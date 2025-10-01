Ft
Bukarest Ukrajna Romániában NATO dróngyártás Európai Unió

Megtalálta az ukrán siker kulcsát Zelenszkij: Romániával kezdett el bizniszelni

2025. október 01. 18:28

A románok remélik, hogy gyorsan sikerül beindítania a drónok közös gyártását Ukrajnával a saját védelmi szükségleteik kielégítésére, valamint az Európai Unió és a NATO tagállamai számára.

2025. október 01. 18:28
null

Oana Țoiu román külügyminiszter jelentette be,

Románia Ukrajnával együttműködésben tervezi védelmi célú drónok gyártását saját felhasználásra, valamint az Európai Unió és a NATO tagállamainak számára

– számolt be a Censor.NET.

Mint elmondta, a közös gyártásról szóló egyeztetések még azelőtt kezdődtek, hogy Oroszország megsértette volna több NATO-tagállam légterét.

„Stratégiailag kulcsfontosságú, hogy a keleti szárny erősebb védelmet kapjon, különösen a légvédelmi képességek terén. Ezért dolgozunk olyan partnerségek létrehozásán – például Ukrajnával –, amelyek lehetővé teszik a jövőbeni védelmi dróngyártást” – fogalmazott a miniszter.

Țoiu hozzátette: Bukarest bízik abban, hogy a közös projektet gyorsan sikerül életre hívni.

Nyitókép: TIZIANA FABI / AFP

***

 

 

mindenOK
2025. október 01. 19:52
ki áll át előbb?...............................
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. október 01. 19:52
Sziauram, dróngyártás érdekel?
Válasz erre
0
0
titi77
2025. október 01. 19:51
most már nyílvánosan elismerik hogy lopnak,hazudnak,csalnak.
Válasz erre
0
0
OneiroNauta
2025. október 01. 19:47
Most már tuti az ukrán győzelem... :D
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!