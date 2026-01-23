Ez már Nyugat-Európában is sok volt: darabokra szedték az Orbánt gyalázó Zelenszkijt
Egy tanácsot is kapott az ukrán elnök.
Kedves Zelenszkij, ebben a pillanatban is 4.321.000 kWh/h (380.000m3) gázt adunk nektek. Óvatosan azzal a pofonnal, hasra ne ess benne.
„Zelenszkij, az ukrán kunbéla szerint Magyarország megérdemelne egy pofont.
Hát, kedves Zelenszkij, ebben a pillanatban is 4.321.000 kWh/h (380.000m3) gázt adunk nektek.
Óvatosan azzal a pofonnal, hasra ne ess benne.”
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP
