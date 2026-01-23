Ft
volodimir zelenszkij davos ursula von der leyen brüsszel ukrajna orbán viktor

Elszabadultak az indulatok Davosban: Orbán Viktor minden eddiginél határozottabban lépett fel Brüsszellel és Zelenszkijjel szemben

2026. január 23. 07:43

„Idáig jutottunk. Miközben Zelenszkij elnök fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt.”

2026. január 23. 07:43
null

Orbán Viktor közösségi oldalán reagált a davosi eseményekre, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédében élesen bírálta Európát, és ismét Magyarországot, illetve személy szerint a magyar miniszterelnököt is célba vette. A kormányfő szerint önmagában nem meglepő, hogy az ukrán elnök a magyarországi választások közeledtével újra a magyar kormányt támadja, az azonban már igen, hogy Zelenszkij „beszédében kiosztott minden más európai vezetőt is”, kevesellve az Ukrajnának nyújtott támogatásokat, a fegyverszállításokat és Európa eltökéltségét.

Orbán Viktor felidézte: nem kellett sokat várni a brüsszeli reakcióra sem. Mint írta, Ursula von der Leyen még aznap este bemutatta az Ukrajna jövőjét megalapozó útitervet, amelyben „minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek”. A miniszterelnök szerint a tervek között szerepel 

„800 milliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások, egészen 2040-ig”.

Orbán úgy fogalmazott: 

Idáig jutottunk. Miközben Zelenszkij elnök fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt.”

A kormányfő bejegyzésében jelezte, hogy Magyarország nem hagyja szó nélkül a történteket. „Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk” – írta, majd bejelentette: „Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!”

Nyitókép: Facebook

