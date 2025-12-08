A másodfokú döntés tartalmát azért is fontos részletezni, mert a Kontroll a történetről egészen másként számolt be. Cikkük címe – »Magyar Péter nyert a bíróságon, kérdésessé vált, véleménycikknek tekinthető-e az Index tiszás ‘adóterve’« – már önmagában olyan konklúziót sugall, amely a bírósági döntés tényleges tartalmával nincs összhangban. A különbség azért is éles, mert a Kontroll nem csupán félreértelmezte a másodfok lépését, hanem saját – meglehetősen szokatlan módszerekkel előállított – »bizonyítékaira« is előállt, azt a látszatot keltve, mintha a bírósági eljárásban ezeket relevánsnak lehetne elfogadni. A portál azt állítja ugyanis, hogy »kiderítette«: a vitatott dokumentumot nagyrészt mesterséges intelligencia készítette.

Erre bizonyítékként egy másik cikkükre utalnak, amely már címében is végzetes ítéletre utal: »Orbánék lebuktak: az AI írhatta a legújabb lejárató kampányuk ‘dokumentumát’«. A „leleplezés« módszertana azonban inkább emlékeztet egy komikus tech-kísérletre, mintsem sajtójogi relevanciával bíró állításra: a Kontroll ugyanis szakmai ellenőrzés helyett úgy döntött, hogy a dokumentum hitelességét mesterséges intelligenciával vizsgáltatja meg. Feltöltötték a szöveg egyharmadát a Google Gemini LLM-nek, majd minden további mérlegelés nélkül közölték az AI válaszát, amely szerint »nagy valószínűséggel« a dokumentum AI-asszisztenciával készült.

Ez a megoldás azért is különösen mókás, mert a nagy nyelvi modellek – így a Gemini is – alapvetően úgy működnek, hogy a felhasználó által sugallt premisszákra rezonálnak, vagyis hajlamosak »megerősíteni« a nekik feltett kérdés irányát. Ha valaki azt kérdezi tőlük, hogy »vajon mesterséges intelligencia írta-e a dokumentumot«, akkor a modell nem tényfeltáró vizsgálatot folytat, hanem statisztikai alapon olyan választ generál, amely illeszkedik a kérdés logikájához.

Jogi értelemben ez annyit jelent, hogy egy külső, nem verifikálható algoritmikus következtetést emeltek bizonyítási rangra – holott egy helyreigazítási perben a bíróságok kizárólag emberi szakértői vizsgálatot vagy hiteles forrásmegjelölést fogadnak el, az ilyen típusú automatikus szövegelemzés nyilván semmilyen bizonyító erővel nem bír.

Végső soron tehát egy olyan per újraindításáról beszélünk, amelyben még sem ténybeli, sem jogi értelemben nem született döntés arról, hogy bárkit megilletne helyreigazítás. A másodfok mindössze annyit mondott ki, hogy több bizonyítékot kell megvizsgálni, több szereplőt kell meghallgatni, és pontosabban kell feltárni a dokumentum keletkezésének körülményeit. Mindez azonban világosan rávilágít arra, milyen könnyen képes a médiatér párhuzamos valóságokat teremteni: egyes sajtóorgánumok már győztest hirdettek, mások pedig csalást kiáltottak. Felmerül tehát a kérdés: vajon a következő ítéletet valóban a bíróság fogja megmagyarázni a közvéleménynek – vagy ismét mások mondják el helyette, »mi történt valójában«?”