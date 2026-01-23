Ft
01. 23.
péntek
Zelenszkij szerint a magyarok élősködnek Európán és mi vagyunk az árulók

2026. január 23. 09:54

Aki most ukrán zászlót lobogtat itthon, és a saját nemzetét szidja, nyugodtan indulhat a frontra!

2026. január 23. 09:54
Szabó Gergő
Szabó Gergő
Pesti Srácok

„Kedves Volodimir! Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást.

Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad. Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.

A végére maradt az igazán intelligens lezárás: A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár. Viktor.

Mi is ebben bízunk, de ezt ne felejtsük. Aki most ukrán zászlót lobogtat itthon, és a saját nemzetét szidja, nyugodtan indulhat a frontra!”

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

nzoltan-818
2026. január 23. 12:24 Szerkesztve
Zielinskinek valami nagyon félre ment! Ahelyett hogy megköszönné azt a segítséget amit kap, még vádaskodik. Még hogy mi élősködünk az EU-n, amikor még azokat a milliárdokat, kifizetéseket is visszatartják gumi-kitalált politikai jogszabályokra hivatkozva, amik szerződés szerint járnának! Ráadásul olyasmiért büntetnek napi egymillióval, amiért eszetlenül és számolatlanul nem engedjük be a megélhetési migránsokat, amihez amúgy semmi közük. Remélem, ha megalakul a Béketanács, akkor Magyarország bepereli ott az EU-t és bíróságát a jogtalanul visszatartott pénzek és büntetések miatt, és kamatos kárpótlást követel.
alenka
2026. január 23. 11:44
Ugyiiiii: " Heil tiszások"... Várnak az ukiiiikiiikriiiijniii náci geci haverok!
madre79
2026. január 23. 11:43
Rohadék tolvaj!
Nasi12
2026. január 23. 11:14 Szerkesztve
Azért ehhez pofa kell. Mondanám finoman, de 10 szer durvábban szeretném ha lenne rá szavunk. Már kaptak 200 milliárdot. Most kaptak 90 milliárdot. Most igértek nekik 800 milliárdot Aztán benyujtottak ujabb 700 milliárd igényt. Nem lírában, vagy iráni riálban, hanem dollárban. Gáza riviérává fejlesztéséhez 25 milliárd dollár kellene. A magyar államadósság a rendszerváltáskor 20 milliárd dollár volt. Ukrajna tőlünk kapja a gáz importja felét. Az áramimportjának dettó. Az ukrán tankok az orosz olajból a mi finomitónkban csinált gázolajjal mennek neki az oroszoknak. A humanitárius segitségünkről nem is beszélve. Miből van ezek orcáján a bőr? Valami ősrinocéroszt rejtegetnek a bőrvarró tudományukkal aki képes száz ilyen bőrt összevarrni?
