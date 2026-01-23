Újabb támogatással bővíti a kínálatot a kormány: mutatjuk, kik jogosultak rá!

Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)
Jó híreket közölt az államtitkár.
Közszolgálatban dolgozók figyelem! Tovább bővül az otthontámogatásban részesülők köre, és meghosszabbítottuk a bejelentési határidőt is – mondta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön közzétett Facebook-videójában.
Közlése szerint
a nagy érdeklődésre való tekintettel a kormány úgy döntött, hogy egyrészt tovább bővíti a jogosultak körét, másrészt a lakossági igényeknek megfelelően a kormány munkáltatói kölcsönök esetében is kiterjeszti a program igénybevételnek a lehetőségét”.
Itt az a feltétel, hogy
a kölcsön célja magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának a megszerzése legyen
– mondta az államtitkár.
További fontos változás, hogy
a 2026. január 1-jét megelőzően létrejött lakáskölcsön-szerződések esetében a nagy érdeklődésre való tekintettel a bejelentési határidőt újra nyitjuk és február 15-ig meghosszabbítjuk”
– tette hozzá.
A kormány 2026 januárjától évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít a közszolgálatban dolgozók legszélesebb körének. A lakáshiteltörlesztéshez vagy új lakáshitel önerőjéhez nyújtott otthontámogatás szabadon felhasználható – mondta az államtitkár.
Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Kérjük, éljenek minél többen a lehetőséggel! – mondta Hidvéghi Balázs.
A támogatásra jogosultak:
A támogatás megilleti a részmunkaidős foglalkoztatottakat is, az éves keretösszeg arányos részében. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaideje, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.
A támogatásra nem jogosult:
