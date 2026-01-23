Zelenszkij beleharapott a kézbe, ami eteti: súlyos szavakkal illette Európa vezetőit az Ukrán elnök

Zelenszkij közvetlenül azután szólalt fel, hogy a fórum margóján tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, ami az idei év első személyes találkozója volt kettejük között.

Zelenszkij bejelentette azt is, hogy január 23-án az Egyesült Arab Emírségekben kétnapos, háromoldalú egyeztetések kezdődhetnek Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Erről a találkozóról azóta Moszkva azt nyilatkozta, hogy nem tudnak óla, hogy meghívásuk lenne az Egyesült Arab Emírségekbe.