Mindent borulhat: kiderült, hogy Oroszország nem is tud a béketárgyalásról, amin elvileg részt vesz

A szóvivő nyilatkozata azután hangzott el, hogy a Sky News korábban az ukrán félre hivatkozva arról számolt be: Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok delegációi Abu-Dzabiban tárgyalásokat folytatnak. A találkozók állítólag nem hivatalos keretek között zajlanak, részleteikről azonban eddig nem közöltek további információkat.