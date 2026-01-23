Mindent borulhat: kiderült, hogy Oroszország nem is tud a béketárgyalásról, amin elvileg részt vesz

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás
Már a helyszín is ismert.
Az orosz elnök szóvivője nem erősítette meg, hogy Abu-Dzabiban találkozók zajlanának Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között.
nem rendelkezik ilyen információval, és nem tud arról, hogy bármilyen egyeztetés folyna a felek között.
„Nem, ilyen információval nem rendelkezem, nem tudok róla” – fogalmazott.
A szóvivő nyilatkozata azután hangzott el, hogy a Sky News korábban az ukrán félre hivatkozva arról számolt be: Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok delegációi Abu-Dzabiban tárgyalásokat folytatnak. A találkozók állítólag nem hivatalos keretek között zajlanak, részleteikről azonban eddig nem közöltek további információkat.
