Ezek a Trump-Putyin találkozó veszélyei
A Foreign Policy magazin vezető elemzőket kérdezett.
Az ukránok külföldi zsoldosokat küldtek az orosz határhoz – állítja egy orosz parancsnok.
Kijev ukrán különleges erőket és külföldi zsoldosokat küldött az orosz határhoz provokáció céljából – közölte Apty Alaudinov altábornagy, az Akhmat különleges erők parancsnoka – írja a TASS.
A harcképes egységeket a frontról vonták ki, és új felszereléssel erősítették meg őket.
Az Orosz Védelmi Minisztérium szerint Kijev provokációval akarja megzavarni az augusztus 15-i Oroszország–USA tárgyalásokat, és külföldi újságírókat is bevontak az akcióba.
