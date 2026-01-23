Ft
01. 24.
szombat
bóka jános szalai piroska brüsszel kontextus ukrajna

Kijött a jelentés: ennyibe kerülhet nekünk Ukrajna finanszírozása! – CashTalk extra

2026. január 23. 18:03

Különleges adással jelentkezett a CashTalk: Hoppál Hunor műsorvezetésével Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Petri Bernadett miniszteri biztos Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter dokumentuma alapján beszélte át, milyen pénzügyi pályára állíthatja az EU Ukrajna finanszírozását.

2026. január 23. 18:03

A beszélgetés egyik legerősebb állítása a számok köré épül: elhangzik, hogy Magyarország 2004 és 2024 között összesen 73 milliárd euró uniós forráshoz jutott, miközben Ukrajna már most 193,3 milliárd eurót kapott, és további összegek is napirenden vannak. 

A vendégek azt is részletezik, hogyan alakulhat át a 2028–2034-es költségvetési ciklus, és miért tartják úgy, hogy az ukrajnai finanszírozás „kiszoríthat” más uniós prioritásokat – a kohéziótól az agrártámogatásokig.

A CashTalk extra adása végig azt a kérdést járja körbe: kinek a jóléte és mozgástere lesz a tét, ha Brüsszel a jövőben Ukrajna finanszírozására fektet több hangsúlyt – és milyen válaszokkal készülhet erre Magyarország. 

Nézze meg az adást a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

 

 

pikono
•••
2026. január 23. 20:41 Szerkesztve
El kell kezdeni tárgyalni a BRICS-szel a csatlakozásról. Ez lesz a következő ciklus legfőbb feladata. A Fidesz utolsó ciklusában biztonságba kell helyeznie Magyarországot az Európai Unió süllyedő hajójából, ami nekünk már csak súlyosan ártalmas és az ország létére jelentett veszély.
Válasz erre
0
0
lqrooferibacsi
•••
2026. január 23. 20:13 Szerkesztve
Ha valaki nem értené. Ukrajna csatlakozásával minden EU ország nettó befizetővé válna Ukrajna pedig az EU totális kontroll alatt tartott kifezetőhelyévé alakulna másképp fogalmazva az EU felső vezetése a teljes EU pénzeket 7 éven keresztül sajátukként tudják majd kezelni. Ezt csak a következő 7 éves költségvetés megbuktatásával lehetne megakadályozni.
Válasz erre
0
0
templar62
2026. január 23. 19:07
Szép új Világ : fizessük ki Putler adósságát és legyünk adósrabszolgák örökre , vagy harcoljunk a keleti fronton és győzzúk le Putlert . A nyugati bankok basszanak a saját farkukkal .
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 23. 18:21
ukrajna nem EU tagallam, ugyhogy minden finanszirozas feleje CSAK ONKENTESEN lehetseges, NEM kotelezoen ! Ennyi
Válasz erre
1
0
