„Nem mi élünk mások pénzéből” – üzenték Zelenszkijnek, akinek már az 1500 milliárd dollár sem elég

Atombomba, mellbe rúgás – így kommentálta Orbán Viktor, hogy Brüsszel befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét (VIDEÓ)
„Ez lényegében egy eladósodást jelent” – mondta sajtótájékoztatóján a miniszterelnök.
Így szállt be Zelenszkij a magyarországi kampányba, így állt a Tisza mellé – ezzel kommentálta Menczer Tamás azt a videórészletet, melyben Volodimir Zelenszkij rátámadt Orbán Viktorra.
Menczer Tamás Facebook-posztjában azt írja: az ukrán elnök azért támadta meg Orbán Viktort, „mert a magyar miniszterelnök nemet mond a háborúra, és nem akarja a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni”.
Jó lesz, ha Zelenszkij elnök is felfogja: nem mi élünk mások pénzéből, hanem az ukránok. Mi minden humanitárius és energetikai segítséget megadtunk és megadunk. Több tiszteletet a magyaroknak!”
– szögezte le.
Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij durva hangnemű beszédében árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Davosban, amire a magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza, egyebek mellett azt írva:
Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad.”
Hozzátette:
hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. (…) Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.”
Az uniós állam- és kormányfők csütörtöki brüsszeli rendkívüli ülésén az EU vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, de Ukrajna azon kívül igényt tart még egy 700 milliárdos hadikiadásra illetve arra is, hogy 2027-ben csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
