Orbán Viktor két mondattal válaszolt a Mandiner kérdésére: ez fájni fog az ukránoknak (VIDEÓ)

Atombomba, mellbe rúgás – így kommentálta Orbán Viktor, hogy Brüsszel befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét (VIDEÓ)
„Ez lényegében egy eladósodást jelent” – mondta sajtótájékoztatóján a miniszterelnök.
Az elmúlt napokban ismét kiderült, hogy az ukránok támadni tudnak, de azt elfelejtik, ki nyújt nekik segítő kezet, ha baj van.
Amint arról beszámoltunk: „atombomba jellegű mellbe rúgásnak” nevezte Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők brüsszeli rendkívüli ülése után azt, hogy az EU vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét. A sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök a Mandiner kérdéseire is válaszolt.
Munkatársunk, Pócza István felidézte, hogy Davos-ban Zelenszkij nagy nyilvánosság előtt kritizálta Magyarországot. Majd azt a kérdést tette fel a kormányfőnek, hogy az ukránok informális úton jelezték-e hálájukat azért, hogy az energiaellátás tekintetében hazánk segítséget nyújt a háború sújtotta országnak.
Orbán Viktor erre azt felelte:
ez nem része az ukrán karakternek.
Ilyen az élet”.
Az idézett interjú az alábbi videóban hangzik el:
Ezt is ajánljuk a témában
„Ez lényegében egy eladósodást jelent” – mondta sajtótájékoztatóján a miniszterelnök.
Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a szerencse az idei télen nincs Ukrajna oldalán: az elmúlt években kifejezetten enyhe volt a tél, és bár az orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúrával szemben okoztak komoly károkat és problémákat, de a helyzet közel sem volt olyan kritikus, mint most.
Az oroszok nyilván most maximálisan kihasználják a helyezetet, ráadásul az elmúlt évben igazán tömegessé vált dróngyártás is elősegíti az orosz támadásokat – erre hívta fel a figyelmet a napokban Bendarzsevszkij Anton.
Az Oeconomus igazgatója arra is rámutatott, hogy az orosz támadások hullámokban, nagyjából 5 naponta jönnek egymás után, miközben az országban múlt hét óta energetikai szükségállapot hirdettek, és több százezer ember van most is áram- és fűtés nélkül.
A legkritikusabb a helyzet Kijevben, ahol egy-egy nagyobb támadás után a város akár 70 százaléka marad áram nélkül
– húzta alá.
A szakértő posztjából kiderült, hogy a jelenleg kialakult helyzetben Magyarország tudja majdnem hogy a legtöbb segítséget nyújtani Ukrajnának.
Magyarország ugyanis 2025-ben Ukrajna legfontosabb és legnagyobb áramszállítójává vált.
Az ukrán áramimport jelentős részét – a technikai adottságok és a piaci árak miatt – a magyar hálózaton keresztül kapta meg. Éves szinten az importált ukrán áram 40-42 százaléka Magyarországról származott.
De arra is felhívta a figyelmet, hogy ami talán ennél is fontosabb, a magyar rendszerirányító (MAVIR) és az ukrán Ukrenergo között van egy élő megállapodás a vészhelyzeti kisegítésről.
S még itt nincs vége: a gázszállításokban is hasonló a helyzet: 2025-ben Magyarország Ukrajna első számú gázszállító partnerévé vált – ismertette Bendarzsevszkij.
Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
Mint kiderült, mind az áram-, mind a gázellátás tekintetében nagyban függnek hazánktól a háború sújtotta országban.