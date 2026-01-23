Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij davos európa ukrajna oroszország

Zelenszkij beleharapott a kézbe, ami eteti: súlyos szavakkal illette Európa vezetőit az Ukrán elnök

2026. január 23. 16:55

Az ukrán államfő szerint az európai politikai elit nem képes cselekedni Oroszországgal szemben.

2026. január 23. 16:55
null

Éles hangú figyelmeztetést intézett Európa vezetőihez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Világgazdasági Fórum davosi ülésén január 22-én – számolt be a Kyiv Independent.

Az ukrán államfő szerint az európai politikai elit évről évre felismeri a globális fenyegetéseket, mégsem képes határozott cselekvésre, ami hosszú távon Európa biztonságát is aláássa.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij emlékeztetett: már egy évvel korábban is arról beszélt Davosban, hogy Európának meg kell tanulnia megvédeni önmagát, ám szerinte azóta sem történt érdemi előrelépés.

Úgy fogalmazott, ha Európát nem tekintik valódi globális erőnek, amely ha nem képes elrettenteni a „rosszindulatú szereplőket”, akkor folyamatosan újabb fenyegetések érik majd.

Zelenszkij közvetlenül azután szólalt fel, hogy a fórum margóján tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, ami az idei év első személyes találkozója volt kettejük között.

Zelenszkij bejelentette azt is, hogy január 23-án az Egyesült Arab Emírségekben kétnapos, háromoldalú egyeztetések kezdődhetnek Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Erről a találkozóról azóta Moszkva azt nyilatkozta, hogy nem tudnak óla, hogy meghívásuk lenne az Egyesült Arab Emírségekbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán elnök beszédében hangsúlyozta: Európa tétovasága nemcsak Ukrajnára, hanem az egész kontinens biztonságára veszélyt jelent. Arra figyelmeztetett, hogy miközben Oroszország továbbra is nagy mennyiségben gyárt rakétákat, az európai nyomásgyakorlás hatékonysága egyre inkább kérdésessé válik. 

Ma Ukrajnát támadják. Holnap bármely NATO-ország következhet”

– fogalmazott.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ujferi
2026. január 23. 20:29
Arcátlan semmitlen, ócska pillanat politikus. Szégyen, hogy támogatják ...
Válasz erre
1
0
ujferi
2026. január 23. 20:27
Pofátlan hohol senki ...
Válasz erre
1
0
angeleye
2026. január 23. 20:06
Csaxólok. Ha Európa magát védené már porig bombázta volna a nácifészek hoholiát és már újraépülne a Barátság 2.
Válasz erre
3
0
templar62
2026. január 23. 19:12
Ez a Nagy Testvér imitátor ( Big Bráner) , mennyire lehet beágyazódva a Díp Sztét köreiben ???
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!