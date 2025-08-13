Ft
Tisza Párt Magyarország Oroszország Magyar Péter

A legnagyobb veszély nem az, amit Moszkva vagy Brüsszel mond, hanem az, hogy közben mi egymást tépjük szét

2025. augusztus 13. 19:25

Felhívom a média és a közvélemény figyelmét a fenti történések miatt bármilyen hír értelmezését, továbbítását kellő óvatossággal végezzék, mert ez amit most látunk alapjaiban rengetheti meg Magyarország biztonságát…

2025. augusztus 13. 19:25
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) 2025. augusztus 13-án, hivatalos honlapján közleményt tett közzé, amelyben azt állítja, hogy az Európai Bizottság politikai tervet dolgoz illetve dolgozott ki a magyar kormány leváltására, és ehhez a »Tisztelet és Szabadság« párt vezetőjét, Magyar Pétert támogatná.

A közlemény szerint a támogatás anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrások mozgósítását jelenti, a cél pedig a 2026-os parlamenti választások – vagy akár előrehozott választás – befolyásolása lenne a Fidesz ellenében.

Biztonságpolitikai szempontból az ügy két forgatókönyvben értelmezhető:

1. Ha az állítás valós, akkor egy külső, szupranacionális szervezet tudatosan avatkozik be egy EU- és NATO-tagállam belpolitikai folyamataiba. Ez nemzetbiztonsági kockázat, amelyet a magyar állami szerveknek kivizsgálni és kezelni kell. 

AZONNAL!

2. Ha az állítás nem valós, akkor egy nagyhatalom – jelen esetben Oroszország – információs műveletet folytat Magyarországon, amelynek célja a belpolitikai erőviszonyok befolyásolása, társadalmi megosztottság növelése és az EU–Magyarország viszony rombolása.

Mindkét esetben a magyar nemzeti szuverenitás veszélybe került!

A biztonságpolitikai szempont ebben az esetben is nem személyekről, hanem az ország politikai függetlenségének megőrzéséről kell, hogy szóljon! A mostani történés pontosan illeszkedik ahhoz a forgatókönyvhöz, amelyet két hónappal ezelőtt felvázoltam. Akkor is figyelmeztettem: ha a magyar belpolitika tere külföldi erők játszóterévé válik, – legyen az Moszkva, Washington vagy Brüsszel – a valódi döntések már nem itt születnek meg.

A legnagyobb veszély nem az, amit Moszkva vagy Brüsszel mond, hanem az, hogy közben mi egymást tépjük szét, és senki nem marad, aki a hazát egyben tartaná…

Felhívom a média és a közvélemény figyelmét a fenti történések miatt bármilyen hír értelmezését, továbbítását kellő óvatossággal végezzék, mert ez amit most látunk alapjaiban rengetheti meg Magyarország biztonságát…”

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml poo/Vjacseszlav Prokofjev

alfonzo
2025. augusztus 13. 20:41
Kopasz, egy időre jegeld magad. Mindenkinek jobb lesz. Az emberek gyorsan felejtenek. Ebben bízzál.
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. augusztus 13. 20:37
Tarjányi Péter a biztonságpolitikai szakértők Parászka Borókája.
Válasz erre
0
0
luxusbatar
2025. augusztus 13. 20:34
Ki a faszom ez b+?
Válasz erre
0
0
google-2
2025. augusztus 13. 20:27
A hír igaz, de nem a hír továbbítóját, hanem a beavatkozót, az Uniót ítéljük el. Megint fordítva ültél a bilire.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!