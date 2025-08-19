Ft
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Steve Witkoff békefenntartó haderő Németország Ukrajna

Berlin visszalép: a németek egy dolgot már biztos nem adnak Zelenszkijnek

2025. augusztus 19. 11:17

Bár az európaiak létrehozták a „hajlandóak koalícióját" úgy tűnik, a német békefenntartókat azért nem küldenék el Ukrajnába.

2025. augusztus 19. 11:17
null

Johann Wadephul német külügyminiszter kijelentette, hogy országa fontos szerepet játszhat Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, de Berlin valószínűleg nem rendelkezik megfelelő kapacitással békefenntartó csapatok küldésére – írja a Polticio. 

Német külügyminiszter: nem küldünk német békefenntartó csapatokat Ukrajnába.
Német külügyminiszter: nem küldünk német békefenntartó csapatokat Ukrajnába.

„Mi vagyunk az egyetlen európai csapatokat küldő ország, amely harcképes dandárt állomásoztat Litvániában. Ez, valamint 

csapatok Ukrajnába küldése valószínűleg túl nagy terhet jelentene számunkra"

 – mondta Wadephul hétfőn a Table Today Podcast című műsorban, hozzátéve, hogy Boris Pistorius védelmi miniszter meg fogja vizsgálni a kérdést.

Mégse lesznek békefenntartó csapatok? 

Az európai vezetők szerint létfontosságú, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kapjon. „Olyan jelzéseket kapunk Washingtonból, hogy készek erre és ezt együtt kell kidolgozni az európaiakkal, természetesen Németországnak fontos szerepet kell játszania" – mondta Wadephul az interjúban, hozzátéve, hogy Berlin többek között katonai és technikai segítséget nyújthat.

Vasárnap a Fox Newsnak adott interjúban Trump különmegbízottja, Steve Witkoff elmondta, hogy felmerült a „sokkal erőteljesebb biztonsági garanciák [és] az EU-ba való felvétel" is, és jelezte, hogy Ukrajna számára „5. cikkelyhez hasonló" védelem is szóba jöhet. 

A hétfői találkozón azonban nem hangoztak el konkrét ötletek a garanciákról. Friedrich Merz eddig homályosan fogalmazott a német csapatok Ukrajnába küldésének kérdéséről. 

Februári megválasztása után adott interjúban azt sugallta, hogy Németország részt vehet a misszióban, ha az Egyesült Államok is így dönt. 

A katonai kiadások növelése ellenére azonban Németországnak nehézségeket okoz a harcképes katonák toborzása és kiképzése, és a csapatok létszáma a jelentős erőfeszítések ellenére is 182 000 fő körül stagnál. 

Áprilisban Németország hivatalosan is elindította a második világháború óta első állandó külföldi csapatok kiküldését: egy 5000 fős páncélos dandárt küldött Litvániába, hogy megerősítse a NATO keleti szárnyát Oroszország ukrajnai háborújára válaszul.

Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

***

 

egonsamu-2
2025. augusztus 19. 13:21
Wadepuhl elödje a kis zöld Annalena legalább vicces volt. Ez meg csak hülye...
piramis-2
2025. augusztus 19. 13:13 Szerkesztve
Zelenszkijt nem értem. Fizetik a háborúját. Ezek. Éppen ezektől vár biztonsági garanciákat. Ezektől, akik csapatokat azt b+, azt nem küldenek. Ezek b+ Zelenszkij, mindent is megígérnek neked. Fizetnek is neked, amíg irtod az ukránokat! Ám ha az orosz medve megint oda csap. Tényleg azt hiszed, küldenek csapatokat? DE!!! Tegyük fel küldenek. A francia majd mondja a németnek: - Menj csak előre! Majd fedezlek! Érted? Te farokzongorista orosz zsidó?
freely
2025. augusztus 19. 12:57
Béke esetén nincs szükség békefenntartó csapatokra. Szükség esetén 3 óra alatt oda lehet érni.
SzkeptiKUSS
2025. augusztus 19. 12:42
Ahogy kezd nőni a meglévő teher, úgy hajlik a pálma is. A kezdeti "lelkesedés" csökkenni fog és beindul majd az osztozkodás is, hogy ki adjon többet.
