facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
volodimir zelenszkij menczer tamás ukrajna orbán viktor

„Nem mi élünk mások pénzéből” – üzenték Zelenszkijnek, akinek már az 1500 milliárd dollár sem elég

2026. január 23. 17:14

Így szállt be Zelenszkij a magyarországi kampányba, így állt a Tisza mellé – ezzel kommentálta Menczer Tamás azt a videórészletet, melyben Volodimir Zelenszkij rátámadt Orbán Viktorra.

2026. január 23. 17:14
null

Menczer Tamás Facebook-posztjában azt írja: az ukrán elnök azért támadta meg Orbán Viktort, „mert a magyar miniszterelnök nemet mond a háborúra, és nem akarja a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni”.

 

Jó lesz, ha Zelenszkij elnök is felfogja: nem mi élünk mások pénzéből, hanem az ukránok. Mi minden humanitárius és energetikai segítséget megadtunk és megadunk. Több tiszteletet a magyaroknak!”

– szögezte le.

 

Orbán elegáns választ adott Zelenszkij agresszív kirohanására

Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij durva hangnemű beszédében árulónak és élősködőnek nevezte Orbán Viktort Davosban, amire a magyar kormányfő elegánsan és találóan vágott vissza, egyebek mellett azt írva: 

Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad.”

Hozzátette: 

hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. (…)  Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.”

Az uniós állam- és kormányfők csütörtöki brüsszeli rendkívüli ülésén az EU vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, de Ukrajna azon kívül igényt tart még egy 700 milliárdos hadikiadásra illetve arra is, hogy 2027-ben csatlakozhasson az Európai Unióhoz. 

kiborg-2
2026. január 24. 01:01
1. 800mrd $(EU) az Oroszország elleni háborúra + 2.Sorozott EU+zsoldoshadseregek 3.Gyóztes háború után újabb +700 mrd $ Ukrajna újjáépítésére(BlackRock+) 4.Visszatér Mandics és a többiek Izraelből"
tapir32
2026. január 23. 19:49
Ukrajna lakosait kell megmenteni az elmebeteg, vérgőzös, idióta Zselenszkijtől és csürhéjétől! Le Zselenszkijjel és bandájával! Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 5 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni az Ukrajnában élő emberek. Erőszakkal kell sorozni. Több mint 250 000-en dezertáltak. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút!
templar62
2026. január 23. 19:25
Orvelli Nagy Testvér Imitátor .
csalodtamafideszben
2026. január 23. 19:21 Szerkesztve
Az unió pénzéből élünk. Legalábbis az Orbán-klán abból él.
