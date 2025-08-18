Ft
háború vezeték hazánk barátság kőolaj

Támadás a Barátság kőolaj vezeték ellen: a szakértő elárulta, okozhat-e itthon energiaellátási gondot

2025. augusztus 18. 15:58

Hazánk a háború során többször is találkozott már a kőolaj leállás problémájával, viszont ez minden esetben pár nap alatt megoldódott.

2025. augusztus 18. 15:58
null

Ahogy arról már beszámoltunk, hétfőn ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket. Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője közösségi oldalán elemezte a történteket. „Egyelőre nem látszik, hogy az érintett transzformátorállomást mennyi idő alatt lehet helyreállítani” – kezdi a videót az elemző. Kiemelte:

Eneregetikai, ellátási szempontból a magyar fogyasztókat közvetlen veszély nem fenyegeti, ugyanis hazánknak három hónapra elegendő tartalékai vannak.

 Hazánk a háború során többször is találkozott már a kőolaj leállás problémájával, viszont ez minden esetben pár nap alatt megoldódott.

Nyitókép: VIKTOR DRACHEV / AFP

