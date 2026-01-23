Orbán Viktor két mondattal válaszolt a Mandiner kérdésére: ez fájni fog az ukránoknak (VIDEÓ)

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a szerencse az idei télen nincs Ukrajna oldalán: az elmúlt években kifejezetten enyhe volt a tél, és bár az orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúrával szemben okoztak komoly károkat és problémákat, de a helyzet közel sem volt olyan kritikus, mint most.

Az oroszok nyilván most maximálisan kihasználják a helyezetet, ráadásul az elmúlt évben igazán tömegessé vált dróngyártás is elősegíti az orosz támadásokat – erre hívta fel a figyelmet a napokban Bendarzsevszkij Anton.

Az Oeconomus igazgatója arra is rámutatott, hogy az orosz támadások hullámokban, nagyjából 5 naponta jönnek egymás után, miközben az országban múlt hét óta energetikai szükségállapot hirdettek, és több százezer ember van most is áram- és fűtés nélkül.

A legkritikusabb a helyzet Kijevben, ahol egy-egy nagyobb támadás után a város akár 70 százaléka marad áram nélkül

– húzta alá.