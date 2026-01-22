Ezzel nem számolt Zelenszkij: Ukrajna összeomlását csak Magyarország tudja megakadályozni

Energetikai szükségállapotot hirdettek Ukrajnában

Az Oeconomus igazgatója arra is rámutatott, hogy az orosz támadások hullámokban, nagyjából 5 naponta jönnek egymás után. Az országban múlt hét óta energetikai szükségállapot hirdettek, és több százezer ember van most is áram- és fűtés nélkül.

A legkritikusabb a helyzet Kijevben, ahol egy-egy nagyobb támadás után a város akár 70 százaléka marad áram nélkül.

Most már hetek óta éjszakánként -14-16 fok van, ez a következő napokban bár némileg enyhül, de aztán megint hidegebbre fordulhat az idő. 2014 óta nem volt ilyen kemény tél Ukrajnában, mint most – ismertette a szakértő.

Bendarzsevszkij arra is kitért, hogy országszerte több ezer fűtött sátorral – úgy nevezett ellenállási ponttal próbálják a helyzetet mérsékelni, amelyek generátorokkal működnek. Kijevben mintegy 1200 ilyen fűtött sátor működik. Véleménye szerint az oroszok a három nagy ukrán atomerőművet nem fogják támadni, mert azzal bőven Ukrajnán túlmutató katasztrófát idéznének elő, viszont