Varga Juditnak igaza van

2025. július 03. 19:12

Ezt ő is tudja, én is tudom, Magyar Péter is tudja.

2025. július 03. 19:12

Gulyás Gergely Facebook

„Varga Juditnak igaza van. Ezt ő is tudja, én is tudom, Magyar Péter is tudja. A nőknek nemcsak a fizikai, de a pszichikai bántalmazása is elfogadhatatlan. Hosszú éveken át szolidáris voltam és ma is az vagyok Varga Judittal.” Nyitókép: Facebook ***

