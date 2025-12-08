Magyar Péter 444-es nyalonca, Ács Dániel óriásit ment – zuhan is a Tisza népszerűsége
Ács lábon lőtte magát Kecskeméten. Horváth K. József írása.
Marhaság. Hisz ott van erre a feladatra Magyarnak az az embere, tudod, akinek van szakirányú végzettsége és szakszervezeti múltja.
„Apropó, minap elkezdte terjeszteni a mandiner azt a hülyeséget, hogy a szoci Komjáthi Imre lesz Magyar Péter kormányában a szociális- és munkaügyi miniszter. Marhaság. Hisz ott van erre a feladatra Magyarnak az az embere, tudod, akinek van szakirányú végzettsége és szakszervezeti múltja, na, nem jut eszembe a neve, de aki volt gyári melós is, otthon van a nagycsaládos meg a vidéki témában, mondd már a nevét, és nem hogy nem volt köze a vonatkozó intézményi struktúrák leépítéséhez, nem valamelyik NER-tárcánál »szenvedett«, de küzdött ellenük, mondd már a nevét, nem a rohadt óellenzéki Komjáthi, hanem az a tiszás.
De ami tán még érdekesebb, hogy a Tisza első politikai sikere, bázisa az Európai Parlamentben található, de ha megkérdem, hogy fél év múlva ki lesz a tiszás külügyminiszter, mit válaszolsz?
Ja, ja, most nem erről kell beszélni.”
