Nem volt csatorna a román nagyvárosban – elképesztő, hogy oldotta meg a helyzetet egy férfi

Brassóban beindult a nemzeti önbizalomgyár: Románia most drónokkal próbálja bizonyítani, hogy már nem csak beszállító, hanem haditechnikai nagyhatalom is lehet.
Craiova egyik lakónegyedében a helyiek évekig éltek víz és csatorna nélkül, mígnem egy férfi saját kezűleg megoldotta a problémát. Négy évig működött az illegális víz- és csatornahálózat, amelyet ő épített és tartott fenn. Az eset hű képet fest arról, hogyan működik Románia, ahol a találékonyság gyakran büntetéssel végződik.
A Maszol beszámolója szerint Romániában egy craiovai férfi, miután megunta a hatósági tehetetlenséget, saját kezébe vette a dolgot: kutat ásott és párhuzamos vízellátó rendszert épített ki a város egyik részén. Az általa létrehozott hálózathoz több tucat család csatlakozott, akik a férfitól kapták a vizet – és havonta fizettek is érte, az általa megszabott díj szerint.
Az egész rendszer, beleértve a vízellátást és a szennyvíz elvezetését is, négy évig működött anélkül, hogy bárki észrevette volna. A szennyvíz egy hatalmas, házilag kialakított gödörbe folyt, a kútból pedig a házakba vezette a vizet a rögtönzött csöveken keresztül. A környék lakói elégedettek voltak: működött a szolgáltatás, és végre volt vízük – ami a térségben korábban nem volt magától értetődő.
A Digi24 értesülései szerint a férfi leleményes rendszerét akkor fedezték fel, amikor a vízművek ellenőrzést végeztek a környéken. Az ellenőrök információt kaptak arról, hogy egy férfi engedély nélkül ásott kutat és vízellátó rendszert épített. Amikor a helyszínen jártak, megdöbbenve tapasztalták, hogy a férfi valóban működtet egy teljes, illegális víz- és csatornahálózatot.
A hatóságok azonnal intézkedtek: büntetőeljárást indítottak a craiovai férfi ellen, aki akár három év börtönbüntetésre is számíthat.
A vád: illegális közműépítés és engedély nélküli vízhasználat. Hogy a rendszer négy évig senkinek sem tűnt fel, arra senki sem adott választ – ahogy arra sem, miért nem tudta a város ugyanebben az időben megoldani a lakosok vízellátását legális úton.
Románia mindennapjai tele vannak abszurd helyzetekkel, ez az eset pedig csak egy újabb példa arra, hogy az állam ott lép közbe, ahol segíteni kellett volna. Egy férfi, aki egyszerűen megoldotta a környék problémáját, most bűnözőként áll a hatóságok célkeresztjében – miközben a városban máig vannak házak, amelyekben nincs csatorna vagy folyóvíz. A craiovai lakos nem tagadta, hogy ő építette a rendszert, és hogy némi pénzt is kért a csatlakozó háztartásoktól.
Négy évig mindenki elégedett volt. Most hirtelen mindenki törvénytisztelő lett
– fogalmazott ironikusan egy szomszéd. Az ügy tökéletes látlelet arról, milyen mély a szakadék Románia hétköznapi valósága és az állam működése között: miközben az emberek saját erejükből próbálnak boldogulni, a rendszer inkább büntet, mint segít.
Románia nem tud kilábalni a túlzottdeficit-eljárásból, mivel az új vezetés sem tud zökkenőmentesen tárgyalni a Bizottsággal, és a lakosság ellenzi a reformokat.
A craiovai eset nem egyedi: az ország több térségében is előfordul, hogy a lakosok saját kutakat fúrnak, vagy házilag barkácsolt vízhálózatokat hoznak létre, mert az önkormányzati szolgáltatás egyszerűen nem elérhető.
Csakhogy a törvény nem tesz különbséget kétségbeesett próbálkozás és szándékos bűncselekmény között – így a kreatív megoldás börtönnel végződhet.
Az a férfi, aki négy éven át biztosította a környék lakóinak alapvető életfeltételeit, most a hatóságok előtt kell feleljen azért, mert pótolta azt, amit a rendszer nem tudott nyújtani. És talán ez Románia legnagyobb tragédiája: nem az, hogy nincs víz, hanem hogy aki adna, azt elviszik érte.
