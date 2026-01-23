Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)

Felmerült a műsorban, hogy a Tisza kettős játékot űz Mercosur-ügyben: az egyik szavazáson jelen voltak, a Von der Leyent érintő voksolásról azonban már távol maradtak az Európai Parlamentben.

A tüntető gazdák közé férkőző Magyar Pétert pedig számon is kérték – öngól volt odamennie a brüsszelita ellenzék vezetőjének, mivel tudvalévő, hogy a Tisza Párt Ursula von der Leyen és a Mercosur-megállapodást erőltető néppárti elit irányítása alatt áll.

A Mesterterv új adásában előkerült még az 1500 milliárd dollárt és EU-s tagságot követelő Zelenszkij, aki Orbán Viktort a minap kifejezetten élesen bírálta, ezzel 2022-höz hasonlóan beszállt a 2026-os magyar választási kampányba.

Kereki Gergő, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor elemezték továbbá a felerősített baloldali csalásnarratívát: