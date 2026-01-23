Ft
01. 23.
péntek
magyarország támadás orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij energiaellátás hála orbán viktor

Orbán Viktor két mondattal válaszolt a Mandiner kérdésére: ez fájni fog az ukránoknak (VIDEÓ)

2026. január 23. 09:58

Az elmúlt napokban ismét kiderült, hogy az ukránok támadni tudnak, de azt elfelejtik, ki nyújt nekik segítő kezet, ha baj van.

2026. január 23. 09:58
null

Amint arról beszámoltunk: „atombomba jellegű mellbe rúgásnak” nevezte Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők brüsszeli rendkívüli ülése után azt, hogy az EU vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét. A sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök a Mandiner kérdéseire is válaszolt. 

Munkatársunk, Pócza István felidézte, hogy Davos-ban Zelenszkij nagy nyilvánosság előtt kritizálta Magyarországot. Majd azt a kérdést tette fel a kormányfőnek, hogy az ukránok informális úton jelezték-e hálájukat azért, hogy az energiaellátás tekintetében hazánk segítséget nyújt a háború sújtotta országnak.

Orbán Viktor erre azt felelte:

ez nem része az ukrán karakternek.

Ilyen az élet”.

Az idézett interjú az alábbi videóban hangzik el:

Energetikai szükségállapotot hirdettek Ukrajnában, sokat köszönhetnek Magyarországnak

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a szerencse az idei télen nincs Ukrajna oldalán: az elmúlt években kifejezetten enyhe volt a tél, és bár az orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúrával szemben okoztak komoly károkat és problémákat, de a helyzet közel sem volt olyan kritikus, mint most.

Az oroszok nyilván most maximálisan kihasználják a helyezetet, ráadásul az elmúlt évben igazán tömegessé vált dróngyártás is elősegíti az orosz támadásokat – erre hívta fel a figyelmet a napokban Bendarzsevszkij Anton.

Az Oeconomus igazgatója arra is rámutatott, hogy az orosz támadások hullámokban, nagyjából 5 naponta jönnek egymás után, miközben az országban múlt hét óta energetikai szükségállapot hirdettek, és több százezer ember van most is áram- és fűtés nélkül.

A legkritikusabb a helyzet Kijevben, ahol egy-egy nagyobb támadás után a város akár 70 százaléka marad áram nélkül

 – húzta alá.

A szakértő posztjából kiderült, hogy a jelenleg kialakult helyzetben Magyarország tudja majdnem hogy a legtöbb segítséget nyújtani Ukrajnának.

Magyarország ugyanis 2025-ben Ukrajna legfontosabb és legnagyobb áramszállítójává vált.

Az ukrán áramimport jelentős részét – a technikai adottságok és a piaci árak miatt – a magyar hálózaton keresztül kapta meg. Éves szinten az importált ukrán áram 40-42 százaléka Magyarországról származott. 

De arra is felhívta a figyelmet, hogy ami talán ennél is fontosabb, a magyar rendszerirányító (MAVIR) és az ukrán Ukrenergo között van egy élő megállapodás a vészhelyzeti kisegítésről. 

S még itt nincs vége: a gázszállításokban is hasonló a helyzet: 2025-ben Magyarország Ukrajna első számú gázszállító partnerévé vált – ismertette Bendarzsevszkij.

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

