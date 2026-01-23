Kijött a jelentés: ennyibe kerülhet nekünk Ukrajna finanszírozása! – CashTalk extra

A beszélgetés egyik legerősebb állítása a számok köré épül: elhangzik, hogy Magyarország 2004 és 2024 között összesen 73 milliárd euró uniós forráshoz jutott, miközben Ukrajna már most 193,3 milliárd eurót kapott, és további összegek is napirenden vannak.

A vendégek azt is részletezik, hogyan alakulhat át a 2028–2034-es költségvetési ciklus, és miért tartják úgy, hogy az ukrajnai finanszírozás „kiszoríthat” más uniós prioritásokat – a kohéziótól az agrártámogatásokig.