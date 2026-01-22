Ezzel nem számolt Zelenszkij: Ukrajna összeomlását csak Magyarország tudja megakadályozni

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Mint kiderült, mind az áram-, mind a gázellátás tekintetében nagyban függnek hazánktól a háború sújtotta országban.
A szerencse az idei télen nincs Ukrajna oldalán: az elmúlt években kifejezetten enyhe volt a tél, és bár az orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúrával szemben okoztak komoly károkat és problémákat, de a helyzet közel sem volt olyan kritikus, mint most.
Az oroszok nyilván most maximálisan kihasználják a helyezetet, ráadásul az elmúlt évben igazán tömegessé vált dróngyártás is elősegíti az orosz támadásokat.
Az SZBU adatai szerint most január közepéig az őszi fűtőszezon kezdete óta több mint 250 támadás érte az energetikai létesítményeket, köztük 11 vízerőművet és 49 hőerőművet
–írta közösségi oldalán Bendarzsevszkij Anton.
Az Oeconomus igazgatója arra is rámutatott, hogy az orosz támadások hullámokban, nagyjából 5 naponta jönnek egymás után. Az országban múlt hét óta energetikai szükségállapot hirdettek, és több százezer ember van most is áram- és fűtés nélkül.
A legkritikusabb a helyzet Kijevben, ahol egy-egy nagyobb támadás után a város akár 70 százaléka marad áram nélkül.
Most már hetek óta éjszakánként -14-16 fok van, ez a következő napokban bár némileg enyhül, de aztán megint hidegebbre fordulhat az idő. 2014 óta nem volt ilyen kemény tél Ukrajnában, mint most – ismertette a szakértő.
Bendarzsevszkij arra is kitért, hogy országszerte több ezer fűtött sátorral – úgy nevezett ellenállási ponttal próbálják a helyzetet mérsékelni, amelyek generátorokkal működnek. Kijevben mintegy 1200 ilyen fűtött sátor működik. Véleménye szerint az oroszok a három nagy ukrán atomerőművet nem fogják támadni, mert azzal bőven Ukrajnán túlmutató katasztrófát idéznének elő, viszont
az atomerőművekhez tartozó alállomások és elosztó hálózatok benne lehetnek az oroszok célkeresztjében.
De a posztban arra a talán kevésbé ismert adatra is rámutatott, hogy a jelenleg kialakult helyzetben Magyarország tudja majdnem hogy a legtöbb segítséget nyújtani Ukrajnának.
Magyarország ugyanis 2025-ben Ukrajna legfontosabb és legnagyobb áramszállítójává vált.
Az ukrán áramimport jelentős részét – a technikai adottságok és a piaci árak miatt – a magyar hálózaton keresztül kapta meg. Éves szinten az importált ukrán áram 40-42 százaléka Magyarországról származott.
A magyar-ukrán határon lévő távvezetékek (különösen az Albertirsa–Vinnicja vonal) hatalmas mennyiségű energia átvitelére képesek, a magyar tőzsdén pedig jóval kedvezőbb volt az áram ára, mint a román vagy a lengyel piacokon, ami ugyancsak hozzájárult ahhoz, hogy Ukrajna elsősorban Magyarországról importált áramot – sorolta a szakértő.
Eztuán pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy ami talán ennél is fontosabb,
a magyar rendszerirányító (MAVIR) és az ukrán Ukrenergo között van egy élő megállapodás a vészhelyzeti kisegítésről.
Ez azt jelenti, hogy ha Ukrajnában hirtelen összeomlik a frekvencia egy orosz találat miatt, Magyarország azonnal – akár percek alatt – plusz energiát küld a hálózat stabilizálására.
S még itt nincs vége: a gázszállításokban is hasonló a helyzet: 2025-ben Magyarország Ukrajna első számú gázszállító partnerévé vált. A gáz maga persze elsősorban Oroszországból származott. Az ukrán behozatal megközelítőleg 50 százaléka Magyarországról származott. „Ezzel megelőztük Szlovákiát (kb. 24%) és Lengyelországot (kb. 26%) is” – írta Bendarzsevszkij Anton.
A teljes bejegyzést alább olvashatja:
Nyitókép: Bendarzsevszkij Anton Facebook-oldala