Berlin visszalép: a németek egy dolgot már biztos nem adnak Zelenszkijnek
2025. augusztus 19. 11:17
Bár az európaiak létrehozták a „hajlandóak koalícióját” úgy tűnik, a német békefenntartókat azért nem küldenék el Ukrajnába.
2025. augusztus 19. 11:17
Johann Wadephul német külügyminiszter kijelentette, hogy országa fontos szerepet játszhat Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, de Berlin valószínűleg nem rendelkezik megfelelő kapacitással békefenntartó csapatok küldésére – írja a Polticio.
„Mi vagyunk az egyetlen európai csapatokat küldő ország, amely harcképes dandárt állomásoztat Litvániában. Ez, valamint
csapatok Ukrajnába küldése valószínűleg túl nagy terhet jelentene számunkra”
– mondta Wadephul hétfőn a Table Today Podcast című műsorban, hozzátéve, hogy Boris Pistorius védelmi miniszter meg fogja vizsgálni a kérdést.
Mégse lesznek békefenntartó csapatok?
Az európai vezetők szerint létfontosságú, hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kapjon. „Olyan jelzéseket kapunk Washingtonból, hogy készek erre és ezt együtt kell kidolgozni az európaiakkal, természetesen Németországnak fontos szerepet kell játszania” – mondta Wadephul az interjúban, hozzátéve, hogy Berlin többek között katonai és technikai segítséget nyújthat.
Vasárnap a Fox Newsnak adott interjúban Trump különmegbízottja, Steve Witkoff elmondta, hogy felmerült a „sokkal erőteljesebb biztonsági garanciák [és] az EU-ba való felvétel” is, és jelezte, hogy Ukrajna számára „5. cikkelyhez hasonló” védelem is szóba jöhet.
A hétfői találkozón azonban nem hangoztak el konkrét ötletek a garanciákról. Friedrich Merz eddig homályosan fogalmazott a német csapatok Ukrajnába küldésének kérdéséről.
Februári megválasztása után adott interjúban azt sugallta, hogy Németország részt vehet a misszióban, ha az Egyesült Államok is így dönt.
A katonai kiadások növelése ellenére azonban Németországnak nehézségeket okoz a harcképes katonák toborzása és kiképzése, és a csapatok létszáma a jelentős erőfeszítések ellenére is 182 000 fő körül stagnál.
Áprilisban Németország hivatalosan is elindította a második világháború óta első állandó külföldi csapatok kiküldését: egy 5000 fős páncélos dandárt küldött Litvániába, hogy megerősítse a NATO keleti szárnyát Oroszország ukrajnai háborújára válaszul.
Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
