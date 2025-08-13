„Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) 2025. augusztus 13-án, hivatalos honlapján közleményt tett közzé, amelyben azt állítja, hogy az Európai Bizottság politikai tervet dolgoz illetve dolgozott ki a magyar kormány leváltására, és ehhez a »Tisztelet és Szabadság« párt vezetőjét, Magyar Pétert támogatná.

A közlemény szerint a támogatás anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrások mozgósítását jelenti, a cél pedig a 2026-os parlamenti választások – vagy akár előrehozott választás – befolyásolása lenne a Fidesz ellenében.

Biztonságpolitikai szempontból az ügy két forgatókönyvben értelmezhető:

1. Ha az állítás valós, akkor egy külső, szupranacionális szervezet tudatosan avatkozik be egy EU- és NATO-tagállam belpolitikai folyamataiba. Ez nemzetbiztonsági kockázat, amelyet a magyar állami szerveknek kivizsgálni és kezelni kell.

AZONNAL!

2. Ha az állítás nem valós, akkor egy nagyhatalom – jelen esetben Oroszország – információs műveletet folytat Magyarországon, amelynek célja a belpolitikai erőviszonyok befolyásolása, társadalmi megosztottság növelése és az EU–Magyarország viszony rombolása.

Mindkét esetben a magyar nemzeti szuverenitás veszélybe került!

A biztonságpolitikai szempont ebben az esetben is nem személyekről, hanem az ország politikai függetlenségének megőrzéséről kell, hogy szóljon! A mostani történés pontosan illeszkedik ahhoz a forgatókönyvhöz, amelyet két hónappal ezelőtt felvázoltam. Akkor is figyelmeztettem: ha a magyar belpolitika tere külföldi erők játszóterévé válik, – legyen az Moszkva, Washington vagy Brüsszel – a valódi döntések már nem itt születnek meg.

A legnagyobb veszély nem az, amit Moszkva vagy Brüsszel mond, hanem az, hogy közben mi egymást tépjük szét, és senki nem marad, aki a hazát egyben tartaná…

Felhívom a média és a közvélemény figyelmét a fenti történések miatt bármilyen hír értelmezését, továbbítását kellő óvatossággal végezzék, mert ez amit most látunk alapjaiban rengetheti meg Magyarország biztonságát…”

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml poo/Vjacseszlav Prokofjev