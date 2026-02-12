Ft
02. 12.
csütörtök
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
deák dániel lázár jános fidesz magyarország miniszter

Lázár János alaposan helyretette a bekiabáló tiszásokat a péceli Lázárinfón (VIDEÓ)

2026. február 12. 21:48

A miniszter szerint a nyugodt erő van többségben Magyarországon és meg fogják nyerni a választásokat.

2026. február 12. 21:48
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter Pécelen tartotta meg a legutóbbi Lázárinfót, ahol a Fidesz támogatói mellett Tisza szimpatizánsok is megjelentek, hogy a bekiabálásaikkal megzavarják a rendezvényt. A miniszter szerint a tiszások azért jöttek el a rendezvényre, hogy belefolytsák a péceliekbe a szót. „Ez lehetetlen, mert mi jó gondolkodású, nyugodt magyarok vagyunk többen” – mondta a miniszter.

 A nyugodt erő van többségben Magyarországon

– mondta Lázár János, hozzátéve: „Az egyszerű, hétköznapi emberek, a nyugodt erő fogja megnyerni a 2026-os választásokat!”

Nyitókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldala

***

lendvaiildiko
2026. február 12. 22:25
Jó kommunikátor, kiváló debattőr, kiváló jogi, műszaki, gazdasági, történelmi, ismeretek. Nagyon felkészült Pécel városának gondjairól,, a legfontosabb paraméterekből, a péceli Ráday Kastély múltjából. Élvezetes és kiváló rendezvény volt.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2026. február 12. 22:01
Komment-NAT és Trencséni-színvonal semmi csak mellébeszélés és dühroham. A piros sipkás mindenkit utasít,ő a műsorvezető is. Undorító az a pökhendi viselkedés! Majd 1 órával később NATinka az aTvhuuuuuu-ban mondja el a semmit.
Válasz erre
4
0
bekeev-2025
2026. február 12. 21:56
angie1 2026. február 12. 21:55 A csőcseléket sehol nem szeretik, visszataszítóak! A Fidesz és szavazói fényévekre vannak ettől az agyhalott, romboló fehérjehalmazoktól. Mégis ott vonultok a Birkameneten.
Válasz erre
0
6
angie1
2026. február 12. 21:55
A csőcseléket sehol nem szeretik, visszataszítóak! A Fidesz és szavazói fényévekre vannak ettől az agyhalott, romboló fehérjehalmazoktól.
Válasz erre
5
1
