másik gond pedig maga az emberi minőség: mindig lesznek ugyanis olyanok, akik a túlélésük érdekében addigi barátaikat és szövetségeseiket gond nélkül feláldozzák majd. Sokat tudna erről mesélni Louis Antoine de Saint-Justtől kezdve Lavrentyij Beriján és Rajk Lászlón keresztül Péter Gáborig bezárólag az aktuális forradalmi élcsapat. A – most már szerencsére csak rituális – kivégzések pedig továbbra is velünk maradnak, ugyanis legkésőbb a Brian élete óta tudjuk, egy jó kis kövezésnél nincsen jobb közösségépítő gyakorlat.

A szerző helyettes államtitkár, külpolitikai szakértő

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

Összesen 8 komment

survivor
2026. január 23. 20:27
pikono Töri 1- es. Napcsi a royalistakba kartacsolt bele, nem a sans- culotte- okba.
Válasz erre
3
0
survivor
2026. január 23. 20:23
Az EU jelen formajaban műmödeskeptelen---mert teljesen haszontalan. Semmit nem ad, mindent elvesz.
Válasz erre
2
0
pikono
•••
2026. január 23. 19:10 Szerkesztve
A pénz esetén is működik a gravitáció törvénye. A több pénz még több pénzt vonz. A kapitalizmus és modern pénzrendszer megteremtette ennek az alapjait. Illetve fokozatosan eltávolította ennek az útjából annak a természetes gátjait. Így a pénz egyre inkább koncentrálódik pár cég, ember vagy dinasztia kezébe. Akik ezáltal egyre nagyobb pénz általi hatalomra jutnak a világban, már globális szinten is. Ami persze nem demokratikus és nem legális, úgyhogy ezt próbálják titokban csinálni és tartani. A baj leginkább nem is itt van, hisz miért is ne a tehetséges emberek uralnák a világot, akik elértek valamit. Bár többnyire az embernek el kell adnia a lelkét az ördögnek ahhoz, hogy az megengedje és lehetővé tegye ezt neki. De a probléma inkább ott van, hogy az utódaik már nem öröklik a tehetségük, csak a nagy manit. Többnyire burokban születettek, elkényeztetettek, degeneráltak (a befolyásos családokon belüli házasságok és beltenyészet miatt) és ostobák.
Válasz erre
0
0
packó_
2026. január 23. 18:44
A helyes megállapítás volt anno egy kommenttárs részéről: "A vallon nemes legyőzte a Fuggereket." Ennyi, a többi le van...
Válasz erre
6
0
