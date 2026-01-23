Ez már Nyugat-Európában is sok volt: darabokra szedték az Orbánt gyalázó Zelenszkijt

Philippot arrogánsnak és arcátlannak nevezte Zelenszkijt, és felszólította, hogy inkább Ukrajna korrupciós problémáival foglalkozzon.

Mint megírtuk, az ukrán elnök azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy kiárusítja az európai érdekeket, és ezért megérdemel egy „fejbe kólintást”, amire Orbán Viktor úgy reagált, hogy az ukránok a válogatott sértések ellenére számíthatnak Magyarországra, hogy ellátja a szomszédját üzemanyaggal és elektromos árammal, de a háború finanszírozására nem hajlandó.