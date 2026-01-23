Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij patrióták Magyarország Ukrajna orbán viktor

Ez már Nyugat-Európában is sok volt: darabokra szedték az Orbánt gyalázó Zelenszkijt

2026. január 23. 09:25

A francia Patrióták vezetője arrogánsnak és arcátlannak nevezte az ukrán elnököt, amiért a magyar kormányfőt sértegette, és felszólította arra, hogy inkább hazája korrupciós botrányaival foglalkozzon.

2026. január 23. 09:25
null

A francia Patrióták párt vezetője, Florian Philippot élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Davosban elhangzott kijelentéseit, amelyekben Zelenszkij Orbán Viktor magyar miniszterelnököt vádolta az európai érdekekkel való kereskedéssel. 

A Lenta cikke szerint

Philippot arrogánsnak és arcátlannak nevezte Zelenszkijt, és felszólította, hogy inkább Ukrajna korrupciós problémáival foglalkozzon.

Mint megírtuk, az ukrán elnök azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy kiárusítja az európai érdekeket, és ezért megérdemel egy „fejbe kólintást”, amire Orbán Viktor úgy reagált, hogy az ukránok a válogatott sértések ellenére számíthatnak Magyarországra, hogy ellátja a szomszédját üzemanyaggal és elektromos árammal, de a háború finanszírozására nem hajlandó.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Fabrice Coffrini

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

