Lázár János alaposan helyretette a bekiabáló tiszásokat a péceli Lázárinfón (VIDEÓ)

Lázár János építési és közlekedési miniszter Pécelen tartotta meg a legutóbbi Lázárinfót, ahol a Fidesz támogatói mellett Tisza szimpatizánsok is megjelentek, hogy a bekiabálásaikkal megzavarják a rendezvényt. A miniszter szerint a tiszások azért jöttek el a rendezvényre, hogy belefolytsák a péceliekbe a szót. „Ez lehetetlen, mert mi jó gondolkodású, nyugodt magyarok vagyunk többen” – mondta a miniszter.

A nyugodt erő van többségben Magyarországon

– mondta Lázár János, hozzátéve: „Az egyszerű, hétköznapi emberek, a nyugodt erő fogja megnyerni a 2026-os választásokat!”