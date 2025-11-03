Románia megint a csúcson látja magát, most épp drónokkal

Románia új fejezetet nyitna katonai fejlesztéseiben – legalábbis papíron. A brassói Carfil gyárban már zajlik a két első modell, a Cuda és Sirin drónok összeszerelése, és a Digi 24 szerint ezek nemcsak megfigyelésre, hanem támadó feladatokra is alkalmasak lesznek. Az egyik típus, a Sirin, közel tizenöt kilogramm robbanóanyagot képes szállítani.

Románia drónhadsereget épít, és a román drónprogrammal bizonyítaná, hogy képes a nagyok közé emelkedni – legalább papíron.

A gyár igazgatója, Mircea Petru Tanțău a Digi 24-nek elmondta:

Amikor elkezdtük, azt akartuk, hogy legyen egy drónunk, ami román. Ne függjünk másoktól.

A mondat akár megható is lehetne, ha nem ugyanebben az interjúban vallaná be, hogy a fejlesztéshez „az amerikaiak és instruktoruk vasárnap érkeznek Brassóba”, hogy közösen kezdjék meg a drónpilóták kiképzését. Vagyis a függetlenség most épp közös tréninggel és importált csavarokkal kezdődik.