Nem volt csatorna a román nagyvárosban – elképesztő, hogy oldotta meg a helyzetet egy férfi

A Maszol beszámolója szerint Romániában egy craiovai férfi, miután megunta a hatósági tehetetlenséget, saját kezébe vette a dolgot: kutat ásott és párhuzamos vízellátó rendszert épített ki a város egyik részén. Az általa létrehozott hálózathoz több tucat család csatlakozott, akik a férfitól kapták a vizet – és havonta fizettek is érte, az általa megszabott díj szerint.

Négy éven át működött egy illegális vízrendszer Craiován. Románia, ahol a férfiakat nem a tetteikért, hanem a józan eszükért büntetik.

Forrás: Fida HUSSAIN / AFP

Az egész rendszer, beleértve a vízellátást és a szennyvíz elvezetését is, négy évig működött anélkül, hogy bárki észrevette volna. A szennyvíz egy hatalmas, házilag kialakított gödörbe folyt, a kútból pedig a házakba vezette a vizet a rögtönzött csöveken keresztül. A környék lakói elégedettek voltak: működött a szolgáltatás, és végre volt vízük – ami a térségben korábban nem volt magától értetődő.

Románia, ahol a megoldás bűn

A Digi24 értesülései szerint a férfi leleményes rendszerét akkor fedezték fel, amikor a vízművek ellenőrzést végeztek a környéken. Az ellenőrök információt kaptak arról, hogy egy férfi engedély nélkül ásott kutat és vízellátó rendszert épített. Amikor a helyszínen jártak, megdöbbenve tapasztalták, hogy a férfi valóban működtet egy teljes, illegális víz- és csatornahálózatot.