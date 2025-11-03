Bezzeg Románia: egyenesen a földbe vezették az ország gazdaságát
Románia nem tud kilábalni a túlzottdeficit-eljárásból, mivel az új vezetés sem tud zökkenőmentesen tárgyalni a Bizottsággal, és a lakosság ellenzi a reformokat.
Bukarest ismét nagyot álmodik: ezúttal hadiipari óriássá szeretne válni a kontinensen. A brassói Carfil-üzemben már az év végéig elkészülhetnek az első katonai drónok, természetesen amerikai technológiával és instruktorokkal. A román drónprogramot komoly nyugati pénzek is kísérik.
Románia új fejezetet nyitna katonai fejlesztéseiben – legalábbis papíron. A brassói Carfil gyárban már zajlik a két első modell, a Cuda és Sirin drónok összeszerelése, és a Digi 24 szerint ezek nemcsak megfigyelésre, hanem támadó feladatokra is alkalmasak lesznek. Az egyik típus, a Sirin, közel tizenöt kilogramm robbanóanyagot képes szállítani.
A gyár igazgatója, Mircea Petru Tanțău a Digi 24-nek elmondta:
Amikor elkezdtük, azt akartuk, hogy legyen egy drónunk, ami román. Ne függjünk másoktól.
A mondat akár megható is lehetne, ha nem ugyanebben az interjúban vallaná be, hogy a fejlesztéshez „az amerikaiak és instruktoruk vasárnap érkeznek Brassóba”, hogy közösen kezdjék meg a drónpilóták kiképzését. Vagyis a függetlenség most épp közös tréninggel és importált csavarokkal kezdődik.
A brassói üzem jelenleg két modellt gyárt, de ez csak a kezdet. Ez még korábbi, májusi cikk szerint összesen hét különböző típus előállítását tervezik, köztük felderítő és támadó változatokat is. A Carfil vezetője szerint a cél, hogy év végéig ötven darab Cuda és Sirin készüljön el, majd ugyanennyi a következő fázisban. A gyár rögtön exportpiacokat is keres, hiszen – idézve a vezetőt –
létezik érdeklődés a külföldi piacról is.
A „román” drónok azonban valójában nyugati alkatrészekből épülnek, a Digi 24 beszámolója szerint minden komponens nyugati eredetű, és az amerikai szakértők gyakorlatilag teljes körű technológiai támogatást nyújtanak. A brassói gyárban készülő drónokhoz jobb szenzorokat, speciális eszközöket és zavarás elleni rendszereket kértek a harctéri igények miatt – ami finoman szólva sem a független innováció jele.
A román kormány eközben Brüsszelben próbálja eladni saját újraiparosítási álmát. A Politiconak adott interjúban Liviu-Ionuț Moșteanu védelmi miniszter kijelentette:
Ha a nép pénzét költjük védelemre, akkor annak egy részét vissza kell hozni az országba, például gyárak formájában.
A miniszter ezzel arra utalt, hogy Bukarest szeretné, ha az európai fegyverkezési hullám haszna „nemcsak a nagyokhoz” – vagyis Franciaországhoz, Németországhoz és Olaszországhoz – kerülne. A román vezetés ezért minden beszerzést ipari visszatérítéshez kötne, vagyis a szerződéseket csak akkor kötnék meg, ha a gyártás egy része az országban zajlik.
A valóságban persze Románia alig rendelkezik saját hadiiparral.
A Politico rámutat: az ország évtizedeken át elavult szovjet technikával működött, és most minden modernizációja külső forrásból történik. A román GDP 2,3 százalékát fordítják védelemre, ezt 2030-ra 3,5 százalékra növelnék, miközben a vásárlások döntő többsége
A bukaresti kormány a brüsszeli SAFE program második legnagyobb kedvezményezettje lehet, több mint 16,7 milliárd eurónyi kedvezményes hitelért cserébe – amit természetesen fegyvervásárlásra és infrastruktúrára fordítanának. Moșteanu elismerte, hogy ha az európai gyártók nem fogadják el a hazai gyártási feltételeket, „a pénzt olyan cégekhez viszik, akik hajlandók erre”. Az üzenet egyértelmű: ha Brüsszel nem ad elég gyárat, majd Washington ad.
A román hadiipari fellendülés zászlóshajója a brassói üzem mellett a Rheinmetall-lel közös lőporgyár-projekt, amelyet részben uniós pénzből finanszíroznak. Moșteanu szerint „Románia védelmi gyártókapacitása nem korszerű, de jó kiindulópont”, és az ország készen áll új üzemek befogadására.
A miniszter azzal is dicsekedett, hogy a román autóipar könnyedén átállhat a fegyvergyártásra.
A Politico szerint a bukaresti kormány a jövőben több fegyverprogramot is hazai összeszereléshez kötne. Ez azonban inkább összeszerelőüzemi szerepet jelent, mintsem technológiai önállóságot. Románia valójában egyre mélyebben ágyazódik be az amerikai hadiipar alvállalkozói hálózatába – csupán most saját drónokra ragasztja a címkét.
A román vezetés mindezt az önállóság és függetlenség zászlaja alatt próbálja eladni, miközben az amerikaiak diktálnak a tervektől az oktatásig.
Brassóban drónokat gyártanak, de a know-how-t, az alapanyagot és a kiképzést mind kívülről hozzák. A Digi 24 szerint év végéig legalább tíz Cuda és tíz Sirin készülhet el, de a cél hét teljes dróntípus kifejlesztése.
