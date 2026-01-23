Árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Zelenszkij Davosban – a miniszterelnök nem maradt adós a válasszal
A magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza az ukrán elnök példátlan durvaságára.
Aki most ukrán zászlót lobogtat itthon, és a saját nemzetét szidja, nyugodtan indulhat a frontra!
„Kedves Volodimir! Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást.
Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad. Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.
A végére maradt az igazán intelligens lezárás: A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár. Viktor.
Mi is ebben bízunk, de ezt ne felejtsük. Aki most ukrán zászlót lobogtat itthon, és a saját nemzetét szidja, nyugodtan indulhat a frontra!”
