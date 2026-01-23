Ez már Nyugat-Európában is sok volt: darabokra szedték az Orbánt gyalázó Zelenszkijt

Elszabadultak az indulatok Davosban: Orbán Viktor minden eddiginél határozottabban lépett fel Brüsszellel és Zelenszkijjel szemben
„Idáig jutottunk. Miközben Zelenszkij elnök fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt.”
A francia Patrióták vezetője arrogánsnak és arcátlannak nevezte az ukrán elnököt, amiért a magyar kormányfőt sértegette, és felszólította arra, hogy inkább hazája korrupciós botrányaival foglalkozzon.
A francia Patrióták párt vezetője, Florian Philippot élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban elhangzott kijelentéseit, amelyekben Zelenszkij Orbán Viktor magyar miniszterelnököt vádolta az európai érdekekkel való kereskedéssel.
A Lenta cikke szerint
Philippot arrogánsnak és arcátlannak nevezte Zelenszkijt, és felszólította, hogy inkább Ukrajna korrupciós problémáival foglalkozzon.
Mint megírtuk, az ukrán elnök azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy kiárusítja az európai érdekeket, és ezért megérdemel egy „fejbe kólintást”, amire Orbán Viktor úgy reagált, hogy az ukránok a válogatott sértések ellenére számíthatnak Magyarországra, hogy ellátja a szomszédját üzemanyaggal és elektromos árammal, de a háború finanszírozására nem hajlandó.
Nyitókép: AFP/Fabrice Coffrini
