Kijev ukrán különleges erőket és külföldi zsoldosokat küldött az orosz határhoz provokáció céljából – közölte Apty Alaudinov altábornagy, az Akhmat különleges erők parancsnoka – írja a TASS.

A harcképes egységeket a frontról vonták ki, és új felszereléssel erősítették meg őket.

Az Orosz Védelmi Minisztérium szerint Kijev provokációval akarja megzavarni az augusztus 15-i Oroszország–USA tárgyalásokat, és külföldi újságírókat is bevontak az akcióba.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP