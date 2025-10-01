Megtalálta az ukrán siker kulcsát Zelenszkij: Romániával kezdett el bizniszelni

„Stratégiailag kulcsfontosságú, hogy a keleti szárny erősebb védelmet kapjon, különösen a légvédelmi képességek terén. Ezért dolgozunk olyan partnerségek létrehozásán – például Ukrajnával –, amelyek lehetővé teszik a jövőbeni védelmi dróngyártást” – fogalmazott a miniszter.

Țoiu hozzátette: Bukarest bízik abban, hogy a közös projektet gyorsan sikerül életre hívni.

