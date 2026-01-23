Kijött a jelentés: ennyibe kerülhet nekünk Ukrajna finanszírozása! – CashTalk extra

Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)
A gyenge, kormányzásra alkalmatlan Magyar Péter helyett Kapitány István lehet Brüsszel és a nagytőke végső jelöltje? Itt a Mesterterv!
Különleges adással jelentkezett a CashTalk: Hoppál Hunor műsorvezetésével Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Petri Bernadett miniszteri biztos Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter dokumentuma alapján beszélte át, milyen pénzügyi pályára állíthatja az EU Ukrajna finanszírozását.
A beszélgetés egyik legerősebb állítása a számok köré épül: elhangzik, hogy Magyarország 2004 és 2024 között összesen 73 milliárd euró uniós forráshoz jutott, miközben Ukrajna már most 193,3 milliárd eurót kapott, és további összegek is napirenden vannak.
A vendégek azt is részletezik, hogyan alakulhat át a 2028–2034-es költségvetési ciklus, és miért tartják úgy, hogy az ukrajnai finanszírozás „kiszoríthat” más uniós prioritásokat – a kohéziótól az agrártámogatásokig.
A CashTalk extra adása végig azt a kérdést járja körbe: kinek a jóléte és mozgástere lesz a tét, ha Brüsszel a jövőben Ukrajna finanszírozására fektet több hangsúlyt – és milyen válaszokkal készülhet erre Magyarország.
Nézze meg az adást a Kontextus YouTube-csatornáján!