Komjáthi Imre ner Magyar Péter struktúra

Minap elkezdte terjeszteni a Mandiner azt a hülyeséget, hogy a szoci Komjáthi Imre lesz Magyar Péter kormányában a szociális- és munkaügyi miniszter

2025. december 08. 20:18

Marhaság. Hisz ott van erre a feladatra Magyarnak az az embere, tudod, akinek van szakirányú végzettsége és szakszervezeti múltja.

2025. december 08. 20:18
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Apropó, minap elkezdte terjeszteni a mandiner azt a hülyeséget, hogy a szoci Komjáthi Imre lesz Magyar Péter kormányában a szociális- és munkaügyi miniszter. Marhaság. Hisz ott van erre a feladatra Magyarnak az az embere, tudod, akinek van szakirányú végzettsége és szakszervezeti múltja, na, nem jut eszembe a neve, de aki volt gyári melós is, otthon van a nagycsaládos meg a vidéki témában, mondd már a nevét, és nem hogy nem volt köze a vonatkozó intézményi struktúrák leépítéséhez, nem valamelyik NER-tárcánál »szenvedett«, de küzdött ellenük, mondd már a nevét, nem a rohadt óellenzéki Komjáthi, hanem az a tiszás. 

Ja, ja, most nem erről kell beszélni.”

Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hernadvolgyi-2
2025. december 08. 22:03
Edelényben Komjáthi Imre átadta az MSZP-t és Kunhalmi Ágnest az utolsó vörös amazont. Magyar Péter átvette megőrzésre, "The Show Must Go On".
gapcsi
2025. december 08. 21:42
Nekem bevillant a név ami nem jutott eszedbe: Magyar Péter😀 sőt a leendő külügyminiszer nevét is biztos forrásból tudom : Magyar Péter. Nincs itt semmilyen összeférhetetlenség. Fél kézzel, bekötött szemmel simán megoldja a MAN🫡 mit nem értetetek ezen ti trágyával etetett gombák.
Agricola
2025. december 08. 21:28
"de ha megkérdem, hogy fél év múlva ki lesz a tiszás külügyminiszter, mit válaszolsz?" Bárhogy lesz, úgy lesz, A jövőt nem sejthetem, A sors ezer rejtelem, Ahogy lesz, úgy lesz! Bárhogy lesz, úgy lesz.
billysparks
2025. december 08. 20:31
A képen két Komjáthi Imre és egy darab Hiller István látható. Hiller Istvánról köztudott, hogy nem Komjáthi Imre, míg Komjáthi Imréről nem tudni, ki a másik Komjáthi Imre. Ez egy ősi kommunista trükk. Az egyik Komjáthi Imre hűségesküt tesz a gazdaságilag szélsőjobboldali Magyar Péternek ( ahogyan hűséget tett a gazdaságilag szélsőjobboldali Gyurcsánynak is), míg a másik Komjáthi Imre elkötelezetten baloldalinak ( látszó) tűnő pártvezér hitet tesz a magyar munkások, bérből is fizetésből élő...haldokló, diktatúrától szenvedő honfitársaink mellett, legyenek bárhol is, Kazincbarcikán vagy Tanzániában egy szafarin, amit verejtékes kétheti munkájának béréből gründolt össze. Komjáthi az a jóeNber, aki akkor is átkísér a forgalmas úton, ha te nem akarsz átkelni. A jó Isten mentse meg Magyarországot ezektől a jóeNberektől.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!