tűzszünet Izrael Hamász

Breaking! A Hamász tűzszüneti és túszmegállapodást kötött Izraellel

2025. augusztus 18. 18:01

Fordulat a gázai konfliktusban.

2025. augusztus 18. 18:01
null

A Hamász elfogadott egy Izraellel kötendő tűzszüneti és túszmegállapodást – jelentette a Sky News a terrorszervezet egyik magas rangú tisztviselőjére hivatkozva. Az utóbbi napokban egyiptomi és katari közvetítők folytattak tárgyalásokat a Hamász képviselőivel annak érdekében, hogy előmozdítsák a Gázai övezetben zajló harcok leállítását. A Hamasz tisztviselője nem árult el részleteket az egyezményről,

 és arról sem, pontosan milyen feltételekben sikerült megállapodni.

A szervezet korábban is reagált már pozitívan hasonló kezdeményezésekre, ugyanakkor olyan módosításokat is javasolt, amelyeket Izrael elfogadhatatlannak tartott. Ezúttal hivatalos izraeli álláspont még nem érkezett a javasolt tűzszünettel kapcsolatban.

Eközben Egyiptom külügyminisztere, Badr Abdelatty közölte: a közvetítők „kiterjedt erőfeszítéseket” tesznek annak érdekében, hogy újraélesszék az Egyesült Államok által korábban felvetett javaslatot. Ez egy 60 napos tűzszünetet irányozna elő, amely alatt sor kerülne a túszok szabadon bocsátására, valamint tárgyalások indulnának a tartós fegyvernyugvás feltételeiről.

Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

karakter-2
2025. augusztus 18. 19:21
Állítólag dezertálnak a katonák az izraeli hadseregből. A közelharc nem a zsidó erőssége, fentről bombázni kóserebb dolog.
Laszlo63
2025. augusztus 18. 18:48
Én éltem egy palesztin menekult család szomszédságában hónapokon keresztül. Teljesen elviselhetetlen volt, minden normát felrugtak és szociálisan alkalmatlanok az együttélésre nyugati kultúráju emberekkel. Ez nem előítélet hanem tapasztalat. Csak a farkastorvenyt ismerik. Amit most Izrael csinál az az egyedüli lehetséges. Nekünk is ezt kell majd tennünk pár évtized múlva, de addig is bőszen elítéljük az izraeli terrort. :-(
makapaka2
2025. augusztus 18. 18:31
Végre!
play-off
2025. augusztus 18. 18:29
ettől még gyerekek halnak ott éhen naponta.
