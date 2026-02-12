Nahát: Horn Gábor is elkezdett kifarolni Magyar Péter mögül

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Már a Republikon Intézet vezetője szerint sem borítékolható a Tisza győzelme.
A Népszava-est csütörtöki vendége Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke volt, aki részletesen beszélt arról, hogy szerinte valójában a kormányoldalhoz közel álló közvélemény-kutatók is ugyanazokat az eredményeket mérik, mint a független kutatók. Szerinte erre az a bizonyíték, hogy Orbán Viktor átvette saját kampányának vezetését.
Ezt is ajánljuk a témában
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Ugyanakkor hozzátette, hogy
túlértékeltté váltak a közvélemény-kutatások, amelyek csupán pillanatfelvételek és nem a választások végeredményének megjósolására szolgálnak.
A Tisza győzelmi esélyeiről elárulta, még nem borítékolható Magyar Péterék kormányalakítása, hiszen a Fidesz erőfölényben van, majd megjegyezte, választási csalásnak tartja, hogy „a kormány 100 milliárdokból terjeszt hazugságokat”.
Horn vadul támadni kezdte a kormány intézkedéseit, a 13-14. havi nyugdíjakat szavazatvásárlásnak tartja, a legvadabb állítása az volt, hogy
a három- és kétgyermekes anyák adómentességénél nagyobb felelőtlenséget és cinizmust elképzelni sem tud.
Ezt is ajánljuk a témában
Ráadásul ha így lesz, ismét a választók viszik majd el a balhét.
Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner