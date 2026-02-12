Lázár János alaposan helyretette a bekiabáló tiszásokat a péceli Lázárinfón (VIDEÓ)

Bokros-csomag újratöltve? Az egyikori MSZP-s politikus szerint kormányválás esetén újra megszorításokra lenne szükség (VIDEÓ)
A baloldali közgazdász szerint a jelenlegi kedvezményeket ki kellene venni az adórendszerből.
A miniszter szerint a nyugodt erő van többségben Magyarországon és meg fogják nyerni a választásokat.
Lázár János építési és közlekedési miniszter Pécelen tartotta meg a legutóbbi Lázárinfót, ahol a Fidesz támogatói mellett Tisza szimpatizánsok is megjelentek, hogy a bekiabálásaikkal megzavarják a rendezvényt. A miniszter szerint a tiszások azért jöttek el a rendezvényre, hogy belefolytsák a péceliekbe a szót. „Ez lehetetlen, mert mi jó gondolkodású, nyugodt magyarok vagyunk többen” – mondta a miniszter.
A nyugodt erő van többségben Magyarországon
– mondta Lázár János, hozzátéve: „Az egyszerű, hétköznapi emberek, a nyugodt erő fogja megnyerni a 2026-os választásokat!”
