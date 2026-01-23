Zelenszkij beleharapott a kézbe, ami eteti: súlyos szavakkal illette Európa vezetőit az Ukrán elnök

Mindent borulhat: kiderült, hogy Oroszország nem is tud a béketárgyalásról, amin elvileg részt vesz
Az orosz elnök szóvivője nem erősítette meg, hogy Abu-Dzabiban találkozók zajlanának Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között.
Az ukrán államfő szerint az európai politikai elit nem képes cselekedni Oroszországgal szemben.
Éles hangú figyelmeztetést intézett Európa vezetőihez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Világgazdasági Fórum davosi ülésén január 22-én – számolt be a Kyiv Independent.
Az ukrán államfő szerint az európai politikai elit évről évre felismeri a globális fenyegetéseket, mégsem képes határozott cselekvésre, ami hosszú távon Európa biztonságát is aláássa.
Zelenszkij emlékeztetett: már egy évvel korábban is arról beszélt Davosban, hogy Európának meg kell tanulnia megvédeni önmagát, ám szerinte azóta sem történt érdemi előrelépés.
Úgy fogalmazott, ha Európát nem tekintik valódi globális erőnek, amely ha nem képes elrettenteni a „rosszindulatú szereplőket”, akkor folyamatosan újabb fenyegetések érik majd.
Zelenszkij közvetlenül azután szólalt fel, hogy a fórum margóján tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, ami az idei év első személyes találkozója volt kettejük között.
Zelenszkij bejelentette azt is, hogy január 23-án az Egyesült Arab Emírségekben kétnapos, háromoldalú egyeztetések kezdődhetnek Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Erről a találkozóról azóta Moszkva azt nyilatkozta, hogy nem tudnak óla, hogy meghívásuk lenne az Egyesült Arab Emírségekbe.
Az ukrán elnök beszédében hangsúlyozta: Európa tétovasága nemcsak Ukrajnára, hanem az egész kontinens biztonságára veszélyt jelent. Arra figyelmeztetett, hogy miközben Oroszország továbbra is nagy mennyiségben gyárt rakétákat, az európai nyomásgyakorlás hatékonysága egyre inkább kérdésessé válik.
Ma Ukrajnát támadják. Holnap bármely NATO-ország következhet”
– fogalmazott.
