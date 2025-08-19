Terepjáró csapódott a kajainfluenszerek asztalába – épp videózták, ahogy ettek (VIDEÓ)

Két ismert amerikai tartalomkészítő, a NinaUnrated néven ismert Nina Santiago és párja, a fitneszedző Patrick Blackwood egy houstoni étteremben forgatta legújabb gasztronómiai videóját, amikor váratlan baleset történt – írta a News. Tíz perccel az étkezés megkezdése után, miközben lazacos miniburgerekkel koccintottak, Nina tréfásan a „cheers” után hozzátette: „bumm”. Röviddel ezután valóban bekövetkezett a tragikomikus fordulat:

egy nagy sebességgel érkező terepjáró áttörte az étterem üvegfalát, az üvegszilánkok pedig beterítették a helyiséget.

A történteket a kamera is rögzítette: a felvételen a 10:20-as időpont környékén jól látható a becsapódás pillanata. A két influenszer kisebb vágásokkal megúszta a balesetet, súlyos sérüléseket nem szenvedtek. Később fotókat is közzétettek, amelyeken az arcukon, karjukon és mellkasukon láthatók a sérülések nyomai. Az eset után Nina gondolatait „az élet tanításaként” osztotta meg követőivel.

Ez az élmény megmutatta nekem, ki számít igazán; az élet túl rövid a haraghoz vagy a dühhöz. Engedd el, bocsáss meg, élj a mának, és becsüld meg a körülötted lévőket: akár ez lehetett volna az utolsó vacsoránk”

– írta.

A videót itt tekintheti meg:

