Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)

Gulyás Gergely: Senki nem maradhat ki a januári rezsistopból! (VIDEÓ)
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
A gyenge, kormányzásra alkalmatlan Magyar Péter helyett Kapitány István lehet Brüsszel és a nagytőke végső jelöltje? Miért építi Hadházy Ákos és Sikorski lengyel külügyminiszter gőzerővel a csalásnarratívát? Itt a Mesterterv!
Vajon az egyre láthatóbban inkompetens Magyar Pétert a nemrég „leigazolt” Kapitány István válthatja a Tisza-projekt élén?
Lehet, hogy nem Magyar lesz a pártja miniszterelnök-jelöltje?
Ennek is utánajártunk a Mesterterv legfrissebb adásában!
Pénteken újra képernyőn a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemzik a hét legfontosabb politikai eseményeit.
Felmerült a műsorban, hogy a Tisza kettős játékot űz Mercosur-ügyben: az egyik szavazáson jelen voltak, a Von der Leyent érintő voksolásról azonban már távol maradtak az Európai Parlamentben.
A tüntető gazdák közé férkőző Magyar Pétert pedig számon is kérték – öngól volt odamennie a brüsszelita ellenzék vezetőjének, mivel tudvalévő, hogy a Tisza Párt Ursula von der Leyen és a Mercosur-megállapodást erőltető néppárti elit irányítása alatt áll.
A Mesterterv új adásában előkerült még az 1500 milliárd dollárt és EU-s tagságot követelő Zelenszkij, aki Orbán Viktort a minap kifejezetten élesen bírálta, ezzel 2022-höz hasonlóan beszállt a 2026-os magyar választási kampányba.
Kereki Gergő, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor elemezték továbbá a felerősített baloldali csalásnarratívát:
Hadházy Ákos és Sikorski lengyel külügyminiszter ugyanis már most választási csalásról és manipulációról beszél, sőt be is lengették április 12-e utánra Magyarország leállítását és a magyar uniós szavazati jog felfüggesztését.
Április 13-a lehetséges forgatókönyveiről is értekeztek állandó szakértőink a Mesterterv műsorában, akik minden kérdésre választ keresnek, és a számok mögött elemzik a Fidesz és a Tisza 2026-os győzelmi stratégiáját, mestertervét.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.