01. 24.
szombat
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
gáz magyarország támadás orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij energiaellátás

Zelenszkij, az ukrán kunbéla szerint Magyarország megérdemelne egy pofont

2026. január 23. 13:20

Kedves Zelenszkij, ebben a pillanatban is 4.321.000 kWh/h (380.000m3) gázt adunk nektek. Óvatosan azzal a pofonnal, hasra ne ess benne.

2026. január 23. 13:20
null
Tóth Máté
Tóth Máté
Facebook

„Zelenszkij, az ukrán kunbéla szerint Magyarország megérdemelne egy pofont.

Hát, kedves Zelenszkij, ebben a pillanatban is 4.321.000 kWh/h (380.000m3) gázt adunk nektek.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. január 24. 03:37
zelenszkij nem az ukrán kun béla, hanem az ukrán rákosi mátyás a szovjet megszállást követő időszakból kun bélának ugyanis volt joga gondolni valamit a világról, még ha ostobaságokat és aljas dolgokat is, rákosinak azonban már csak annyi maradt amenyit sztálin tollba mondott neki
mai nap
2026. január 23. 23:57 Szerkesztve
El kéne már tiporni ezt a nyomorult férget 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡!
fabulon a bőre őre
2026. január 23. 22:00
4.321.000 kWh/h (380.000m3) gázt ÓRÁNKÉNT!
akitiosz
2026. január 23. 20:32
Ez újságcikk? Színvonaltalan gagyi. :-(
