Működésben a virtuális guillotine – most épp a belga miniszterelnökre csapott le

a twittelés a politika folytatása más eszközökkel. Szegény belga miniszterelnök is majdnem ennek vált az áldozatává.

A virtuális guillotine nem kérdez, csak vág: a penge alá pedig az aktuális forradalmárok sorra vezetik oda a „nép ellenségeit”, miközben a tömegek ujjongva tapsolnak a guruló fejek láttán. És mint minden forradalomban, az online lincselésnél is az a gond, hogy nem lehet tudni, ki lesz a következő.

Hogy miért veszélyes ez a demokráciára? A válaszért, mint oly sok esetben, érdemes az ókori Görögországig visszamennünk. Platón már az Állam című művében leírja, mi lesz a demokráciából, ha a szabadság szabadossággá válik, és a polgárokat nem a tekintély és a szakértelem tisztelete, hanem saját önző érdekeik, a pillanatnyi hangulat és a demagógok vezetik.

Platón ezt az államformát ochlokráciának, a csőcselék uralmának nevezi, amely nála egyben a zsarnokság előszobája.

Bart De Wever esete figyelmeztetés mindenkinek: a felhergelt csőcselék bárkit, még a legjobb pedigréjű politikusokat is egy perc alatt meglincselheti, ha a pillanatnyi érdek úgy kívánja. Mi, magyarok persze nem lepődünk meg ezen a módin, mégis egészen hihetetlen volt látni, hogy azt a kormányfőt, aki amúgy Ukrajna feltétlen támogatására tette fel külpolitikáját, hogyan dobták volna egy pillanat alatt a vonat elé, amiért nem ért egyet az aktuális EU-s őrülettel. Pedig De Wever csak annyit akart, hogy hazája, az ország, amelynek szolgálatára felesküdött, ne menjen tönkre egy elkapkodott és hibás döntés következtében.