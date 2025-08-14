Gyász: megrázó részletek derültek ki a fiatal magyar focista haláláról

Elhunyt Varga Zsombor, mindössze 22 éves volt
A 22 esztendős sportember 2014-2017 között szerepelt a Vidi utánpótlásában.
A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett, és a 22 éves férfit a benzinkút oszlopának nyomta.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, tragikus balesetben elhunyt a magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Videoton FC Fehérvár korábbi utánpótlás-játékosa, Varga Zsombor. A 22 éves futballista Soponyáról indult, majd 2014 és 2017 között szerepelt a Vidi U14-es és U15-ös csapataiban, később Csákváron, Bicskén, Pakson és Sárosdon is szerepelt.
A tragédia tankolás közben érte a fiatal focistát szerda hajnalban Előszálláson – számol be róla a feol.hu. A Fejér vármegyei lapnak a történtekkel kapcsolatban a rendőrség azt írta, hogy:
2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő-állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett, és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.
A tragédia híre a helyi és a vármegyei közösséget is megrázta, mint írják, Varga Zsombor egy rendkívül fiatal, de annál érettebben gondolkodó, szorgos, kitartó, a céljaiért küzdő fiú volt. Hozzátették: augusztus 15-én, pénteken 20.45-kor gyertyagyújtásos megemlékezést tartanak az emlékére a sárosdi labdarúgó pályán.
Fotó: Facebook (illusztráció)