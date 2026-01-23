Ft
01. 24.
szombat
Abu Dhabi dmitrij peszkov egyesült államok találkozó ukrajna oroszország

Mindent borulhat: kiderült, hogy Oroszország nem is tud a béketárgyalásról, amin elvileg részt vesz

2026. január 23. 15:49

Az orosz elnök szóvivője nem erősítette meg, hogy Abu-Dzabiban találkozók zajlanának Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között.

2026. január 23. 15:49
null

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője nem erősítette meg azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Abu-Dzabiban találkozók zajlanának Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között – írta meg a TACC.

Peszkov egy újságírói kérdésre reagálva kijelentette: 

nem rendelkezik ilyen információval, és nem tud arról, hogy bármilyen egyeztetés folyna a felek között.

„Nem, ilyen információval nem rendelkezem, nem tudok róla” – fogalmazott.

A szóvivő nyilatkozata azután hangzott el, hogy a Sky News korábban az ukrán félre hivatkozva arról számolt be: Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok delegációi Abu-Dzabiban tárgyalásokat folytatnak. A találkozók állítólag nem hivatalos keretek között zajlanak, részleteikről azonban eddig nem közöltek további információkat.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

tajoska
2026. január 23. 21:17
Mi az a TACC? A TASZSZ?
Treeoflife
2026. január 23. 19:13
Számtalan oka lehet, ha egy nem hivatalos tárgyalásról nem mindenki tud, vagy nem mindenki beszélhet. Felesleges a csűrés-csavarás, időben mindenki értesül mindenről. Biztosan van egyeztetés, de talán még nem tartozik senkire.
fintaj-2
2026. január 23. 18:56
Értelmezzük! A nem hivatalos tárgyalás az amikor nem beszélünk róla, nem nyilvános. Ehhez tartják magukat az oroszok, míg az ukránok szellőztetik. De aki szellőztet, az valójában nem akar eredményeket, Trump akaratának kényszerűségből engedtek.
NokiNokedli
2026. január 23. 17:25
Sárgafejű Háry János ismét hazudott egy nagyot.
