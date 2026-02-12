Ft
magyar péter horn gábor választás orbán viktor

Nahát: Horn Gábor is elkezdett kifarolni Magyar Péter mögül

2026. február 12. 22:33

Már a Republikon Intézet vezetője szerint sem borítékolható a Tisza győzelme.

2026. február 12. 22:33
null

A Népszava-est csütörtöki vendége Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke volt, aki részletesen beszélt arról, hogy szerinte valójában a kormányoldalhoz közel álló közvélemény-kutatók is ugyanazokat az eredményeket mérik, mint a független kutatók. Szerinte erre az a bizonyíték, hogy Orbán Viktor átvette saját kampányának vezetését.

Ugyanakkor hozzátette, hogy 

túlértékeltté váltak a közvélemény-kutatások, amelyek csupán pillanatfelvételek és nem a választások végeredményének megjósolására szolgálnak.

A Tisza győzelmi esélyeiről elárulta, még nem borítékolható Magyar Péterék kormányalakítása, hiszen a Fidesz erőfölényben van, majd megjegyezte, választási csalásnak tartja, hogy „a kormány 100 milliárdokból terjeszt hazugságokat”. 

Horn vadul támadni kezdte a kormány intézkedéseit, a 13-14. havi nyugdíjakat szavazatvásárlásnak tartja, a legvadabb állítása az volt, hogy 

a három- és kétgyermekes anyák adómentességénél nagyobb felelőtlenséget és cinizmust elképzelni sem tud.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

