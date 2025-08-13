Elhunyt Varga Zsombor, mindössze 22 éves volt

Szerda este tette közzé a Fehérvár FC a Facebook-oldalán, hogy tragikus balesetben elhunyt korábbi utánpótlás-játékosuk, Varga Zsombor. Mint írták, a 22 éves sportember 2014 és 2017 között szerepelt a Vidi utánpótlásában, U14-es és U15-ös csapataikban lépett pályára. Később Csákváron, Bicskén, Pakson és Sárosdon is futballozott.

Klubunk nevében őszinte részvétünket fejezzük ki Zsombor családjának és szeretteinek!

– közölték.

Nyitókép: Facebook