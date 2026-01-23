Ft
miniszterelnöki kabinetiroda hidvéghi balázs támogatás államtitkár

Újabb támogatással bővíti a kínálatot a kormány: mutatjuk, kik jogosultak rá!

2026. január 23. 17:24

Jó híreket közölt az államtitkár.

2026. január 23. 17:24
null

Közszolgálatban dolgozók figyelem! Tovább bővül az otthontámogatásban részesülők köre, és meghosszabbítottuk a bejelentési határidőt is – mondta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön közzétett Facebook-videójában.

Közlése szerint 

a nagy érdeklődésre való tekintettel a kormány úgy döntött, hogy egyrészt tovább bővíti a jogosultak körét, másrészt a lakossági igényeknek megfelelően a kormány munkáltatói kölcsönök esetében is kiterjeszti a program igénybevételnek a lehetőségét”

Itt az a feltétel, hogy 

a kölcsön célja magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának a megszerzése legyen 

– mondta az államtitkár.

További fontos változás, hogy 

a 2026. január 1-jét megelőzően létrejött lakáskölcsön-szerződések esetében a nagy érdeklődésre való tekintettel a bejelentési határidőt újra nyitjuk és február 15-ig meghosszabbítjuk” 

– tette hozzá.

A kormány 2026 januárjától évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít a közszolgálatban dolgozók legszélesebb körének. A lakáshiteltörlesztéshez vagy új lakáshitel önerőjéhez nyújtott otthontámogatás szabadon felhasználható – mondta az államtitkár.

Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Kérjük, éljenek minél többen a lehetőséggel! – mondta Hidvéghi Balázs.

Az Index a programot ismertető cikkében azt írja, fő szabály szerint a támogatásra jogosultak:

  • Valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, például a minisztériumok, kormányhivatalok, önkormányzatok alkalmazottai.
  • A legtöbb közfeladatot végző szervezet alkalmazottai, a rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói, az egészségügyi és szociális szféra dolgozói, az oktatási és kulturális intézmények munkatársai is.
  • Mind az állami, mind az egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói jogosultak, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot látnak el.

A támogatás megilleti a részmunkaidős foglalkoztatottakat is, az éves keretösszeg arányos részében. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaideje, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Kik nem jogosultak rá?

Az Index cikke szerinta támogatásra nem jogosult:

  • A miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár.
  • Az önkéntes tartalékos katona (e jogviszonyára tekintettel).
  • Azok, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében látnak el tevékenységet.
  • Akik az szja-tv. szerinti lakhatási támogatásban részesülnek.
  • Próbaidőn lévő foglalkoztatott.

Nyitókép: Pixabay
 

 

