Magyarországra irigykednek a románok: Orbán Viktor megtette, amire ők képtelenek
Bezzeg Romániát inkompetens vezetők irányítják.
A románok remélik, hogy gyorsan sikerül beindítania a drónok közös gyártását Ukrajnával a saját védelmi szükségleteik kielégítésére, valamint az Európai Unió és a NATO tagállamai számára.
Oana Țoiu román külügyminiszter jelentette be,
Románia Ukrajnával együttműködésben tervezi védelmi célú drónok gyártását saját felhasználásra, valamint az Európai Unió és a NATO tagállamainak számára
– számolt be a Censor.NET.
Mint elmondta, a közös gyártásról szóló egyeztetések még azelőtt kezdődtek, hogy Oroszország megsértette volna több NATO-tagállam légterét.
„Stratégiailag kulcsfontosságú, hogy a keleti szárny erősebb védelmet kapjon, különösen a légvédelmi képességek terén. Ezért dolgozunk olyan partnerségek létrehozásán – például Ukrajnával –, amelyek lehetővé teszik a jövőbeni védelmi dróngyártást” – fogalmazott a miniszter.
Țoiu hozzátette: Bukarest bízik abban, hogy a közös projektet gyorsan sikerül életre hívni.
