„Amíg minket lát, addig…” – hanyag eleganciával döngölte földbe Zelenszkij mestertervét Szijjártó (VIDEÓ)

Az országgyűlési választáson a magyar emberek eldönthetik, hogy békét vagy háborút akarnak, és engedik-e, hogy „Zelenszkij elnök elvigye a pénzüket a korrupt ukrán rezsim fenntartására” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Kiemelte: minden változik a világban, gyakorlatilag egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt, és nem tudjuk, hogy ez a világrend mikorra jön létre, vagy ez már a végleges formája-e, illetve elnyeri-e valaha a végleges formáját.