01. 23.
péntek
01. 23.
péntek
háború zelenszkij magyarország Szijjártó Péter

„Amíg minket lát, addig…” – hanyag eleganciával döngölte földbe Zelenszkij mestertervét Szijjártó (VIDEÓ)

2026. január 23. 06:54

„Ukrajna-barát kormánya csak akkor lehet Magyarországnak, ha minket eltakarítanak az útból.”

2026. január 23. 06:54
null

Az országgyűlési választáson a magyar emberek eldönthetik, hogy békét vagy háborút akarnak, és engedik-e, hogy „Zelenszkij elnök elvigye a pénzüket a korrupt ukrán rezsim fenntartására” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Kiemelte: minden változik a világban, gyakorlatilag egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt, és nem tudjuk, hogy ez a világrend mikorra jön létre, vagy ez már a végleges formája-e, illetve elnyeri-e valaha a végleges formáját.

Egy dolog biztos, hogy annál az asztalnál, amely körül alakítják az új világrend szabályait, „ott ülünk mi is, hiszen a mi miniszterelnökünk az egyetlen olyan európai vezető” ma, aki egyszerre tud beszélni a világ nagyhatalmi központjainak vezetőivel, egyszerre tárgyalóképes Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is – tette hozzá.

Az a tény is önmagáért beszél, hogy a miniszterelnök is ott volt Davosban, és aláírta a Béketanács létrehozásáról szóló megállapodást. „Mi, magyarok a béke mellett állunk” – mondta.

„Mi, magyarok nem engedjük, hogy Magyarországot belerángassák a háborúba, és támogatjuk azokat a békeerőfeszítéseket, amelyek végre véget vetnének a szomszédunkban négy éve zajló háborúnak, akár tetszik ez Zelenszkij elnöknek, akár nem.”

Szijjártó Péter szerint jól láthatóan Zelenszkij elnök megindította a magyar kampányban való részvételét,

„négy éve is így volt ez, akkor is az ellenfeleinknek kampányoltak, így van ez most is, hiszen pontosan tudják, hogy Ukrajna-barát kormánya csak akkor lehet Magyarországnak, ha minket eltakarítanak az útból”.

Láthatóan Zelenszkij elnöknek erre vannak szövetségesei is, mégpedig a brüsszeliek, de akárhogyan is avatkozik bele Zelenszkij elnök a magyar választási kampányba, érdemes tudnia, hogy „amíg minket lát, addig Magyarországot nem tudja belehúzni a háborúba, és nem tudja elvenni a magyar emberek pénzét sem” – jelentette ki a miniszter.

Ez a választás tétje, és a magyar emberek április 12-én eldönthetik, hogy békét vagy háborút akarnak, és engedik-e, hogy 

Zelenszkij elnök elvigye a pénzüket a korrupt ukrán rezsim fenntartására”

– mondta Szijjártó Péter.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

 

csulak
2026. január 23. 10:27
Barmi ukrajnanak, CSAK onkentesen tortenhet, NEM kotelezoen, erre a bruszelitaknak nincs joguk !
Válasz erre
0
0
Teréz Pitykéz
•••
2026. január 23. 07:20 Szerkesztve
Es a lényeg a végére került…! Korrupt ukrán rezsim! Mindharom szitok szó… korrupt…. ukrán…. rezsim!
Válasz erre
9
0
egyszeri
2026. január 23. 07:07
"Egy dolog biztos, hogy annál az asztalnál, amely körül alakítják az új világrend szabályait, „ott ülünk mi is, hiszen a mi miniszterelnökünk az egyetlen olyan európai vezető” ma, aki egyszerre tud beszélni a világ nagyhatalmi központjainak vezetőivel, egyszerre tárgyalóképes Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is – tette hozzá." Pöti mit tudna felmutatni? Még a saját családjával se tud rendes kapcsolatot fenntartani! Remélem a választási urnáknál észnél lesznek a magyarok!
Válasz erre
14
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!