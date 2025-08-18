Breaking! A Hamász tűzszüneti és túszmegállapodást kötött Izraellel

A Hamász elfogadott egy Izraellel kötendő tűzszüneti és túszmegállapodást – jelentette a Sky News a terrorszervezet egyik magas rangú tisztviselőjére hivatkozva. Az utóbbi napokban egyiptomi és katari közvetítők folytattak tárgyalásokat a Hamász képviselőivel annak érdekében, hogy előmozdítsák a Gázai övezetben zajló harcok leállítását. A Hamasz tisztviselője nem árult el részleteket az egyezményről,

és arról sem, pontosan milyen feltételekben sikerült megállapodni.

A szervezet korábban is reagált már pozitívan hasonló kezdeményezésekre, ugyanakkor olyan módosításokat is javasolt, amelyeket Izrael elfogadhatatlannak tartott. Ezúttal hivatalos izraeli álláspont még nem érkezett a javasolt tűzszünettel kapcsolatban.

Eközben Egyiptom külügyminisztere, Badr Abdelatty közölte: a közvetítők „kiterjedt erőfeszítéseket” tesznek annak érdekében, hogy újraélesszék az Egyesült Államok által korábban felvetett javaslatot. Ez egy 60 napos tűzszünetet irányozna elő, amely alatt sor kerülne a túszok szabadon bocsátására, valamint tárgyalások indulnának a tartós fegyvernyugvás feltételeiről.