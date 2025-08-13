Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Oroszország

Moszkva szerint Kijev szabotázst tervez, meghiúsulhat a Trump-Putyin találkozó

2025. augusztus 13. 21:00

Az ukránok külföldi zsoldosokat küldtek az orosz határhoz – állítja egy orosz parancsnok.

2025. augusztus 13. 21:00
null

Kijev ukrán különleges erőket és külföldi zsoldosokat küldött az orosz határhoz provokáció céljából – közölte Apty Alaudinov altábornagy, az Akhmat különleges erők parancsnoka – írja a TASS

A harcképes egységeket a frontról vonták ki, és új felszereléssel erősítették meg őket. 

Az Orosz Védelmi Minisztérium szerint Kijev provokációval akarja megzavarni az augusztus 15-i Oroszország–USA tárgyalásokat, és külföldi újságírókat is bevontak az akcióba. 

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2025. augusztus 13. 22:22
Kijev - Brüsszel nincs megívva semmit se tehetnek
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. augusztus 13. 22:11
Az ukránok szerint moszkva tervez provokációt ugyanezért, ugyanúgy. Vagyis csak Trumpnak fontos e találkozó. A bohócot nem érdekli a front helyzet amíg döl a lé. Eddig amerikából, most az EU ból. Hatalomban marad, tele a börönd oszt jónapot.😀
Válasz erre
2
0
Takagi
•••
2025. augusztus 13. 22:11 Szerkesztve
Elmarad a tali. Bekavartak a lobbisták, az EU-s háborús hiénák. Sajnos Mr. President nem tehet semmit. Putyint nem érinti meglepetésként, megy tovább a partnereivel a kijelölt úton.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. augusztus 13. 21:39
Valamiért ezt most elhiszem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!